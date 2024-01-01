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مقدمو الاستشارات المالية - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
تقدم شركات الاستشارات المالية للشركات إرشادات مالية متخصصة لتعزيز استراتيجياتها المالية وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف. مسلحين بفهم عميق للمشهد المالي، يقوم هؤلاء المستشارون بفحص الجوانب النقدية للشركات بدقة، ويقدمون رؤى قيمة قد تفلت من أصحاب المصلحة الداخليين. غالبًا ما تستعين الشركات بمستشارين ماليين خلال فترات النمو البطيء أو عندما تواجه حالات عدم اليقين. عادة، يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل وثيق مع المدير المالي للشركة أو المدير التنفيذي ذي الصلة. وفي حين يعمل البعض ضمن شركات مستقلة، فإن البعض الآخر يتبع شركات محاسبة أو كيانات استشارية أكبر.
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Paro.ai
paro.ai
Paro هي منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبراء المالية...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو أول بواب مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز عملية صنع القرار بسرعة عالية. بفضل خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والضرائب والمدير المالي، تتمتع الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الرؤى المالية في الوقت الفعلي عبر لوحة تحكم Zeni الخاصة بها، وفريق من الخبر...
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
Bench Accounting
bench.co
يقوم Bench بإعداد كتب الأعمال الصغيرة الخاصة بك نيابةً عنك. سنقوم بتوصيلك مع أحد المحاسبين الداخليين لدينا. بعد ذلك، سيقومون بإعداد بياناتك المالية الشهرية ونهاية العام، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. محاسبون متخصصون، من أجلك فقط: بشر حقيقيون. كتب مثالية. يقوم فريق مسك الدفاتر الخاص بك باستيراد البيان...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
كل يوم تستثمر فيه في جعل العالم مكانًا أفضل لك ولعائلتك ومجتمعك. على المستوى الفردي، أنت تُحدث فرقًا ذا معنى. معًا يمكننا أن نصبح قوة قوية من أجل الخير.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub هو الحل المبتكر لإدارة المبيعات. إعطاء رؤية مالية من خلال إسقاط الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامات لرواد الأعمال. حتى يتمكنوا من الحصول على فكرة أكثر عن خطط العمل والاستثمار.
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
RevOptimal
revoptimal.com
يساعد RevOptimal الفرق على الاستفادة من البيانات لزيادة الإيرادات. أولاً، نعمل مع فريقك لعزل ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك وتطوير قائمة من العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية والنوايا العالية. بعد ذلك، نقوم بتغذية عملاء محتملين مستهدفين لفريقك بإيقاع ثابت. وأخيرًا، نقوم بقياس أدائك في لوحات ...
LBMC
lbmc.com
LBMC هي شركة خدمات احترافية تقدم خدمات المحاسبة والتمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا والمخاطر وأمن المعلومات وخدمات استشارات الثروات لكل من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. تم تصميم مجموعتهم الواسعة من العروض الاستشارية والاستشارات التجارية للتركيز على احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.