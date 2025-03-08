ShareFile

sharefile.com

مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.