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برامج البحوث المالية - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد برنامج البحوث المالية مديري المحافظ ومهنيي الاستثمار في العثور على البيانات ذات الصلة وفرزها وتحليلها لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية. تتضمن هذه الأدوات وظائف البحث ، والوصول إلى أحدث معلومات السوق المالية ، والعديد من الميزات المصممة لدعم محترفي الخدمات المالية في أبحاثهم وتحليلهم. الغرض الأساسي من برامج البحث المالي هو تزويد المحللين والمستثمرين بسهولة الوصول إلى المستندات والتقديرات الأساسية وأخبار السوق والبيانات المالية. توفر العديد من الحلول في هذه الفئة أيضًا تقارير مخصصة وتحليلات المخاطر وفحص الأسهم وأدوات الرسم. يمكّن هذا البرنامج محترفي الاستثمار من إدارة التحليلات وتقييمات السوق الحيوية لاختيار المحفظة من خلال منح الوصول إلى مجموعات بيانات واسعة وأدوات تحليلية. يستخدم المحللون والمهنيون الماليون هذه الحلول للبقاء على اطلاع حول اتجاهات السوق ، وتقديم التنبؤات ، وتقديم المشورة الاستثمارية ، وصقل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.

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TradingView

TradingView

tradingview.com

تطبيق TradingView يوفر أدوات تحليل السوق وبيانات حية، مع مجتمع للمستخدمين لمشاركة الأفكار والتداولات.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook هو تطبيق يوفر بيانات شاملة حول الأسواق الخاصة والعامة، مما يساعد المهنيين في تحديد وتنفيذ الفرص الاستثمارية.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts هو منصة لتحليل البيانات المالية وتصويرها، تساعد المستخدمين على بناء محفظات وتقديم معلومات مالية بوضوح.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue هو منصة تداول شاملة توفر أدوات متقدمة لتحليل الأسهم وتمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.

FactSet

FactSet

factset.com

تقدم FactSet بيانات مالية وتحليلات لمساعدة المحترفين في الاستثمار على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات السوق والمعلومات المالية من أكثر من 9000 شركة عامة، مما يسهل تحليل البيانات والرؤى المالية.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB هو منصة بحث وتحليل مالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات للمستثمرين لدمج البيانات وتحليلها وتيسير التعاون في أبحاث الاستثمار.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect هي منصة تداول خوارزمية على السحابة تتيح لمستخدميها تطوير واختبار ونشر استراتيجيات الاستثمار باستخدام لغات برمجة متعددة والبيانات التاريخية.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co هو منصة لتحليل بيانات التشفير تساعد المستثمرين في معرفة أحدث جولات جمع التبرعات في شركات الكريبتو وبلوكتشين.

Grata

Grata

grata.com

Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

تطبيق BeyondIRR يساعد المتخصصين في الاستثمار بتكنولوجيا ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوصول إلى منتجات استثمارية فريدة.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

تطبيق StockInsights AI يساعد المستثمرين في تحليل البيانات المالية وأبحاث السوق بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Profit.com

Profit.com

profit.com

تطبيق Profit.com هو منصة تداول مالية توفر تحليلات السوق، بيانات حية، وأدوات إدارة المخاطر، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

كيه أيل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الوثائق المالية، استخراج البيانات من ملفات SEC، وتوليد نماذج مالية.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

تطبيق Stockpulse يقدم تحليلات متقدمة للأخبار المالية وجماعات السوق باستخدام الذكاء الصناعي، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

تطبيق Dealroom.co هو منصة عالمية توفر بيانات عن الشركات الناشئة والابتكار والاستراتيجيات الاستثمارية والنظم البيئية.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox هو تطبيق يوفر أدوات بحث واستثمار تتيح للمستثمرين تحليل الأسهم وإدارتها بفعالية، مع نماذج تقييم وبيانات مالية مفصلة.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

تطبيق ستريمليند فاينانس أداة بحث استثماري حديثة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير معلومات مالية وتحليلات شاملة.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

تطبيق Consumer Edge يوفر بيانات معززة لإشارات إيرادات المعاملات، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالأرباح وتحليل بيانات السوق لتعزيز النمو والاحتفاظ بالعملاء.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية والنشرات الإخبارية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

تطبيق Synaptic يقدم insights حول الشركات من بيانات بديلة بدون كود، مدمجا مصادر مختلفة وأدوات تحليلية لدعم الأبحاث الاستثمارية.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical هو منصة بحث وتقييم استثماري تساعد الفرق على اكتشاف القيم الخفية في الأسواق المالية والتعاون بشكل آمن.

AlphaResearch

AlphaResearch

alpharesearch.io

AlphaResearch يساعد المستثمرين في استخراج المعلومات من النصوص غير المنظمة ويعزز عملية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

Aiera

Aiera

aiera.com

تطبيق Aiera يتيح تتبع الأحداث المالية الحية على وول ستريت، مع توفر نقل صوتي مباشر وتحليل للبيانات المتعلقة بالشركات، عبر تطبيق سهل الاستخدام.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo هو تطبيق يوفر بيانات مالية ورؤى عن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في الاستثمار والأعمال.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، مما يزيد الكفاءة ويعزز اتخاذ القرارات.

Growjo

Growjo

growjo.com

Growjo تتابع الشركات الناشئة الأسرع نموًا في العالم عبر بيانات الإيرادات، التحليل التنافسي، أخبار التمويل وغيرها.

Valutico

Valutico

valutico.com

Valutico هو برنامج لتقييم الأعمال يتيح لمستخدميه إجراء تقييمات مالية بكفاءة باستخدام بيانات متنوعة وطرق متعددة.

Inven

Inven

inven.ai

Inven هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في تحديد أهداف الاستحواذ بسرعة وكفاءة من خلال تحليل بيانات الشركات عبر الإنترنت.

Tegus

Tegus

tegus.com

تقوم Tegus بتبسيط أبحاث المستثمرين والشركات عبر توفير أدوات وبيانات شاملة، ونصوص مكالمات خبراء، وميزات لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية.

Databento

Databento

databento.com

تطبيق Databento يوفر بيانات مالية دقيقة وعالية الجودة بشكل فوري، مع إمكانية الوصول الذاتي إلى بيانات الأسهم والعقود الآجلة والتاريخية.

BlueGamma

BlueGamma

bluegamma.io

تطبيق BlueGamma يسهل على فرق التمويل تنزيل بيانات منحنيات EURIBOR وSONIA وSOFR.

MarktoMarket

MarktoMarket

marktomarket.io

تطبيق MarktoMarket هو منصة بيانات وتحليلات تساعد محترفي الاندماج والاستحواذ في الوصول إلى معلومات موثوقة عن الشركات الخاصة في المملكة المتحدة.

Doceo

Doceo

doceo.tv

تطبيق دوكيو يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى تحديثات دورية ومباشرة من مديري الاستثمار عبر فيديوهات تحليلية قصيرة.

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

تطبيق Standard Metrics هو منصة بيانات آلية تعزز الشفافية المالية بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد المؤسسين في اتخاذ قرارات أفضل.

Cyndx

Cyndx

cyndx.com

Cyndx هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في اكتشاف فرص الاستحواذ وتحديد الشركات المماثلة باستخدام تحليل البيانات.

Sourcescrub

Sourcescrub

sourcescrub.com

Sourcescrub هو منصة رائدة في جمع المعلومات لفِرَق الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ، تقدم معلومات دقيقة عن الأسواق الخاصة و15 مليون شركة.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

تساعد Dasseti المستثمرين في جمع وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على التوافق والأداء المستدام عبر أدوات مضمنة مثل Collect وESG.

Jacobi

Jacobi

jacobistrategies.com

تطبيق جاكובי يحسن عمليات الاستثمار متعددة الأصول عبر منصة سحابية مخصصة لتصميم وتحليل المحافظ المالية والتفاعل مع العملاء.

Kwanti

Kwanti

kwanti.com

تقدم Kwanti تحليلات شاملة للمحافظ المالية في واجهة سهلة الاستخدام، مما يساعد المستشارين الماليين في إدارة وتحليل المحافظ وعمل تقارير مخصصة.

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