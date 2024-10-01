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برامج العافية المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأردن
يوفر برنامج العافية المالية للمؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ برامج العافية المالية وإدارتها وإدارتها. توفر هذه الحلول للموظفين تعليم الإدارة المالية، مع التركيز على التخطيط وإعداد الميزانية وتقليل الضغوط المالية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج العافية المالية أدوات إعداد الميزانية، والألعاب، وتخطيط الأهداف المالية، وإدارة الديون، والتدريب على إدارة الأموال. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحلول أدوات لإنشاء الميزانية وتحديد الأهداف وتتبع الإنفاق والأصول وتقدم الإدارة المالية. يتضمن البرنامج أيضًا ميزات إعداد التقارير والتحليلات التي تساعد الشركات على تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم وإنتاجيتهم. يمكن للشركات دمج حلول العافية المالية مع برامج العافية للشركات لإنشاء مبادرة عافية شاملة تعالج الصحة البدنية والعقلية والمالية. يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات والأقسام الاستفادة من هذه الحلول.
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Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك...
Instant Financial
instant.co
سواء كنت تعمل في نوبات عمل أسبوعية منتظمة، أو موظفًا يتقاضى راتبًا، أو جزءًا من اقتصاد الأعمال المؤقتة المتنامي، مع Instant، يمكنك الحصول على إمكانية الوصول بدون رسوم إلى الأموال التي كسبتها، بمجرد حصولك عليها.
DailyPay
dailypay.com
الدفع عند الطلب الذي يمكنك الوثوق به. نقدم لكم يوم الجمعة بواسطة DailyPay™ الجمعة، بطاقة وتطبيق Visa® المدفوعة مسبقًا، هي أحدث عروضنا وتمنح الموظفين إمكانية الوصول الفوري وبدون رسوم إلى رواتبهم المكتسبة. انضم إلى الشركات الرائدة في الصناعة التي تثق في DailyPay لمساعدة الموظفين على التحكم في مواردهم...
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar هو برنامج للعافية المالية للموظفين من Dave Ramsey. يتعلم الموظفون كيفية وضع الميزانية، والتخلص من الديون، والادخار للمستقبل، والتقاعد بثقة.
Brightside
gobrightside.com
تساعد شركة Brightside الأشخاص على اتخاذ الخطوات المالية الصحيحة - بدءًا من الوصول إلى الأموال النقدية الطارئة وحتى توحيد ديون بطاقات الائتمان وإدارة قروض الطلاب.
Earnin
earnin.com
قم بتوظيف إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتحسينها من خلال ميزة Earnin. Earnin عبارة عن منصة للعافية المالية مصممة خصيصًا لمساعدة الموظفين على تجنب الديون ودفع فواتيرهم والادخار للمستقبل وتقليل الضغوط المالية من خلال تمكين الوصول إلى رواتبهم أثناء عملهم. يدعم منتج Cashout الأساسي الخاص بنا الموظفين م...
Branch app
branchapp.com
يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هي منصة التمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع ZayZoon، يأتي يوم الدفع أخيرًا بضغطة زر. إنه مجاني لأصحاب العمل ويستغرق تنفيذه 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، يمكن للموظفين استخدام ZayZoon للحصول على رواتبهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا موارد وأدوات تعليمية لمساعدة العمال على كسر دورة الراتب إلى...
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth هو تطبيق مالي شامل يمكنه مساعدة المستخدمين على التعرف على موضوعات مالية مهمة، بدءًا من إنجاب طفل وحتى التخطيط للتقاعد. لدى MoneyWellth مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو والمقالات والآلات الحاسبة والمزيد لمساعدة المستخدمين على التعرف على الموضوعات المالية التي تهمهم كثيرًا. يحتوي التطبيق على أ...
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves هي خدمة الهاتف المحمول الأولى المصممة لمساعدة الأشخاص على قياس الضغط المالي ثم الاتصال به من أجل السيطرة على حياتهم المالية. يتم بيع الخدمة لأصحاب العمل الذين يقدمونها بعد ذلك لموظفيهم كميزة مجانية للموظفين. نحن لا نبيع أي شيء. لا توجد إعلانات. وليس هناك أي حيل خفية. هدفنا الوحيد هو...
OrbisPay
orbispay.me
توفر OrbisPay حل الأجور حسب الطلب™ الذي يسمح للموظفين بالوصول الفوري إلى أرباحهم قبل دفع رواتبهم. نحن نؤمن أنه يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى الأموال التي يكسبونها من أجل دفع فواتيرهم والإيجار والتعامل مع نفقات الطوارئ. تساعد منتجاتنا وخدماتنا على تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين وزيادة الإنتاجية ...
BrightDime
brightdime.com
تقدم BrightDime كل ما تحتاجه شركتك لتحقيق النجاح مع العافية المالية اليوم.
Questis
questis.co
Questis هي شركة تمكين مالي للقوى العاملة تقدم حلاً متكاملاً للتمويل الشخصي. نحن نساعد الشركات على أن تصبح أصحاب عمل يغيرون حياتهم من خلال مساعدة الموظفين على حل الأسباب الجذرية للضغوط المالية وتنمية القوى العاملة المرنة ماليًا. نقوم بتحويل علاقات الناس بالمال من خلال الشفاء المالي العميق ومسار سهل ا...
Savology
savology.com
تُحدث مزايا الصحة المالية الحديثة التي تقدمها Savology فرقًا في حياة الموظفين من خلال التخطيط المالي الشخصي والتدريب والتعليم. من خلال الشراكة مع Savology، يستطيع أصحاب العمل تزويد الموظفين بخطة مالية شاملة ونتائج العافية المالية وبطاقة التقارير والتوصيات الشخصية التي توفر خطوات تالية قابلة للتنفيذ،...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالي...