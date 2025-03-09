برنامج تحويل الملفات - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Nanonets

nanonets.com

Nanonets هي خدمة معالجة مستندات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR). ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الذاتي، تستطيع Nanonets أتمتة التقاط البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والمزيد. إن تقنية التعرف الضوئي على الحروف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي قادرة على التعرف على البيانات واستخراجها من المستندات بأي تنسيق وحجم، بغض النظر عن مدى تعقيدها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Nanonets مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدة العملاء على تبسيط سير عمل معالجة المستندات الخاصة بهم مثل AP Automation، ومعالجة الفواتير بدون لمس، وتحليل البريد الإلكتروني، وتكامل ERP. وقد تم تجهيز Nanonets أيضًا بمجموعة من محولات التعرف الضوئي على الحروف المجانية التي يمكن استخدامها للتحويل ملفات PDF إلى Excel وCSV وJSON وXML والنص. علاوة على ذلك، توفر الخدمة أيضًا أداة Web Scraper، وImage to Excel، وImage to Text. وقد حظيت Nanonets بثقة أكثر من 10000 عميل حول العالم وتم تصنيفها بدرجة عالية على G2 Crowd وCapterra وGetApp. وقد ساعدت الخدمة العملاء على توفير الوقت والمال من خلال أتمتة إدخال البيانات يدويًا. تشمل أمثلة حالات الاستخدام الناجحة شركة Remediation Contractor ومقرها ماريلاند والتي وفرت 90% من الوقت لفريق الحسابات الدائنة من خلال Nanonets' Invoice Extraction، وExpatrio Global Services GMBH التي حققت انخفاضًا بنسبة 95% في الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف من Nanonets، ومشروع In2. الإدارة التي ساعدت شركة إمدادات المياه في توفير 700000 دولار أسترالي باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Nanonets. هل أنت مستعد للبدء؟ توفر Nanonets حلولاً جاهزة للاستخدام لأنواع المستندات الأكثر شيوعًا مثل الفواتير والإيصالات وبطاقات الهوية وبطاقات القائمة والسيرة الذاتية والنماذج وقراءات العدادات. يمكن للعملاء إنشاء نموذج مخصص خاص بهم وإعداده ببضع نقرات. يمكن للعملاء أيضًا حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة مع خبراء Nanonets للحصول على استشارة مخصصة