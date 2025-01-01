الخدمات المالية CRM - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخدمات المالية منصة مركزية لإدارة جميع الأنشطة التي تركز على العملاء. تستخدم مؤسسات مثل البنوك التقليدية وصناديق التحوط والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين هذا البرنامج لإنشاء علاقات العملاء ورعايتها وتعزيزها. تعتبر علاقات العملاء القوية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في قطاع الخدمات المالية ، حيث أن العملاء ضرورية لنمو الأعمال. يستخدم المهنيون في هذا المجال برنامج CRM لتبسيط تواصل العميل ، وإدارة الوثائق ، وتحليل الحسابات ، واجتماعات الجدول الزمني ، والحفاظ على خطوط أنابيب المبيعات ، والتحقق من KYC ، وأكثر من ذلك بكثير.
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Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox هو تطبيق CRM لمقدمي الخدمات المالية يساعد في إدارة علاقات العملاء وسير العمل بكفاءة، مع ميزات تتبع ومراقبة شاملة.
Affinity
affinity.co
تطبيق Affinity هو منصة لإدارة العلاقات تدمج بيانات من أنظمة مختلفة لمساعدة الفرق في تعزيز الشبكات والفرص في الصناعات المعتمدة على العلاقات.
Creatio
creatio.com
Creatio هو تطبيق بلا رمز لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) مع تركيز على تخصيص المهام وتحسين كفاءة الفرق.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer هو حل CRM مصمم خصيصًا لإدارة المبيعات، مع ميزات مثل تتبع الاتصال وتحليل الأداء، مما يساعد الشركات على تحسين عمليات البيع والتفاعل مع العملاء.
Hubly
myhubly.com
تساعد تطبيق Hubly الشركات الاستشارية المالية على تحسين تجربة العملاء من خلال إدارة سير العمل والعلاقات الفردية بشكل بصري.
NMI
nmi.com
NMI هو تطبيق دفع شامل يساعد الشركات على معالجة المدفوعات بأمان وفعالية عبر قنوات متعددة مثل المتاجر والإنترنت والهواتف.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI هو منصة آلية لمساعدة المستشارين الماليين في أتمتة عمليات المبيعات والتسويق لزيادة معدل تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
TaskSuite
tasksuite.com
تطبيق TaskSuite هو حل سحابي لإدارة القروض، يسهّل جميع مراحل دورة حياة القرض ويقدم خيارات تخصيص وتحليلات شاملة.
4Degrees
4degrees.ai
تطبيق 4Degrees يوفر أدوات ذكية لإدارة العلاقات والصفقات، يساعد الفرق في إدارة الشبكات المهنية بشكل فعال للصناعات المعنية بالصفقات.
Datasite
datasite.com
Datasite هو تطبيق لإدارة المعاملات المالية ويوفر حلولاً آمنة لإدارة المستندات، التعاون، والعناية الواجبة في مختلف الصناعات.
Dasseti
dasseti.com
تساعد Dasseti المستثمرين في جمع وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على التوافق والأداء المستدام عبر أدوات مضمنة مثل Collect وESG.
Identifee
identifee.com
تطبيق Identifee هو منصة تفاعلية للخدمات المالية توفر رؤى مستندة إلى البيانات وتدريب مختصر لتحسين تجربة العملاء وزيادة الإيرادات والودائع.
Finpace
finpace.com
تطبيق Finpace يطور برامج أتمتة تركز على الامتثال، تعمل على أتمتة سير العمل وتوفير الوقت لفرق الاستشارات المالية وعملائهم.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow هي أداة لإدارة تدفق الصفقات والمحافظ للمستثمرين المحترفين، تساعد في تتبع وإدارة الاستثمارات بفعالية.
Altvia
altvia.com
Altvia هو تطبيق لإدارة جمع التبرعات، يدعم شركات الأسهم الخاصة في تتبع المستثمرين وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة عملياتها.
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