برنامج تحويل الملفات - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

في Adobe ، نعتقد أن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثبات. إنها مؤسسة لربط الأشخاص والأفكار ، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصالك بفريقك أثناء قيادة عملك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF و E-signature الإلكتروني الذي يثق به شركات Fortune 500. مع Acrobat ، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وتحويلها ومشاركتها وتوقيعها ودمجها - كلها من منصة Adobe واحدة. يمكنك إنشاء تجارب رقمية سلسة تمكن فريقك من التعاون والعمل بسهولة من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكّن الوضع السائل في Acrobat المستخدمين أيضًا من عرض PDF على شاشات صغيرة دون الحاجة إلى قرصة والتكبير. بالشراكة مع Microsoft ، نعيد تخيل كيفية القيام بالعمل في مكان عمل عصري وآمن ومتصل. تم تصميم Acrobat Solutions لتكاملها بسلاسة مع تطبيقات Microsoft المفضلة لديك. وفر الوقت عن طريق إنشاء وتحرير ومشاركة وتوقيع - بالكامل من Microsoft 365 ، والفرق ، والتوقعات ، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الوصول إلى التكامل الذكي مع Google و Box والعديد من التطبيقات التي تستخدمها كل يوم. مع Acrobat ، يمكنك الوصول إلى ميزات حماية الملفات لحماية مستنداتك من نسخها أو تغييرها أو طباعتها - لمزيد من الراحة الذهنية. يساعد Acrobat المؤسسات على الامتثال لمعايير الأمان والمتطلبات التنظيمية مثل GLBA و FERPA. كما يفي بمعايير ISO 32000 لتبادل المستندات الإلكترونية ، بما في ذلك معايير الأغراض الخاصة مثل PDF/A للأرشفة ، PDF/E للهندسة ، و PDF/X للطباعة.