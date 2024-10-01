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المالية والمحاسبة مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - مونتسرات
مقدمو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات المالية والمحاسبة (F&A BPO) هم شركات استشارية متخصصة في تبسيط العمليات التجارية المتكاملة وتوحيدها وأتمتتها. في مجال F&A BPO، تركز هذه الشركات على تعزيز التخطيط المالي، وإدارة تدفقات عمل الحسابات المدينة والمدفوعة، وإجراء أنشطة وتحليلات شاملة لدفتر الأستاذ العام. أنها تلبي احتياجات الإدارات المالية داخل المنظمات التي تسعى إلى التحسين. وعلى الرغم من توفر الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمهام مماثلة، فإن هذا القطاع يعطي الأولوية للشركات الاستشارية التي تقدم خدمات شاملة لتحويل الأعمال.
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Paro.ai
paro.ai
Paro هي منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبراء المالية...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA، التي تأسست في ولاية جورجيا الأمريكية وتخدم 50 ولاية، هي شركة استشارات مالية مرخصة بالكامل تقدم خدمات في العديد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات المالية والاستراتيجية والحلول القانونية والجمركية والمستودعات في السوق الأمريكية، وكذلك خدمات CPA مثل تكوين الأعمال الجديدة والضرائب والمحاسبة...