متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا الخدمات المالية CRM - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخدمات المالية منصة مركزية لإدارة جميع الأنشطة التي تركز على العملاء. تستخدم مؤسسات مثل البنوك التقليدية وصناديق التحوط والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين هذا البرنامج لإنشاء علاقات العملاء ورعايتها وتعزيزها. تعتبر علاقات العملاء القوية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في قطاع الخدمات المالية ، حيث أن العملاء ضرورية لنمو الأعمال. يستخدم المهنيون في هذا المجال برنامج CRM لتبسيط تواصل العميل ، وإدارة الوثائق ، وتحليل الحسابات ، واجتماعات الجدول الزمني ، والحفاظ على خطوط أنابيب المبيعات ، والتحقق من KYC ، وأكثر من ذلك بكثير.