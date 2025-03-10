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تقدم شركات الاستشارات المالية للشركات إرشادات مالية متخصصة لتعزيز استراتيجياتها المالية وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف. مسلحين بفهم عميق للمشهد المالي، يقوم هؤلاء المستشارون بفحص الجوانب النقدية للشركات بدقة، ويقدمون رؤى قيمة قد تفلت من أصحاب المصلحة الداخليين. غالبًا ما تستعين الشركات بمستشارين ماليين خلال فترات النمو البطيء أو عندما تواجه حالات عدم اليقين. عادة، يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل وثيق مع المدير المالي للشركة أو المدير التنفيذي ذي الصلة. وفي حين يعمل البعض ضمن شركات مستقلة، فإن البعض الآخر يتبع شركات محاسبة أو كيانات استشارية أكبر.
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Bench Accounting
bench.co
يقوم Bench بإعداد كتب الأعمال الصغيرة الخاصة بك نيابةً عنك. سنقوم بتوصيلك مع أحد المحاسبين الداخليين لدينا. بعد ذلك، سيقومون بإعداد بياناتك المالية الشهرية ونهاية العام، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. محاسبون متخصصون، من أجلك فقط: بشر حقيقيون. كتب مثالية. يقوم فريق مسك الدفاتر الخاص بك باستيراد البيانات المصرفية، وتصنيف المعاملات، وإعداد البيانات المالية كل شهر. أسئلة؟ يعمل محاسبو المكاتب داخل الشركة، ويستجيبون خلال يوم عمل واحد. البيانات التي لا يمكنك الاستغناء عنها: البيانات المالية الشهرية ونظرات عامة على النفقات تتيح لك التحكم في أموالك. تساعدك التقارير المرئية السريعة على رؤية الصورة الكبيرة وتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تنمية أعمالك. لن تكون في الظلام مرة أخرى. المزيد من الساعات في يومك: تقليل الوقت الذي تستغرقه مسك الدفاتر يعني المزيد من الوقت للتركيز على ما يهمك حقًا - مثل مساعدة عملك على النجاح. جربنا مجانًا: قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية، واحصل على حق الوصول الكامل إلى Bench. سنفعل شهرًا من مسك الدفاتر الخاص بك والمحترفين
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub هو الحل المبتكر لإدارة المبيعات. إعطاء رؤية مالية من خلال إسقاط الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامات لرواد الأعمال. حتى يتمكنوا من الحصول على فكرة أكثر عن خطط العمل والاستثمار.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.
Fincent
fincent.com
Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
American Century Investments
americancentury.com
كل يوم تستثمر في جعل العالم مكانًا أفضل لنفسك ولعائلتك ومجتمعك. بشكل فردي ، يمكنك إحداث فرق ذي معنى. معا يمكننا أن نصبح قوة قوية من أجل الخير.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
LBMC
lbmc.com
LBMC هي شركة خدمات احترافية تقدم خدمات المحاسبة والتمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا والمخاطر وأمن المعلومات وخدمات استشارات الثروات لكل من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. تم تصميم مجموعتهم الواسعة من العروض الاستشارية والاستشارات التجارية للتركيز على احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.
RevOptimal
revoptimal.com
يساعد RevOptimal الفرق على الاستفادة من البيانات لزيادة الإيرادات. أولاً، نعمل مع فريقك لعزل ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك وتطوير قائمة من العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية والنوايا العالية. بعد ذلك، نقوم بتغذية عملاء محتملين مستهدفين لفريقك بإيقاع ثابت. وأخيرًا، نقوم بقياس أدائك في لوحات المعلومات التفاعلية لتحديد ما ينجح وما لا ينجح. اسمح لخبرتنا في مجال البيانات بالارتقاء باستراتيجيتك إلى المستوى التالي.
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