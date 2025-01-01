برامج البحوث المالية - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
تساعد برنامج البحوث المالية مديري المحافظ ومهنيي الاستثمار في العثور على البيانات ذات الصلة وفرزها وتحليلها لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية. تتضمن هذه الأدوات وظائف البحث ، والوصول إلى أحدث معلومات السوق المالية ، والعديد من الميزات المصممة لدعم محترفي الخدمات المالية في أبحاثهم وتحليلهم. الغرض الأساسي من برامج البحث المالي هو تزويد المحللين والمستثمرين بسهولة الوصول إلى المستندات والتقديرات الأساسية وأخبار السوق والبيانات المالية. توفر العديد من الحلول في هذه الفئة أيضًا تقارير مخصصة وتحليلات المخاطر وفحص الأسهم وأدوات الرسم. يمكّن هذا البرنامج محترفي الاستثمار من إدارة التحليلات وتقييمات السوق الحيوية لاختيار المحفظة من خلال منح الوصول إلى مجموعات بيانات واسعة وأدوات تحليلية. يستخدم المحللون والمهنيون الماليون هذه الحلول للبقاء على اطلاع حول اتجاهات السوق ، وتقديم التنبؤات ، وتقديم المشورة الاستثمارية ، وصقل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.
إرسال تطبيق جديد
TradingView
tradingview.com
تطبيق TradingView يوفر أدوات تحليل السوق وبيانات حية، مع مجتمع للمستخدمين لمشاركة الأفكار والتداولات.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook هو تطبيق يوفر بيانات شاملة حول الأسواق الخاصة والعامة، مما يساعد المهنيين في تحديد وتنفيذ الفرص الاستثمارية.
YCharts
ycharts.com
YCharts هو منصة لتحليل البيانات المالية وتصويرها، تساعد المستخدمين على بناء محفظات وتقديم معلومات مالية بوضوح.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue هو منصة تداول شاملة توفر أدوات متقدمة لتحليل الأسهم وتمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Nasdaq
nasdaq.com
يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.
FactSet
factset.com
تقدم FactSet بيانات مالية وتحليلات لمساعدة المحترفين في الاستثمار على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة.
Quartr
quartr.com
Quartr هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات السوق والمعلومات المالية من أكثر من 9000 شركة عامة، مما يسهل تحليل البيانات والرؤى المالية.
OpenBB
openbb.co
OpenBB هو منصة بحث وتحليل مالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات للمستثمرين لدمج البيانات وتحليلها وتيسير التعاون في أبحاث الاستثمار.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect هي منصة تداول خوارزمية على السحابة تتيح لمستخدميها تطوير واختبار ونشر استراتيجيات الاستثمار باستخدام لغات برمجة متعددة والبيانات التاريخية.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co هو منصة لتحليل بيانات التشفير تساعد المستثمرين في معرفة أحدث جولات جمع التبرعات في شركات الكريبتو وبلوكتشين.
Grata
grata.com
Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
BeyondIRR
beyondirr.com
تطبيق BeyondIRR يساعد المتخصصين في الاستثمار بتكنولوجيا ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوصول إلى منتجات استثمارية فريدة.
StockInsights AI
stockinsights.ai
تطبيق StockInsights AI يساعد المستثمرين في تحليل البيانات المالية وأبحاث السوق بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Profit.com
profit.com
تطبيق Profit.com هو منصة تداول مالية توفر تحليلات السوق، بيانات حية، وأدوات إدارة المخاطر، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Quill AI
quillai.com
كيه أيل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الوثائق المالية، استخراج البيانات من ملفات SEC، وتوليد نماذج مالية.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.
Stockpulse
stockpulse.ai
تطبيق Stockpulse يقدم تحليلات متقدمة للأخبار المالية وجماعات السوق باستخدام الذكاء الصناعي، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Finbox
finbox.com
Finbox هو تطبيق يوفر أدوات بحث واستثمار تتيح للمستثمرين تحليل الأسهم وإدارتها بفعالية، مع نماذج تقييم وبيانات مالية مفصلة.
Streamlined Finance
streamlined.finance
تطبيق ستريمليند فاينانس أداة بحث استثماري حديثة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير معلومات مالية وتحليلات شاملة.
Consumer Edge
consumer-edge.com
تطبيق Consumer Edge يوفر بيانات معززة لإشارات إيرادات المعاملات، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالأرباح وتحليل بيانات السوق لتعزيز النمو والاحتفاظ بالعملاء.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية والنشرات الإخبارية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
Dealroom.co
dealroom.co
تطبيق Dealroom.co هو منصة عالمية توفر بيانات عن الشركات الناشئة والابتكار والاستراتيجيات الاستثمارية والنظم البيئية.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.
Synaptic
synaptic.com
تطبيق Synaptic يقدم insights حول الشركات من بيانات بديلة بدون كود، مدمجا مصادر مختلفة وأدوات تحليلية لدعم الأبحاث الاستثمارية.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical هو منصة بحث وتقييم استثماري تساعد الفرق على اكتشاف القيم الخفية في الأسواق المالية والتعاون بشكل آمن.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch يساعد المستثمرين في استخراج المعلومات من النصوص غير المنظمة ويعزز عملية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Aiera
aiera.com
تطبيق Aiera يتيح تتبع الأحداث المالية الحية على وول ستريت، مع توفر نقل صوتي مباشر وتحليل للبيانات المتعلقة بالشركات، عبر تطبيق سهل الاستخدام.
PrivCo
privco.com
PrivCo هو تطبيق يوفر بيانات مالية ورؤى عن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في الاستثمار والأعمال.
EILLA
eilla.ai
Eilla هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، مما يزيد الكفاءة ويعزز اتخاذ القرارات.
Growjo
growjo.com
Growjo تتابع الشركات الناشئة الأسرع نموًا في العالم عبر بيانات الإيرادات، التحليل التنافسي، أخبار التمويل وغيرها.
Valutico
valutico.com
Valutico هو برنامج لتقييم الأعمال يتيح لمستخدميه إجراء تقييمات مالية بكفاءة باستخدام بيانات متنوعة وطرق متعددة.
Inven
inven.ai
Inven هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في تحديد أهداف الاستحواذ بسرعة وكفاءة من خلال تحليل بيانات الشركات عبر الإنترنت.
Tegus
tegus.com
تقوم Tegus بتبسيط أبحاث المستثمرين والشركات عبر توفير أدوات وبيانات شاملة، ونصوص مكالمات خبراء، وميزات لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية.
Databento
databento.com
تطبيق Databento يوفر بيانات مالية دقيقة وعالية الجودة بشكل فوري، مع إمكانية الوصول الذاتي إلى بيانات الأسهم والعقود الآجلة والتاريخية.
BlueGamma
bluegamma.io
تطبيق BlueGamma يسهل على فرق التمويل تنزيل بيانات منحنيات EURIBOR وSONIA وSOFR.
MarktoMarket
marktomarket.io
تطبيق MarktoMarket هو منصة بيانات وتحليلات تساعد محترفي الاندماج والاستحواذ في الوصول إلى معلومات موثوقة عن الشركات الخاصة في المملكة المتحدة.
Doceo
doceo.tv
تطبيق دوكيو يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى تحديثات دورية ومباشرة من مديري الاستثمار عبر فيديوهات تحليلية قصيرة.
Standard Metrics
standardmetrics.io
تطبيق Standard Metrics هو منصة بيانات آلية تعزز الشفافية المالية بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد المؤسسين في اتخاذ قرارات أفضل.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في اكتشاف فرص الاستحواذ وتحديد الشركات المماثلة باستخدام تحليل البيانات.
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub هو منصة رائدة في جمع المعلومات لفِرَق الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ، تقدم معلومات دقيقة عن الأسواق الخاصة و15 مليون شركة.
Dasseti
dasseti.com
تساعد Dasseti المستثمرين في جمع وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على التوافق والأداء المستدام عبر أدوات مضمنة مثل Collect وESG.
Jacobi
jacobistrategies.com
تطبيق جاكובי يحسن عمليات الاستثمار متعددة الأصول عبر منصة سحابية مخصصة لتصميم وتحليل المحافظ المالية والتفاعل مع العملاء.
Kwanti
kwanti.com
تقدم Kwanti تحليلات شاملة للمحافظ المالية في واجهة سهلة الاستخدام، مما يساعد المستشارين الماليين في إدارة وتحليل المحافظ وعمل تقارير مخصصة.
© 2025 WebCatalog, Inc.