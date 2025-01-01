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الخدمات المالية CRM - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخدمات المالية منصة مركزية لإدارة جميع الأنشطة التي تركز على العملاء. تستخدم مؤسسات مثل البنوك التقليدية وصناديق التحوط والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين هذا البرنامج لإنشاء علاقات العملاء ورعايتها وتعزيزها. تعتبر علاقات العملاء القوية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في قطاع الخدمات المالية ، حيث أن العملاء ضرورية لنمو الأعمال. يستخدم المهنيون في هذا المجال برنامج CRM لتبسيط تواصل العميل ، وإدارة الوثائق ، وتحليل الحسابات ، واجتماعات الجدول الزمني ، والحفاظ على خطوط أنابيب المبيعات ، والتحقق من KYC ، وأكثر من ذلك بكثير.

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox هو تطبيق CRM لمقدمي الخدمات المالية يساعد في إدارة علاقات العملاء وسير العمل بكفاءة، مع ميزات تتبع ومراقبة شاملة.

Affinity

Affinity

affinity.co

تطبيق Affinity هو منصة لإدارة العلاقات تدمج بيانات من أنظمة مختلفة لمساعدة الفرق في تعزيز الشبكات والفرص في الصناعات المعتمدة على العلاقات.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio هو تطبيق بلا رمز لأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) مع تركيز على تخصيص المهام وتحسين كفاءة الفرق.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer هو حل CRM مصمم خصيصًا لإدارة المبيعات، مع ميزات مثل تتبع الاتصال وتحليل الأداء، مما يساعد الشركات على تحسين عمليات البيع والتفاعل مع العملاء.

Hubly

Hubly

myhubly.com

تساعد تطبيق Hubly الشركات الاستشارية المالية على تحسين تجربة العملاء من خلال إدارة سير العمل والعلاقات الفردية بشكل بصري.

NMI

NMI

nmi.com

NMI هو تطبيق دفع شامل يساعد الشركات على معالجة المدفوعات بأمان وفعالية عبر قنوات متعددة مثل المتاجر والإنترنت والهواتف.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI هو منصة آلية لمساعدة المستشارين الماليين في أتمتة عمليات المبيعات والتسويق لزيادة معدل تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

تطبيق TaskSuite هو حل سحابي لإدارة القروض، يسهّل جميع مراحل دورة حياة القرض ويقدم خيارات تخصيص وتحليلات شاملة.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

تطبيق 4Degrees يوفر أدوات ذكية لإدارة العلاقات والصفقات، يساعد الفرق في إدارة الشبكات المهنية بشكل فعال للصناعات المعنية بالصفقات.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite هو تطبيق لإدارة المعاملات المالية ويوفر حلولاً آمنة لإدارة المستندات، التعاون، والعناية الواجبة في مختلف الصناعات.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

تساعد Dasseti المستثمرين في جمع وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على التوافق والأداء المستدام عبر أدوات مضمنة مثل Collect وESG.

Identifee

Identifee

identifee.com

تطبيق Identifee هو منصة تفاعلية للخدمات المالية توفر رؤى مستندة إلى البيانات وتدريب مختصر لتحسين تجربة العملاء وزيادة الإيرادات والودائع.

Finpace

Finpace

finpace.com

تطبيق Finpace يطور برامج أتمتة تركز على الامتثال، تعمل على أتمتة سير العمل وتوفير الوقت لفرق الاستشارات المالية وعملائهم.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow هي أداة لإدارة تدفق الصفقات والمحافظ للمستثمرين المحترفين، تساعد في تتبع وإدارة الاستثمارات بفعالية.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia هو تطبيق لإدارة جمع التبرعات، يدعم شركات الأسهم الخاصة في تتبع المستثمرين وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة عملياتها.

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