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مقدمو الاستشارات المالية
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مقدمو الاستشارات المالية - التطبيقات الأكثر شعبية

تقدم شركات الاستشارات المالية للشركات إرشادات مالية متخصصة لتعزيز استراتيجياتها المالية وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف. مسلحين بفهم عميق للمشهد المالي، يقوم هؤلاء المستشارون بفحص الجوانب النقدية للشركات بدقة، ويقدمون رؤى قيمة قد تفلت من أصحاب المصلحة الداخليين. غالبًا ما تستعين الشركات بمستشارين ماليين خلال فترات النمو البطيء أو عندما تواجه حالات عدم اليقين. عادة، يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل وثيق مع المدير المالي للشركة أو المدير التنفيذي ذي الصلة. وفي حين يعمل البعض ضمن شركات مستقلة، فإن البعض الآخر يتبع شركات محاسبة أو كيانات استشارية أكبر.

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Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

يقدم تطبيق Rehmann أدوات مالية شاملة لإدارة الشؤون المالية وتحليل البيانات، ويساعد الأفراد والشركات على تنظيم وتحسين عملياتهم المالية.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

تطبيق Bench يتيح لك إدارة حسابات عملك الصغير من خلال محاسبين مخصصين، يقومون بإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

تطبيق Ivory Consulting يقدم خدمات البرمجة والاستشارات وتخصيص البرمجيات لقطاع تمويل المعدات.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

يوفر تطبيق American Century Investments منصة لمتابعة وإدارة الاستثمارات، مع أدوات لتحليل الفرص ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية الاستثمار.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

تطبيق ProjectionHub يساعد الشركات في إنشاء نماذج مالية شاملة وتوقعات للدخل والمصروفات، مما يدعم التخطيط المالي وتحليل الأداء.

RevOptimal

RevOptimal

revoptimal.com

تطبيق RevOptimal يساعد الفرق على استخدام البيانات لزيادة الإيرادات من خلال تحديد العملاء المثاليين وتزويدهم بموارد مستهدفة وتحليل الأداء.

LBMC

LBMC

lbmc.com

تطبيق LBMC يقدم خدمات احترافية في المحاسبة والموارد البشرية والتكنولوجيا والأمان المالي، موجه للأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية.

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مقدمو الاستشارات المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog