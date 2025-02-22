برامج العافية المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Betterment

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إدارة 401 (ك) صعبة. لهذا السبب يجعل أفضل في العمل أمرًا بسيطًا لأصحاب العمل لتقديم جودة عالية 401 (ك). من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار ، وتصميم الخطة المصممة وتكامل كشوف المرتبات المبسطة - نقوم بالرفع الثقيل حتى لا تضطر إلى ذلك. امنح موظفيك إمكانية إمكانية الوصول إلى حل مدخرات استثمار واقية سهلة الاستخدام وقوية من خلال المحافظ القابلة للتخصيص في العمل ، والتوجيه المالي الشخصي ، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية ومختلف بناء الثروة ، والتوفير ، وأدوات الاستثمار-جميعها يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. مع تحسين العمل ، يمكن أيضًا تعزيز 401 (K) من خلال ميزات جديدة مثل تقديم مطابقة 401 (ك) على مدفوعات القروض الطلابية بالإضافة فوائد*. من خلال هذا المزيج الحديث المتمثل في 401 (ك) ومزايا العافية المالية ، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها ، يمكن أن يساعدك أفضل في العمل في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير الفوائد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة القروض الطلابية عن طريق تحسين العمل ("SLM") بالشراكة مع العجلة Spinwheel. 529 حسابات وخططهم يتم الاحتفاظ بها وإدارتها من قبل مسؤولي البرنامج والمديرين خارج أفضل. SLM ، 529s ، وخدمات التدريب المالي متوفرة فقط كجزء من عرض مجمل مع أفضل 401 (ك) في الخطة المحترفة أو الرائدة ؛ تنطبق الرسوم الإضافية للاستخدام في الخطة المحترفة ، والخدمات غير المتوفرة في الخطة الأساسية.