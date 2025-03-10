المالية والمحاسبة مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإدارية للمساعدة في اتخاذ القرار. على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد العملاء إيراداتهم بمقدار 3 أضعاف في المتوسط، وقدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وقمنا بدعم 10 عمليات خروج بما في ذلك تلك الموجودة في Facebook وCoinbase وJust Eat.