خدمات التخزين السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - سفالبارد وجان ماين

Google Drive

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Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاق Google Drive في 24 أبريل 2012، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع الويب، يقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بالإنترنت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وmacOS، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي Android وiOS. يشتمل Google Drive على مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google، والتي تعد جزءًا من مجموعة مكتبية تسمح بالتحرير التعاوني للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج والمزيد. يتم حفظ الملفات التي تم إنشاؤها وتحريرها من خلال مجموعة المكتب في Google Drive. يوفر Google Drive للمستخدمين سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 غيغابايت من خلال Google One. يقدم Google One أيضًا 100 غيغابايت و200 غيغابايت و2 تيرابايت و10 تيرابايت و20 تيرابايت و30 تيرابايت من خلال خطط مدفوعة اختيارية. يمكن أن يصل حجم الملفات التي تم تحميلها إلى 5 تيرابايت. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الخصوصية للملفات والمجلدات الفردية، بما في ذلك تمكين المشاركة مع مستخدمين آخرين أو جعل المحتوى عامًا. على موقع الويب، يمكن للمستخدمين البحث عن صورة من خلال وصف عناصرها المرئية، واستخدام اللغة الطبيعية للعثور على ملفات محددة، مثل "ابحث عن جدول بيانات ميزانيتي من ديسمبر الماضي". يقدم موقع الويب وتطبيق Android قسمًا للنسخ الاحتياطية لمعرفة ما هي أجهزة Android التي تحتوي على بيانات تم نسخها احتياطيًا للخدمة، ويسمح تطبيق الكمبيوتر الذي تم إصلاحه بالكامل والذي تم إصداره في يوليو 2017 بالنسخ الاحتياطي لمجلدات معينة على كمبيوتر المستخدم. يمكن لميزة الوصول السريع التنبؤ بذكاء بالملفات التي يحتاجها المستخدمون. يعد Google Drive مكونًا رئيسيًا في G Suite، وهو عرض الاشتراك الشهري من Google للشركات والمؤسسات. كجزء من خطط G Suite المحددة، يوفر Drive سعة تخزينية غير محدودة وتقارير متقدمة لتدقيق الملفات وعناصر تحكم إدارية محسنة وأدوات تعاون أكبر للفرق. بعد إطلاق الخدمة، تعرضت سياسة خصوصية Google Drive لانتقادات شديدة من قبل بعض وسائل الإعلام. لدى Google مجموعة واحدة من اتفاقيات شروط الخدمة وسياسة الخصوصية التي تغطي جميع خدماتها، مما يعني أن اللغة الموجودة في الاتفاقيات تمنح الشركة حقوقًا واسعة لإعادة إنتاج واستخدام وإنشاء أعمال مشتقة من المحتوى المخزن على Google Drive. وبينما تؤكد السياسات أيضًا احتفاظ المستخدمين بحقوق الملكية الفكرية، أثار المدافعون عن الخصوصية مخاوف من أن التراخيص تمنح Google الحق في استخدام المعلومات والبيانات لتخصيص الإعلانات والخدمات الأخرى التي تقدمها Google. في المقابل، أشار أعضاء آخرون في وسائل الإعلام إلى أن الاتفاقيات لم تكن أسوأ من تلك الخاصة بخدمات التخزين السحابية المنافسة، لكن المنافسة تستخدم "لغة أكثر براعة" في الاتفاقيات، وذكروا أيضًا أن جوجل تحتاج إلى الحقوق من أجل "نقل الملفات الموجودة على خوادمها، أو تخزين بياناتك مؤقتًا، أو إنشاء صور مصغرة". اعتبارًا من مارس 2017، كان لدى Google Drive 800 مليون مستخدم نشط، واعتبارًا من سبتمبر 2015، كان لديه أكثر من مليون مستخدم مؤسسي يدفعون. اعتبارًا من مايو 2017، كان هناك أكثر من تريليوني ملف مخزن على الخدمة.