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يتيح برنامج تحويل الملفات للمستخدمين تغيير مستند من نوع ملف إلى آخر. توفر هذه الأدوات عمليات تحويل سهلة خطوة بخطوة: يقوم المستخدمون ببساطة بتحميل المستند الأصلي واختيار تنسيق الإخراج المطلوب وتحويله. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدعم برنامج تحويل الملفات التحويلات المجمعة، مما يتيح للمستخدمين تحويل مستندات متعددة إلى نفس التنسيق في وقت واحد. كما أنه يسهل عادةً التحويلات بين أنواع ملفات محددة. تشتمل بعض برامج تحويل الملفات على وضع استرداد لضمان التحويل الآمن من تنسيق إلى آخر. تتكامل هذه الحلول بشكل عام مع برنامج قارئ الملفات، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات التي يحتاجونها بسهولة.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
Convertio
convertio.co
Convertio أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت تدعم أكثر من 309 تنسيق، بما في ذلك المستندات والصور والفيديوهات وتوفر سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هي أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت، تدعم معظم تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والصور، وتتيح التحويل من مصادر متعددة.
PDF Candy
pdfcandy.com
تتيح تطبيق PDF Candy تحويل الملفات لأكثر من 20 تنسيقًا إلى PDF والعكس، مع أدوات لتحرير وتقسيم ودمج وضغط الملفات.
Zamzar
zamzar.com
زيمزار هو تطبيق لتحويل الملفات على الإنترنت، يدعم أكثر من 1100 تنسيق للملفات بما في ذلك المستندات والصور والفيديو والصوت.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
أداة مجانية عبر الإنترنت لإزالة خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح تحرير الحجم والخيارات المتنوعة دون علامات مائية.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF هو محول PDF مجاني على الإنترنت يحول الصور والمستندات إلى PDF، ويقوم بدمج وتقليل حجم الملفات، واستخراج النص، وتشفير PDF.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر مستندات عبر الإنترنت يتيح تحرير PDF وتوقيع المستندات ومشاركتها، مع واجهة سهلة الاستخدام لضمان الكفاءة والأمان.
PDFShift
pdfshift.io
يوفر تطبيق PDFShift للمطورين أداة لتحويل مستندات HTML إلى صيغة PDF بدقة عالية مع ميزات مثل العلامة المائية والتشفير وخيارات تخصيص متعددة.
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