مقدمو الاستشارات المالية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقدم شركات الاستشارات المالية للشركات إرشادات مالية متخصصة لتعزيز استراتيجياتها المالية وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف. مسلحين بفهم عميق للمشهد المالي، يقوم هؤلاء المستشارون بفحص الجوانب النقدية للشركات بدقة، ويقدمون رؤى قيمة قد تفلت من أصحاب المصلحة الداخليين. غالبًا ما تستعين الشركات بمستشارين ماليين خلال فترات النمو البطيء أو عندما تواجه حالات عدم اليقين. عادة، يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل وثيق مع المدير المالي للشركة أو المدير التنفيذي ذي الصلة. وفي حين يعمل البعض ضمن شركات مستقلة، فإن البعض الآخر يتبع شركات محاسبة أو كيانات استشارية أكبر.
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Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.
Fincent
fincent.com
Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.
Bench Accounting
bench.co
تطبيق Bench يتيح لك إدارة حسابات عملك الصغير من خلال محاسبين مخصصين، يقومون بإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.
Rehmann
rehmann.com
يقدم تطبيق Rehmann أدوات مالية شاملة لإدارة الشؤون المالية وتحليل البيانات، ويساعد الأفراد والشركات على تنظيم وتحسين عملياتهم المالية.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تطبيق Ivory Consulting يقدم خدمات البرمجة والاستشارات وتخصيص البرمجيات لقطاع تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
يوفر تطبيق American Century Investments منصة لمتابعة وإدارة الاستثمارات، مع أدوات لتحليل الفرص ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية الاستثمار.
LBMC
lbmc.com
تطبيق LBMC يقدم خدمات احترافية في المحاسبة والموارد البشرية والتكنولوجيا والأمان المالي، موجه للأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية.
ProjectionHub
projectionhub.com
تطبيق ProjectionHub يساعد الشركات في إنشاء نماذج مالية شاملة وتوقعات للدخل والمصروفات، مما يدعم التخطيط المالي وتحليل الأداء.
RevOptimal
revoptimal.com
تطبيق RevOptimal يساعد الفرق على استخدام البيانات لزيادة الإيرادات من خلال تحديد العملاء المثاليين وتزويدهم بموارد مستهدفة وتحليل الأداء.
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