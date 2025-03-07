خدمات التخزين السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

Google Drive

google.com

Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاقه في 24 أبريل 2012 ، ويسمح Google Drive للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم ، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة ، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع ويب ، تقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بأجهزة الكمبيوتر Windows و MacOS ، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Android و iOS. يشتمل Google Drive على مستندات Google وأوراق Google و Slides Google ، والتي تعد جزءًا من مجموعة Office التي تسمح بالتحرير التعاوني للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج والمزيد. يتم حفظ الملفات التي تم إنشاؤها وتحريرها من خلال جناح Office في Google Drive. توفر Google Drive للمستخدمين 15 غيغابايت من التخزين المجاني من خلال Google One. تقدم Google One أيضًا 100 غيغابايت ، و 200 جيجابت ، و 2 تيرابايت ، و 10 تيرابايت ، و 20 تيرابايت ، و 30 تيرابايت من خلال الخطط المدفوعة الاختيارية. يمكن أن يصل حجم الملفات التي تم تحميلها إلى 5 تيرابايت في الحجم. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الخصوصية للملفات والمجلدات الفردية ، بما في ذلك تمكين المشاركة مع المستخدمين الآخرين أو جعل المحتوى علنيًا. على موقع الويب ، يمكن للمستخدمين البحث عن صورة من خلال وصف صورها ، واستخدام اللغة الطبيعية للعثور على ملفات محددة ، مثل "العثور على جدول بيانات الميزانية الخاص بي من ديسمبر الماضي". يوفر موقع الويب وتطبيق Android قسمًا احتياطيًا لمعرفة ما تحتوي أجهزة Android على بيانات احتياطية للخدمة ، ويسمح تطبيق الكمبيوتر الذي تم إصلاحه بالكامل في يوليو 2017 بدعم مجلدات محددة على الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. يمكن أن تتنبأ ميزة الوصول السريع بذكاء الملفات التي يحتاجها المستخدمون. يعد Google Drive مكونًا رئيسيًا في G Suite ، واشتراك Google الشهري للشركات والمؤسسات. كجزء من خطط Select G Suite ، توفر Drive سعة تخزين غير محدودة ، وتقارير تدقيق الملفات المتقدمة ، وضوابط الإدارة المحسنة ، وأدوات تعاون أكبر للفرق. بعد إطلاق الخدمة ، تم انتقاد سياسة خصوصية Google Drive بشدة من قبل بعض أعضاء الوسائط. لدى Google مجموعة واحدة من شروط الخدمة واتفاقيات سياسة الخصوصية التي تغطي جميع خدماتها ، مما يعني أن اللغة في الاتفاقات تمنح الشركة حقوقًا واسعة لإعادة إنتاج واستخدام وإنشاء أعمال مشتقة من المحتوى المخزن على Google Drive. بينما تؤكد السياسات أيضًا أن المستخدمين يحتفظون بحقوق الملكية الفكرية ، أثار دعاة الخصوصية مخاوف من أن التراخيص تمنح Google الحق في استخدام المعلومات والبيانات لتخصيص الإعلانات والخدمات الأخرى التي توفرها Google. في المقابل ، لاحظ أعضاء آخرين من وسائل الإعلام أن الاتفاقات لم تكن أسوأ من تلك الخاصة بخدمات التخزين السحابية المتنافسة ، ولكن المنافسة تستخدم "لغة أكثر فنية" في الاتفاقيات ، وذكرت أيضًا أن Google تحتاج إلى الحقوق من أجل "التحرك الملفات حولها على خوادمها أو ذاكرة التخزين المؤقت لبياناتك ، أو قم بعمل صور مصغرة للصور ". اعتبارًا من مارس 2017 ، كان لدى Google Drive 800 مليون مستخدم نشط ، واعتبارًا من سبتمبر 2015 ، كان لدى أكثر من مليون مستخدم من مستخدمي الدفع التنظيمي. اعتبارًا من مايو 2017 ، كان هناك أكثر من تريليون ملف مخزّن على الخدمة.