متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات التخزين السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
خدمات استضافة الملفات، والتي يشار إليها عادةً باسم خدمات التخزين السحابية، أو موفري تخزين الملفات عبر الإنترنت، أو أدوات قفل الإنترنت، هي منصات استضافة قائمة على الإنترنت تم تصميمها بدقة لاستيعاب ملفات المستخدم وإدارتها. توفر هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تخزين ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عن بعد عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت خدمات استضافة الملفات أدوات متكاملة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول مريحة وقابلة للتطوير لتخزين الملفات والتعاون. يمكن للمستخدمين تحميل وتخزين واسترجاع المستندات والوسائط المتعددة والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن من أي مكان تقريبًا، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل العديد من خدمات استضافة الملفات على ميزات مثل مزامنة الملفات والتحكم في الإصدار والتحرير التعاوني لتعزيز إنتاجية المستخدم وتعاونه.
إرسال تطبيق جديد
Google Drive
google.com
Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاق Google Drive في 24 أبريل 2012، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع الويب، يقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بالإنترنت لأجهزة الكمبيوتر ال...
iCloud
icloud.com
قم بتسجيل الدخول إلى iCloud للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملاحظات وجهات الاتصال والمزيد. استخدم معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد لبدء استخدام خدمات Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
TeraBox
terabox.com
توفير النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة للملفات. تتميز بمساحة كبيرة وسرعة عالية وأمان واستقرار ودعم لتسريع التعليم القائم على الويب والهواتف المحمولة. سجل الآن لتستمتع بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 1 تيرابايت
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
iCloud Drive
icloud.com
باستخدام iCloud Drive، يمكنك تخزين ملفاتك بشكل آمن في iCloud والوصول إليها على iCloud.com وأجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وWindows. يمكنك أيضًا تخزين جميع الملفات الموجودة في مجلدي سطح المكتب والمستندات على جهاز Mac الخاص بك تلقائيًا في iCloud Drive. وبهذه الطريقة، يمكنك حفظ الملفات في المكان ا...
MEGA
mega.io
Mega (منمقة بالأحرف الكبيرة كـ MEGA) أو Mega.nz هي خدمة تخزين سحابي واستضافة ملفات تقدمها شركة Mega Limited، وهي شركة مقرها أوكلاند. يتم تقديم الخدمة بشكل أساسي من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب. تتوفر أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول الضخمة لأنظمة Windows Phone وAndroid وiOS. تشتهر شركة Mega بتخصيص ...
Proton Drive
proton.me
يتيح لك Proton Drive تخزين مستنداتك الحساسة ومشاركتها بشكل آمن والوصول إليها في أي مكان.
TeleDrive
teledriveapp.com
مساحة تخزينية سحابية مجانية وغير محدودة. المشروع مفتوح المصدر ليعطيك ما تستحقه. استخدام Telegram API كتخزين غير محدود. لذلك، يمكنك تحميل العدد الذي تريده دون أي حدود.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive، المعروف سابقًا باسم Amazon Cloud Drive، هو تطبيق تخزين سحابي تديره أمازون. توفر الخدمة تخزينًا سحابيًا آمنًا ونسخًا احتياطيًا للملفات ومشاركة الملفات وطباعة الصور. باستخدام حساب أمازون، يمكن نقل الملفات والمجلدات وإدارتها من أجهزة متعددة بما في ذلك متصفحات الويب وتطبيقات سطح المكتب وال...
iCloud Beta
beta.icloud.com
يعد iCloud ضروريًا للحفاظ على المعلومات الشخصية من أجهزتك آمنة ومحدثة ومتاحة أينما كنت. في iCloud.com، يمكنك الوصول إلى صورك وملفاتك والمزيد من أي متصفح ويب. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها مع جهاز iPhone الخاص بك والأجهزة الأخرى، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.
Yandex Disk
disk.yandex.com
قم بتحميل الملفات ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها في نافذة المتصفح، وإجراء عمليات مجمعة مع الملفات والمجلدات، ونشرها مباشرة بعد التحميل. يقوم Yandex.Disk بحفظ ملفاتك بغض النظر عما يحدث.
Internxt
internxt.com
دافع عن الخصوصية، وقم بالتبديل إلى Internxt. تعمل خدمات التخزين السحابي مفتوحة المصدر من Internxt على حماية حقك في الخصوصية. محرك Interxt والصور والإرسال والمزيد.
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات والتعاون في المستندات يساعد الفرق على البقاء آمنًا ومتصلًا في السحابة منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرا...
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Shadow Drive
shadow.tech
التخزين السحابي الخاص بك، وملفاتك، وقواعدك. حافظ على خصوصية ملفاتك وأمانها بفضل Shadow Drive، حل التخزين السحابي الأوروبي الصنع والمستضاف لدينا. الآن، محرك الأقراص الذي يركز على الخصوصية بأقل سعر في السوق.