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خدمات استضافة الملفات، والتي يشار إليها عادةً باسم خدمات التخزين السحابية، أو موفري تخزين الملفات عبر الإنترنت، أو أدوات قفل الإنترنت، هي منصات استضافة قائمة على الإنترنت تم تصميمها بدقة لاستيعاب ملفات المستخدم وإدارتها. توفر هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تخزين ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عن بعد عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت خدمات استضافة الملفات أدوات متكاملة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول مريحة وقابلة للتطوير لتخزين الملفات والتعاون. يمكن للمستخدمين تحميل وتخزين واسترجاع المستندات والوسائط المتعددة والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن من أي مكان تقريبًا، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العديد من خدمات استضافة الملفات على ميزات مثل مزامنة الملفات والتحكم في الإصدار والتحرير التعاوني لتعزيز إنتاجية المستخدم وتعاونه.
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Google Drive
google.com
جوجل درايف هو خدمة تخزين سحابية تتيح للمستخدمين تخزين الملفات ومشاركتها ومزامنتها عبر الأجهزة المختلفة، ويشمل أدوات مثل مستندات Google.
iCloud
icloud.com
تتيح لك خدمة iCloud الوصول إلى الصور والمستندات والملاحظات والتواصل، وتقدم تخزين سحابي آمنا مع مزامنة بين أجهزة Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
مايكروسوفت وان درايف هو خدمة تخزين سحابية لرفع ومشاركة الملفات، مع مزامنة تلقائية عبر الأجهزة وميزات التعاون. يوفر مساحة مجانية 5 جيجابايت.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.
TeraBox
terabox.com
تتيح تطبيق Terabox تخزين سحابي بمساحة 1 تيرابايت، مع دعم للنسخ الاحتياطي، والمزامنة، ومشاركة الملفات بأمان عبر أجهزة متعددة.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive هو تطبيق يخزن الملفات في السحابة ويسمح بالوصول إليها من أجهزة Apple المختلفة وأيضاً من الكمبيوترات عبر الإنترنت.
Proton Drive
proton.me
تطبيق Proton Drive يتيح لك تخزين ومشاركة الوثائق الحساسة بأمان، مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان.
MEGA
mega.io
MEGA هو تطبيق تخزين سحابي يتيح للمستخدمين تخزين ومشاركة الملفات بشكل آمن مع التركيز على الخصوصية من خلال التشفير.
TeleDrive
teledriveapp.com
تطبيق TeleDrive يوفر لك تخزين سحابي غير محدود مجانًا باستخدام API من تيليجرام، مما يتيح لك رفع عدد غير محدود من الملفات.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات، يمكّن المستخدمين من رفع الملفات وإدارتها ومشاركتها بفعالية مع ميزات الأمان والدعم المتعدد الأجهزة.
Internxt
internxt.com
Internxt هي خدمة تخزين سحابي آمنة تركز على الخصوصية، توفر ميزات مثل التشفير من طرف إلى طرف والمزامنة عبر الأجهزة المختلفة.
iCloud Beta
beta.icloud.com
تساعد تطبيق iCloud Beta المستخدمين على تخزين ومزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة، مما يتيح الوصول إلى الملفات والصور وجهات الاتصال في أي وقت.
Sync
sync.com
Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.
Shadow Drive
shadow.tech
تطبيق Shadow Drive يوفر تخزين سحابي آمن خاص بك، مع إمكانية إدارة ملفاتك والتحكم بها، مصمم ومستضاف في أوروبا.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.
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