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مقدمو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات المالية والمحاسبة (F&A BPO) هم شركات استشارية متخصصة في تبسيط العمليات التجارية المتكاملة وتوحيدها وأتمتتها. في مجال F&A BPO، تركز هذه الشركات على تعزيز التخطيط المالي، وإدارة تدفقات عمل الحسابات المدينة والمدفوعة، وإجراء أنشطة وتحليلات شاملة لدفتر الأستاذ العام. أنها تلبي احتياجات الإدارات المالية داخل المنظمات التي تسعى إلى التحسين. وعلى الرغم من توفر الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمهام مماثلة، فإن هذا القطاع يعطي الأولوية للشركات الاستشارية التي تقدم خدمات شاملة لتحويل الأعمال.
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Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم تطبيق Accountancy Cloud خدمات مالية شاملة للشركات الناشئة، بما في ذلك المحاسبة والضرائب والتقارير المالية لدعم اتخاذ القرارات.
Manay CPA
manaycpa.com
تطبيق Manay CPA يسهل إدارة المحاسبة والمالية عبر تنظيم المستندات، تتبع النفقات، أتمتة المهام، والتواصل بين العملاء والمحاسبين.
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