خدمات التخزين السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

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خدمات استضافة الملفات، والتي يشار إليها عادةً باسم خدمات التخزين السحابية، أو موفري تخزين الملفات عبر الإنترنت، أو أدوات قفل الإنترنت، هي منصات استضافة قائمة على الإنترنت تم تصميمها بدقة لاستيعاب ملفات المستخدم وإدارتها. توفر هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تخزين ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عن بعد عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت خدمات استضافة الملفات أدوات متكاملة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول مريحة وقابلة للتطوير لتخزين الملفات والتعاون. يمكن للمستخدمين تحميل وتخزين واسترجاع المستندات والوسائط المتعددة والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن من أي مكان تقريبًا، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العديد من خدمات استضافة الملفات على ميزات مثل مزامنة الملفات والتحكم في الإصدار والتحرير التعاوني لتعزيز إنتاجية المستخدم وتعاونه.
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Google Drive
google.com
Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاقه في 24 أبريل 2012 ، ويسمح Google Drive للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم ، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة ، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع ويب ، تقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بأجهزة الكمبيوتر Windows و MacOS ، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Android و iOS. يشتمل Google Drive على مستندات Google وأوراق Google و Slides Google ، والتي تعد جزءًا من مجموعة Office التي تسمح بالتحرير التعاوني للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج والمزيد. يتم حفظ الملفات التي تم إنشاؤها وتحريرها من خلال جناح Office في Google Drive. توفر Google Drive للمستخدمين 15 غيغابايت من التخزين المجاني من خلال Google One. تقدم Google One أيضًا 100 غيغابايت ، و 200 جيجابت ، و 2 تيرابايت ، و 10 تيرابايت ، و 20 تيرابايت ، و 30 تيرابايت من خلال الخطط المدفوعة الاختيارية. يمكن أن يصل حجم الملفات التي تم تحميلها إلى 5 تيرابايت في الحجم. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الخصوصية للملفات والمجلدات الفردية ، بما في ذلك تمكين المشاركة مع المستخدمين الآخرين أو جعل المحتوى علنيًا. على موقع الويب ، يمكن للمستخدمين البحث عن صورة من خلال وصف صورها ، واستخدام اللغة الطبيعية للعثور على ملفات محددة ، مثل "العثور على جدول بيانات الميزانية الخاص بي من ديسمبر الماضي". يوفر موقع الويب وتطبيق Android قسمًا احتياطيًا لمعرفة ما تحتوي أجهزة Android على بيانات احتياطية للخدمة ، ويسمح تطبيق الكمبيوتر الذي تم إصلاحه بالكامل في يوليو 2017 بدعم مجلدات محددة على الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. يمكن أن تتنبأ ميزة الوصول السريع بذكاء الملفات التي يحتاجها المستخدمون. يعد Google Drive مكونًا رئيسيًا في G Suite ، واشتراك Google الشهري للشركات والمؤسسات. كجزء من خطط Select G Suite ، توفر Drive سعة تخزين غير محدودة ، وتقارير تدقيق الملفات المتقدمة ، وضوابط الإدارة المحسنة ، وأدوات تعاون أكبر للفرق. بعد إطلاق الخدمة ، تم انتقاد سياسة خصوصية Google Drive بشدة من قبل بعض أعضاء الوسائط. لدى Google مجموعة واحدة من شروط الخدمة واتفاقيات سياسة الخصوصية التي تغطي جميع خدماتها ، مما يعني أن اللغة في الاتفاقات تمنح الشركة حقوقًا واسعة لإعادة إنتاج واستخدام وإنشاء أعمال مشتقة من المحتوى المخزن على Google Drive. بينما تؤكد السياسات أيضًا أن المستخدمين يحتفظون بحقوق الملكية الفكرية ، أثار دعاة الخصوصية مخاوف من أن التراخيص تمنح Google الحق في استخدام المعلومات والبيانات لتخصيص الإعلانات والخدمات الأخرى التي توفرها Google. في المقابل ، لاحظ أعضاء آخرين من وسائل الإعلام أن الاتفاقات لم تكن أسوأ من تلك الخاصة بخدمات التخزين السحابية المتنافسة ، ولكن المنافسة تستخدم "لغة أكثر فنية" في الاتفاقيات ، وذكرت أيضًا أن Google تحتاج إلى الحقوق من أجل "التحرك الملفات حولها على خوادمها أو ذاكرة التخزين المؤقت لبياناتك ، أو قم بعمل صور مصغرة للصور ". اعتبارًا من مارس 2017 ، كان لدى Google Drive 800 مليون مستخدم نشط ، واعتبارًا من سبتمبر 2015 ، كان لدى أكثر من مليون مستخدم من مستخدمي الدفع التنظيمي. اعتبارًا من مايو 2017 ، كان هناك أكثر من تريليون ملف مخزّن على الخدمة.
Proton Drive
proton.me
يتيح لك Proton Drive تخزين المستندات الحساسة ومشاركتها بشكل آمن والوصول إليها في أي مكان.
iCloud Drive
icloud.com
باستخدام iCloud Drive ، يمكنك تخزين ملفاتك بشكل آمن في iCloud والوصول إليها على iCloud.com وجهاز iPhone و iPad و iPod Touch و Mac و Windows. يمكنك أيضًا الحصول على جميع الملفات الموجودة في سطح المكتب والمستندات على جهاز Mac الذي تم تخزينه تلقائيًا في محرك iCloud. وبهذه الطريقة ، يمكنك حفظ الملفات مباشرة حيث عادة ما تحتفظ بها على جهاز Mac الخاص بك ، وتصبح متوفرة على ICLOUD.com وجميع أجهزتك. على موقع iCloud.com ، يمكنك استخدام محرك الأقراص ICLOUD لتحميل الملفات وتنزيلها ، ومشاركة الملفات ، وحذف الملفات ، وتنظيم الملفات في المجلدات ، وإعادة تسمية الملفات ، واسترداد الملفات المحذوفة مؤخرًا. يمكنك أيضًا مشاركة مجلدات الملفات مع مستخدمي iCloud الآخرين. إذا كان لديك صفحات أو أرقام أو ملفات رئيسية مخزنة في محرك أقراص iCloud ، فيمكنك فتحها في الصفحات أو الأرقام أو الكلمة الرئيسية على ICLOUD.com.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروفة سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة الملفات وخدمة التزامن التي تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. يتيح OneDrive الذي تم إطلاقه لأول مرة في أغسطس 2007 للمستخدمين تخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح BitLocker Recover Xbox 360 و Xbox One لوحات المفاتيح. Users can upload Microsoft Office documents to OneDrive. OneDrive offers 5 GB of storage space free of charge, with 100 GB, 1 TB, and 6 TB storage options available either separately or with Office 365 subscriptions.
iCloud
icloud.com
قم بتسجيل الدخول إلى iCloud للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملاحظات وجهات الاتصال والمزيد. استخدم معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد لبدء استخدام خدمات Apple.
TeraBox
terabox.com
توفير النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة للملفات. ميزة مع مساحة كبيرة ، وسرعة سريعة ، وسلامة واستقرار ، ودعم تسريع التعليم القائم على الويب والهواتف المحمولة. اشترك الآن للاستمتاع بمساحة تخزين مجانية 1 تيرابايت
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة الملفات التي تديرها شركة American Company Dropbox ، Inc. ، ومقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، والتي توفر التخزين السحابي ومزامنة الملفات والسحابة الشخصية وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكن تم تصنيف Dropbox كواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في الولايات المتحدة والعالم ، بتقييم تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي ، وقد تم وصفها بأنها واحدة من أكثر استثمارات Y Combinator حتى الآن. ومع ذلك ، شهدت Dropbox أيضًا انتقادات وتوليد جدل حول القضايا بما في ذلك الانتهاكات الأمنية ومخاوف الخصوصية. تم حظر Dropbox في الصين منذ عام 2014. وقد حصل على تصنيف خمس نجوم في تقرير "حماية بياناتك من طلبات الحكومة" لمؤسسة الحدود الإلكترونية لعام 2017.
Internxt
internxt.com
دافع عن الخصوصية، وقم بالتبديل إلى Internxt. تعمل خدمات التخزين السحابي مفتوحة المصدر من Internxt على حماية حقك في الخصوصية. محرك Interxt والصور والإرسال والمزيد.
MEGA
mega.io
Mega (منمقة بأحرف كبيرة مثل Mega) أو Mega.nz هي خدمة تخزين سحابة واستضافة ملفات تقدمها شركة Mega Limited ، وهي شركة مقرها في أوكلاند. يتم تقديم الخدمة بشكل أساسي من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب. تتوفر تطبيقات Mega Mobile أيضًا لنظام Windows Phone و Android و iOS. تشتهر Mega بتخصيص تخزين كبير بحجم 50 جيجا بايت للحسابات المجانية. تم إطلاق الموقع والخدمة في 19 يناير 2013 ، من قبل Kim Dotcom ، الذي أسس خدمة Megaupload التي انتهت الآن. ومع ذلك ، في عام 2015 ، انفصل كيم دوت كوم عن الخدمة وذكر أن الحكومة النيوزيلندية قد استولت على أسهم مستثمر صيني ولديها السيطرة على الموقع. وردت ميجا المحدودة أن السلطات لم تتداخل مع عملياتها.
Sync
sync.com
Sync هو منصة تخزين الملفات والمشاركة والتعاون التي تبقيك آمنة ومأمونة ومتصلة في السحابة. منذ عام 2011 ، كان Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم ، تستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات سحابة حائزة على جوائز Sync وميزات حماية الخصوصية الرائدة لتبادل الأفكار الكبيرة وتخزين المعلومات المهمة والتعاون في مشاريع تغيير اللعبة.
TeleDrive
teledriveapp.com
مساحة تخزينية سحابية مجانية وغير محدودة. المشروع مفتوح المصدر ليعطيك ما تستحقه. استخدام Telegram API كتخزين غير محدود. لذلك، يمكنك تحميل العدد الذي تريده دون أي حدود.
Yandex Disk
disk.yandex.com
قم بتحميل الملفات ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها في نافذة المتصفح، وإجراء عمليات مجمعة مع الملفات والمجلدات، ونشرها مباشرة بعد التحميل. يقوم Yandex.Disk بحفظ ملفاتك بغض النظر عما يحدث.
iCloud Beta
beta.icloud.com
يعد iCloud ضروريًا للحفاظ على المعلومات الشخصية من أجهزتك آمنة ومحدثة ومتاحة أينما كنت. في iCloud.com، يمكنك الوصول إلى صورك وملفاتك والمزيد من أي متصفح ويب. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها مع جهاز iPhone الخاص بك والأجهزة الأخرى، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.
ShareFile
sharefile.com
مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.
Shadow Drive
shadow.tech
التخزين السحابي الخاص بك، وملفاتك، وقواعدك. حافظ على خصوصية ملفاتك وأمانها بفضل Shadow Drive، حل التخزين السحابي الأوروبي الصنع والمستضاف لدينا. الآن، محرك الأقراص الذي يركز على الخصوصية بأقل سعر في السوق.
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