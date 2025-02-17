خدمات التخزين السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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خدمات استضافة الملفات، والتي يشار إليها عادةً باسم خدمات التخزين السحابية، أو موفري تخزين الملفات عبر الإنترنت، أو أدوات قفل الإنترنت، هي منصات استضافة قائمة على الإنترنت تم تصميمها بدقة لاستيعاب ملفات المستخدم وإدارتها. توفر هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تخزين ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عن بعد عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت خدمات استضافة الملفات أدوات متكاملة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول مريحة وقابلة للتطوير لتخزين الملفات والتعاون. يمكن للمستخدمين تحميل وتخزين واسترجاع المستندات والوسائط المتعددة والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن من أي مكان تقريبًا، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العديد من خدمات استضافة الملفات على ميزات مثل مزامنة الملفات والتحكم في الإصدار والتحرير التعاوني لتعزيز إنتاجية المستخدم وتعاونه.
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Google Drive
google.com
Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاق Google Drive في 24 أبريل 2012، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع الويب، يقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بالإنترنت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وmacOS، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي Android وiOS. يشتمل Google Drive على مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google، والتي تعد جزءًا من مجموعة مكتبية تسمح بالتحرير التعاوني للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج والمزيد. يتم حفظ الملفات التي تم إنشاؤها وتحريرها من خلال مجموعة المكتب في Google Drive. يوفر Google Drive للمستخدمين سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 غيغابايت من خلال Google One. يقدم Google One أيضًا 100 غيغابايت و200 غيغابايت و2 تيرابايت و10 تيرابايت و20 تيرابايت و30 تيرابايت من خلال خطط مدفوعة اختيارية. يمكن أن يصل حجم الملفات التي تم تحميلها إلى 5 تيرابايت. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الخصوصية للملفات والمجلدات الفردية، بما في ذلك تمكين المشاركة مع مستخدمين آخرين أو جعل المحتوى عامًا. على موقع الويب، يمكن للمستخدمين البحث عن صورة من خلال وصف عناصرها المرئية، واستخدام اللغة الطبيعية للعثور على ملفات محددة، مثل "ابحث عن جدول بيانات ميزانيتي من ديسمبر الماضي". يقدم موقع الويب وتطبيق Android قسمًا للنسخ الاحتياطية لمعرفة ما هي أجهزة Android التي تحتوي على بيانات تم نسخها احتياطيًا للخدمة، ويسمح تطبيق الكمبيوتر الذي تم إصلاحه بالكامل والذي تم إصداره في يوليو 2017 بالنسخ الاحتياطي لمجلدات معينة على كمبيوتر المستخدم. يمكن لميزة الوصول السريع التنبؤ بذكاء بالملفات التي يحتاجها المستخدمون. يعد Google Drive مكونًا رئيسيًا في G Suite، وهو عرض الاشتراك الشهري من Google للشركات والمؤسسات. كجزء من خطط G Suite المحددة، يوفر Drive سعة تخزينية غير محدودة وتقارير متقدمة لتدقيق الملفات وعناصر تحكم إدارية محسنة وأدوات تعاون أكبر للفرق. بعد إطلاق الخدمة، تعرضت سياسة خصوصية Google Drive لانتقادات شديدة من قبل بعض وسائل الإعلام. لدى Google مجموعة واحدة من اتفاقيات شروط الخدمة وسياسة الخصوصية التي تغطي جميع خدماتها، مما يعني أن اللغة الموجودة في الاتفاقيات تمنح الشركة حقوقًا واسعة لإعادة إنتاج واستخدام وإنشاء أعمال مشتقة من المحتوى المخزن على Google Drive. وبينما تؤكد السياسات أيضًا احتفاظ المستخدمين بحقوق الملكية الفكرية، أثار المدافعون عن الخصوصية مخاوف من أن التراخيص تمنح Google الحق في استخدام المعلومات والبيانات لتخصيص الإعلانات والخدمات الأخرى التي تقدمها Google. في المقابل، أشار أعضاء آخرون في وسائل الإعلام إلى أن الاتفاقيات لم تكن أسوأ من تلك الخاصة بخدمات التخزين السحابية المنافسة، لكن المنافسة تستخدم "لغة أكثر براعة" في الاتفاقيات، وذكروا أيضًا أن جوجل تحتاج إلى الحقوق من أجل "نقل الملفات الموجودة على خوادمها، أو تخزين بياناتك مؤقتًا، أو إنشاء صور مصغرة". اعتبارًا من مارس 2017، كان لدى Google Drive 800 مليون مستخدم نشط، واعتبارًا من سبتمبر 2015، كان لديه أكثر من مليون مستخدم مؤسسي يدفعون. اعتبارًا من مايو 2017، كان هناك أكثر من تريليوني ملف مخزن على الخدمة.
Proton Drive
proton.me
يتيح لك Proton Drive تخزين مستنداتك الحساسة ومشاركتها بشكل آمن والوصول إليها في أي مكان.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive، المعروف سابقًا باسم Amazon Cloud Drive، هو تطبيق تخزين سحابي تديره أمازون. توفر الخدمة تخزينًا سحابيًا آمنًا ونسخًا احتياطيًا للملفات ومشاركة الملفات وطباعة الصور. باستخدام حساب أمازون، يمكن نقل الملفات والمجلدات وإدارتها من أجهزة متعددة بما في ذلك متصفحات الويب وتطبيقات سطح المكتب والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يتيح Amazon Drive أيضًا لمستخدميه في الولايات المتحدة طلب مطبوعات الصور وكتب الصور باستخدام خدمة Amazon Prints. اليوم، يقدم Amazon Drive تخزينًا مجانيًا غير محدود للصور من خلال اشتراك Amazon Prime أو جهاز Kindle Fire، وخدمة تخزين محدودة مدفوعة الأجر. تم إطلاقه في الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية واليابان وأستراليا. كما أنها تعمل في الصين والبرازيل كخدمة تخزين مجانية محدودة بسعة 5 جيجابايت.
iCloud Drive
icloud.com
باستخدام iCloud Drive، يمكنك تخزين ملفاتك بشكل آمن في iCloud والوصول إليها على iCloud.com وأجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وWindows. يمكنك أيضًا تخزين جميع الملفات الموجودة في مجلدي سطح المكتب والمستندات على جهاز Mac الخاص بك تلقائيًا في iCloud Drive. وبهذه الطريقة، يمكنك حفظ الملفات في المكان الذي تحتفظ بها عادةً على جهاز Mac الخاص بك، وتصبح متاحة على iCloud.com وجميع أجهزتك. على iCloud.com، يمكنك استخدام iCloud Drive لتحميل الملفات وتنزيلها، ومشاركة الملفات، وحذف الملفات، وتنظيم الملفات في مجلدات، وإعادة تسمية الملفات، واستعادة الملفات المحذوفة مؤخرًا. يمكنك أيضًا مشاركة مجلدات الملفات مع مستخدمي iCloud الآخرين. إذا كانت لديك ملفات Pages أو Numbers أو Keynote مخزنة في iCloud Drive، فيمكنك فتحها في Pages أو Numbers أو Keynote على iCloud.com.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، ومشاركة الملفات، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android وWindows Phone وiOS، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وmacOS، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وحدات تحكم Xbox 360 وXbox One. يمكن للمستخدمين تحميل مستندات Microsoft Office إلى OneDrive. يوفر OneDrive مساحة تخزين تبلغ 5 غيغابايت مجانًا، مع خيارات تخزين تبلغ 100 غيغابايت و1 تيرابايت و6 تيرابايت إما بشكل منفصل أو مع اشتراكات Office 365.
iCloud
icloud.com
قم بتسجيل الدخول إلى iCloud للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملاحظات وجهات الاتصال والمزيد. استخدم معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد لبدء استخدام خدمات Apple.
TeraBox
terabox.com
توفير النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة للملفات. تتميز بمساحة كبيرة وسرعة عالية وأمان واستقرار ودعم لتسريع التعليم القائم على الويب والهواتف المحمولة. سجل الآن لتستمتع بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 1 تيرابايت
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة الملفات التي تديرها شركة American Company Dropbox ، Inc. ، ومقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، والتي توفر التخزين السحابي ومزامنة الملفات والسحابة الشخصية وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكن تم تصنيف Dropbox كواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في الولايات المتحدة والعالم ، بتقييم تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي ، وقد تم وصفها بأنها واحدة من أكثر استثمارات Y Combinator حتى الآن. ومع ذلك ، شهدت Dropbox أيضًا انتقادات وتوليد جدل حول القضايا بما في ذلك الانتهاكات الأمنية ومخاوف الخصوصية. تم حظر Dropbox في الصين منذ عام 2014. حصل على تصنيف خمس نجوم في تقرير "حماية بياناتك من طلباتك الحكومية" لمؤسسة Frontier Foundation لعام 2017.
Internxt
internxt.com
دافع عن الخصوصية، وقم بالتبديل إلى Internxt. تعمل خدمات التخزين السحابي مفتوحة المصدر من Internxt على حماية حقك في الخصوصية. محرك Interxt والصور والإرسال والمزيد.
MEGA
mega.io
Mega (منمقة بالأحرف الكبيرة كـ MEGA) أو Mega.nz هي خدمة تخزين سحابي واستضافة ملفات تقدمها شركة Mega Limited، وهي شركة مقرها أوكلاند. يتم تقديم الخدمة بشكل أساسي من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب. تتوفر أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول الضخمة لأنظمة Windows Phone وAndroid وiOS. تشتهر شركة Mega بتخصيص مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 50 غيغابايت للحسابات المجانية. تم إطلاق الموقع والخدمة في 19 يناير 2013 بواسطة Kim Dotcom، الذي أسس خدمة Megaupload التي توقفت الآن. ومع ذلك، في عام 2015، نأى Kim Dotcom نفسه عن الخدمة وذكر أن حكومة نيوزيلندا استولت على أسهم مستثمر صيني وتسيطر على الموقع. وردت شركة ميجا المحدودة بأن السلطات لم تتدخل في عملياتها.
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات ومشاركتها والتعاون، مما يبقيك آمنًا ومتصلًا في السحابة. منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرائدة لمشاركة الأفكار الكبيرة وتخزين المعلومات المهمة والتعاون في مشاريع تغير قواعد اللعبة.
TeleDrive
teledriveapp.com
مساحة تخزينية سحابية مجانية وغير محدودة. المشروع مفتوح المصدر ليعطيك ما تستحقه. استخدام Telegram API كتخزين غير محدود. لذلك، يمكنك تحميل العدد الذي تريده دون أي حدود.
Yandex Disk
disk.yandex.com
قم بتحميل الملفات ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها في نافذة المتصفح، وإجراء عمليات مجمعة مع الملفات والمجلدات، ونشرها مباشرة بعد التحميل. يقوم Yandex.Disk بحفظ ملفاتك بغض النظر عما يحدث.
iCloud Beta
beta.icloud.com
يعد iCloud ضروريًا للحفاظ على المعلومات الشخصية من أجهزتك آمنة ومحدثة ومتاحة أينما كنت. في iCloud.com، يمكنك الوصول إلى صورك وملفاتك والمزيد من أي متصفح ويب. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها مع جهاز iPhone الخاص بك والأجهزة الأخرى، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.
ShareFile
sharefile.com
مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.
Shadow Drive
shadow.tech
التخزين السحابي الخاص بك، وملفاتك، وقواعدك. حافظ على خصوصية ملفاتك وأمانها بفضل Shadow Drive، حل التخزين السحابي الأوروبي الصنع والمستضاف لدينا. الآن، محرك الأقراص الذي يركز على الخصوصية بأقل سعر في السوق.
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