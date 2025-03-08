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خدمات استضافة الملفات، والتي يشار إليها عادةً باسم خدمات التخزين السحابية، أو موفري تخزين الملفات عبر الإنترنت، أو أدوات قفل الإنترنت، هي منصات استضافة قائمة على الإنترنت تم تصميمها بدقة لاستيعاب ملفات المستخدم وإدارتها. توفر هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تخزين ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عن بعد عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت خدمات استضافة الملفات أدوات متكاملة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول مريحة وقابلة للتطوير لتخزين الملفات والتعاون. يمكن للمستخدمين تحميل وتخزين واسترجاع المستندات والوسائط المتعددة والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن من أي مكان تقريبًا، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العديد من خدمات استضافة الملفات على ميزات مثل مزامنة الملفات والتحكم في الإصدار والتحرير التعاوني لتعزيز إنتاجية المستخدم وتعاونه.
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Google Drive
google.com
جوجل درايف هو خدمة تخزين سحابية تتيح للمستخدمين تخزين الملفات ومشاركتها ومزامنتها عبر الأجهزة المختلفة، ويشمل أدوات مثل مستندات Google.
iCloud
icloud.com
تتيح لك خدمة iCloud الوصول إلى الصور والمستندات والملاحظات والتواصل، وتقدم تخزين سحابي آمنا مع مزامنة بين أجهزة Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
مايكروسوفت وان درايف هو خدمة تخزين سحابية لرفع ومشاركة الملفات، مع مزامنة تلقائية عبر الأجهزة وميزات التعاون. يوفر مساحة مجانية 5 جيجابايت.
TeleDrive
teledriveapp.com
مساحة تخزينية سحابية مجانية وغير محدودة. المشروع مفتوح المصدر ليعطيك ما تستحقه. استخدام Telegram API كتخزين غير محدود. لذلك، يمكنك تحميل العدد الذي تريده دون أي حدود.
TeraBox
terabox.com
تتيح تطبيق Terabox تخزين سحابي بمساحة 1 تيرابايت، مع دعم للنسخ الاحتياطي، والمزامنة، ومشاركة الملفات بأمان عبر أجهزة متعددة.
Yandex Disk
disk.yandex.com
قم بتحميل الملفات ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها إلى نافذة المتصفح ، وتنفيذ عمليات الدُفعات مع الملفات والمجلدات ، ونشرها مباشرة بعد التحميل. Yandex.disk يحفظ ملفاتك بغض النظر عما يحدث.
Proton Drive
proton.me
تطبيق Proton Drive يتيح لك تخزين ومشاركة الوثائق الحساسة بأمان، مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive هو تطبيق يخزن الملفات في السحابة ويسمح بالوصول إليها من أجهزة Apple المختلفة وأيضاً من الكمبيوترات عبر الإنترنت.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.
Internxt
internxt.com
الوقوف على الخصوصية ، التبديل إلى internxt. خدمات التخزين السحابية المفتوحة للمصادر في Internxt تحمي حقك في الخصوصية. محرك Internxt ، الصور ، إرسال ، وأكثر من ذلك.
MEGA
mega.io
MEGA هو تطبيق تخزين سحابي يتيح للمستخدمين تخزين ومشاركة الملفات بشكل آمن مع التركيز على الخصوصية من خلال التشفير.
Sync
sync.com
Sync هو منصة تخزين الملفات والمشاركة والتعاون التي تبقيك آمنة ومأمونة ومتصلة في السحابة. منذ عام 2011 ، كان Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم ، تستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات سحابة حائزة على جوائز Sync وميزات حماية الخصوصية الرائدة لتبادل الأفكار الكبيرة وتخزين المعلومات المهمة والتعاون في مشاريع تغيير اللعبة.
iCloud Beta
beta.icloud.com
يعد iCloud ضروريًا للحفاظ على المعلومات الشخصية من أجهزتك آمنة ومحدثة ومتاحة أينما كنت. في iCloud.com، يمكنك الوصول إلى صورك وملفاتك والمزيد من أي متصفح ويب. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها مع جهاز iPhone الخاص بك والأجهزة الأخرى، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.
ShareFile
sharefile.com
مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.
Shadow Drive
shadow.tech
التخزين السحابي الخاص بك، وملفاتك، وقواعدك. حافظ على خصوصية ملفاتك وأمانها بفضل Shadow Drive، حل التخزين السحابي الأوروبي الصنع والمستضاف لدينا. الآن، محرك الأقراص الذي يركز على الخصوصية بأقل سعر في السوق.
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