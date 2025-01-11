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برامج العافية المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يوفر برنامج العافية المالية للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ برامج العافية المالية وإدارتها وإدارتها. توفر هذه الحلول للموظفين تعليم الإدارة المالية، مع التركيز على التخطيط وإعداد الميزانية وتقليل الضغوط المالية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج العافية المالية أدوات إعداد الميزانية، والألعاب، وتخطيط الأهداف المالية، وإدارة الديون، والتدريب على إدارة الأموال. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحلول أدوات لإنشاء الميزانية وتحديد الأهداف وتتبع الإنفاق والأصول وتقدم الإدارة المالية. يتضمن البرنامج أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات التي تساعد الشركات على تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم وإنتاجيتهم. يمكن للشركات دمج حلول العافية المالية مع برامج العافية للشركات لإنشاء مبادرة عافية شاملة تعالج الصحة البدنية والعقلية والمالية. يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات والأقسام الاستفادة من هذه الحلول.
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Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك إمكانية الوصول إلى حل قوي وسهل الاستخدام للاستثمار والادخار للتقاعد من خلال محافظ Betterment at Work القابلة للتخصيص، والتوجيه المالي المخصص، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية والعديد من الأدوات التكميلية لبناء الثروة والمدخرات والاستثمار - كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال التطبيق المحمول لدينا. من خلال التحسين في العمل، يمكن أيضًا تحسين خطة 401(ك) الخاصة بك بميزات جديدة مثل تقديم مباراة 401(ك) على دفعات قروض الطلاب بالإضافة إلى مزايا مالية إضافية مثل إدارة قروض الطلاب، وتوفير التعليم 529 والتدريب المالي 1:1 فوائد*. مع هذا المزيج الحديث من 401 (ك) ومزايا الرفاهية المالية، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها، يمكن أن يساعدك برنامج Betterment at Work في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير المزايا التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة قروض الطلاب من خلال Betterment at Work ("SLM") بالشراكة مع Spinwheel. يتم الاحتفاظ بـ 529 حسابًا وخططها وإدارتها بواسطة مسؤولي ومديري البرامج خارج Betterment. تتوفر خدمات SLM و529s والتدريب المالي فقط كجزء من عرض مجمع مع Betterment 401(k) في الخطة الاحترافية أو الرئيسية؛ تنطبق رسوم إضافية على الاستخدام في الخطة Pro، والخدمات غير متوفرة في الخطة الأساسية.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar هو برنامج للعافية المالية للموظفين من Dave Ramsey. يتعلم الموظفون كيفية وضع الميزانية، والتخلص من الديون، والادخار للمستقبل، والتقاعد بثقة.
DailyPay
dailypay.com
الدفع عند الطلب الذي يمكنك الوثوق به. نقدم لكم يوم الجمعة بواسطة DailyPay™ الجمعة، بطاقة وتطبيق Visa® المدفوعة مسبقًا، هي أحدث عروضنا وتمنح الموظفين إمكانية الوصول الفوري وبدون رسوم إلى رواتبهم المكتسبة. انضم إلى الشركات الرائدة في الصناعة التي تثق في DailyPay لمساعدة الموظفين على التحكم في مواردهم المالية.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هي منصة التمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع ZayZoon، يأتي يوم الدفع أخيرًا بضغطة زر. إنه مجاني لأصحاب العمل ويستغرق تنفيذه 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، يمكن للموظفين استخدام ZayZoon للحصول على رواتبهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا موارد وأدوات تعليمية لمساعدة العمال على كسر دورة الراتب إلى الراتب. ويعمل. أفاد 89% من الموظفين الذين يستخدمون ZayZoon أنهم يعانون من ضغوط مالية أقل، كما أن أصحاب العمل الذين يقدمون ZayZoon يتباهون بانخفاض مبيعاتهم بنسبة 29%.
Instant Financial
instant.co
تقدم شركة Instant Financial، الرائدة في الحلول المرنة لدفع أجور الموظفين، حلولاً مالية للشركات، مما يسمح للموظفين بالتحكم في مواردهم المالية والحصول على رواتبهم بالطريقة التي يريدونها ومتى يريدون وأينما يريدون. من الوصول إلى الأجور المكتسبة، ونصائح الموظفين الرقمية، وبطاقات الدفع الإلكترونية، تعد Instant مزودًا أحادي المصدر لأجور الموظفين، مما يساعد المؤسسات على رفع مستوى عروض مزايا الموظفين الخاصة بها. أصحاب العمل الذين يقدمون خيارات مرنة لأجور الموظفين بدون رسوم، يميزون أعمالهم عن المنافسة، ويجذبون أفضل المواهب ويبنون فريقًا ملتزمًا ومتحمسًا - ويتمتعون بمزايا تعزز النتيجة النهائية: • زيادة في عدد المتقدمين للوظائف بنسبة 30% • انخفاض بنسبة 25% التغيب عن العمل • معدل دوران أقل بنسبة 20% اعرف المزيد على موقع Instant.co.
Branch app
branchapp.com
يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم، ووصول فوري مجاني إلى الأجور المكتسبة، وأدوات إعداد الميزانية التلقائية لمساعدتهم على إدارة التدفق النقدي بين شيكات الرواتب. يتعاون الفرع مع بعض تقنيات الرواتب والقوى العاملة الرائدة في البلاد لدعم أصحاب العمل في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالية الشخصية للموظفين ويمنع حدوث مشكلات مالية لا يعرف أصحاب العمل وجودها داخل القوى العاملة لديهم قبل فوات الأوان. نحن نحظى بثقة مئات الشركات ومئات الآلاف من الأسر. وداعا للضغوط المالية للموظفين. مرحبًا بخط أموالك.
Earnin
earnin.com
قم بتوظيف إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتحسينها من خلال ميزة Earnin. Earnin عبارة عن منصة للعافية المالية مصممة خصيصًا لمساعدة الموظفين على تجنب الديون ودفع فواتيرهم والادخار للمستقبل وتقليل الضغوط المالية من خلال تمكين الوصول إلى رواتبهم أثناء عملهم. يدعم منتج Cashout الأساسي الخاص بنا الموظفين من أكثر من 50000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد وفرنا إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار من الأرباح. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على عيش حياة مالية أفضل. تعد تقنية Earnin فريدة من نوعها باعتبارها المزود الوحيد الذي لا يحتاج إلى أي تكامل. وهذا يعني سهولة الطرح في أيام. من المحتمل أننا نساعد بعض موظفيك بالفعل - تواصل معنا لمعرفة كيفية القيام بذلك. ميزات إضافية: - درع الرصيد: يتلقى الموظفون إشعارًا إذا انخفض رصيدهم البنكي عن مبلغ معين لمساعدتهم على تجنب رسوم السحب على المكشوف. - إعداد الميزانية: نقوم تلقائيًا بسحب النفقات المتكررة لمساعدة الموظفين على معرفة الفواتير القادمة والميزانية المحيطة بهم - نصيحة لنفسك: هذا منتج ادخاري فريد من نوعه حيث يمكن للموظفين بسهولة إنشاء أوعية ادخار مخصصة للادخار لصندوق الطوارئ أو الإجازات أو التعليم وما إلى ذلك .
Savology
savology.com
تُحدث مزايا الصحة المالية الحديثة التي تقدمها Savology فرقًا في حياة الموظفين من خلال التخطيط المالي الشخصي والتدريب والتعليم. من خلال الشراكة مع Savology، يستطيع أصحاب العمل تزويد الموظفين بخطة مالية شاملة ونتائج العافية المالية وبطاقة التقارير والتوصيات الشخصية التي توفر خطوات تالية قابلة للتنفيذ، وإمكانية الوصول المباشر إلى المدربين الماليين لدينا، والتعليم المالي، وغير ذلك الكثير. .
Questis
questis.co
Questis هي شركة تمكين مالي للقوى العاملة تقدم حلاً متكاملاً للتمويل الشخصي. نحن نساعد الشركات على أن تصبح أصحاب عمل يغيرون حياتهم من خلال مساعدة الموظفين على حل الأسباب الجذرية للضغوط المالية وتنمية القوى العاملة المرنة ماليًا. نقوم بتحويل علاقات الناس بالمال من خلال الشفاء المالي العميق ومسار سهل المتابعة للتمكين المالي. يلبي حلنا المبتكر الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال العلوم السلوكية القوية والتخطيط الشخصي والتنبؤي والتدريب الشخصي وتجربة مستخدم حديثة وودية. تعلم المزيد في Questis.co.
Brightside
gobrightside.com
تساعد شركة Brightside الأشخاص على اتخاذ الخطوات المالية الصحيحة - بدءًا من الوصول إلى الأموال النقدية الطارئة وحتى توحيد ديون بطاقات الائتمان وإدارة قروض الطلاب.
BrightDime
brightdime.com
تقدم BrightDime كل ما تحتاجه شركتك لتحقيق النجاح مع العافية المالية اليوم.
OrbisPay
orbispay.me
توفر OrbisPay حل الأجور حسب الطلب™ الذي يسمح للموظفين بالوصول الفوري إلى أرباحهم قبل دفع رواتبهم. نحن نؤمن أنه يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى الأموال التي يكسبونها من أجل دفع فواتيرهم والإيجار والتعامل مع نفقات الطوارئ. تساعد منتجاتنا وخدماتنا على تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين وزيادة الإنتاجية في العمل وتوفير التكاليف المرتبطة بمعدل دوران الموظفين وتحقيق ثقافة الرفاهية المالية الشاملة للقوى العاملة لديك.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves هي خدمة الهاتف المحمول الأولى المصممة لمساعدة الأشخاص على قياس الضغط المالي ثم الاتصال به من أجل السيطرة على حياتهم المالية. يتم بيع الخدمة لأصحاب العمل الذين يقدمونها بعد ذلك لموظفيهم كميزة مجانية للموظفين. نحن لا نبيع أي شيء. لا توجد إعلانات. وليس هناك أي حيل خفية. هدفنا الوحيد هو مساعدة الأشخاص على اتخاذ خطوات أكثر ذكاءً بأموالهم من خلال توفير المعلومات الحائزة على جوائز، وأدوات سهلة الاستخدام، ونظام مكافآت قائم على النقاط، ونظام فريد لرسم خرائط المحتوى الذي يحل المشكلات المالية بسرعة وسهولة. وبالنسبة لأصحاب العمل، فإن الموظفين الأقل تعرضًا للضغوط المالية يترجم إلى قوة عاملة أكثر سعادة وصحة وإنتاجية.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth هو تطبيق مالي شامل يمكنه مساعدة المستخدمين على التعرف على موضوعات مالية مهمة، بدءًا من إنجاب طفل وحتى التخطيط للتقاعد. لدى MoneyWellth مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو والمقالات والآلات الحاسبة والمزيد لمساعدة المستخدمين على التعرف على الموضوعات المالية التي تهمهم كثيرًا. يحتوي التطبيق على أدوات قوية لمساعدة المستخدمين على تتبع الإنفاق وإنشاء الميزانيات وعدد من الأدوات المفيدة الأخرى لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم المالية. نحن لا نعلن عن المنتجات أو نروج لها لمستخدمينا، بل نقدم فقط توصيات غير متحيزة لما هو في مصلحتهم