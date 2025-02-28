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يتيح برنامج تحويل الملفات للمستخدمين تغيير مستند من نوع ملف إلى آخر. توفر هذه الأدوات عمليات تحويل سهلة خطوة بخطوة: يقوم المستخدمون ببساطة بتحميل المستند الأصلي واختيار تنسيق الإخراج المطلوب وتحويله. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدعم برنامج تحويل الملفات التحويلات المجمعة، مما يتيح للمستخدمين تحويل مستندات متعددة إلى نفس التنسيق في وقت واحد. كما أنه يسهل عادةً التحويلات بين أنواع ملفات محددة. تشتمل بعض برامج تحويل الملفات على وضع استرداد لضمان التحويل الآمن من تنسيق إلى آخر. تتكامل هذه الحلول بشكل عام مع برنامج قارئ الملفات، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات التي يحتاجونها بسهولة.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe ، نعتقد أن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثبات. إنها مؤسسة لربط الأشخاص والأفكار ، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصالك بفريقك أثناء قيادة عملك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF و E-signature الإلكتروني الذي يثق به شركات Fortune 500. مع Acrobat ، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وتحويلها ومشاركتها وتوقيعها ودمجها - كلها من منصة Adobe واحدة. يمكنك إنشاء تجارب رقمية سلسة تمكن فريقك من التعاون والعمل بسهولة من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكّن الوضع السائل في Acrobat المستخدمين أيضًا من عرض PDF على شاشات صغيرة دون الحاجة إلى قرصة والتكبير. بالشراكة مع Microsoft ، نعيد تخيل كيفية القيام بالعمل في مكان عمل عصري وآمن ومتصل. تم تصميم Acrobat Solutions لتكاملها بسلاسة مع تطبيقات Microsoft المفضلة لديك. وفر الوقت عن طريق إنشاء وتحرير ومشاركة وتوقيع - بالكامل من Microsoft 365 ، والفرق ، والتوقعات ، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الوصول إلى التكامل الذكي مع Google و Box والعديد من التطبيقات التي تستخدمها كل يوم. مع Acrobat ، يمكنك الوصول إلى ميزات حماية الملفات لحماية مستنداتك من نسخها أو تغييرها أو طباعتها - لمزيد من الراحة الذهنية. يساعد Acrobat المؤسسات على الامتثال لمعايير الأمان والمتطلبات التنظيمية مثل GLBA و FERPA. كما يفي بمعايير ISO 32000 لتبادل المستندات الإلكترونية ، بما في ذلك معايير الأغراض الخاصة مثل PDF/A للأرشفة ، PDF/E للهندسة ، و PDF/X للطباعة.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هو محول ملفات عبر الإنترنت. نحن ندعم تقريبًا جميع تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والكتب الإلكترونية والأرشيف والصور وجداول البيانات والعروض التقديمية. للبدء، استخدم الزر أدناه وحدد الملفات المطلوب تحويلها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
Convertio
convertio.co
Convertio - أداة سهلة لتحويل الملفات عبر الإنترنت. يدعم أكثر من 309 تنسيقات مختلفة للمستندات والصور وجداول البيانات والكتب الإلكترونية والأرشيف والعروض التقديمية والصوت والفيديو.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
Zamzar
zamzar.com
أصبح تحويل الملفات سهلا. تحويل المستندات والصور ومقاطع الفيديو والصوت - يدعم أكثر من 1100 تنسيقًا.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover هو أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لمساعدة المستخدمين على إزالة خلفية صورهم بسهولة. تستخدم هذه الأداة AI لإزالة خلفية الصورة تلقائيًا ، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير حجم الصورة وضبطها وحجمها مع مجموعة متنوعة من الخيارات. لا يترك مزيل الخلفية عبر الإنترنت Hitpaw أي علامة مائية وآمن بنسبة 100 ٪ للاستخدام. تتيح الأداة للمستخدمين إزالة الخلفية من صور متعددة ، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تحرير الصور بكميات كبيرة. لتخصيص صور الملف الشخصي. تتميز الأداة بخيارات مختلفة لإزالة الخلفية ، بما في ذلك جعل الخلفية شفافة ، أو تلوينها ، أو تخصيصها وفقًا لتفضيلات المستخدم. يوفر موقع الويب إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام الأداة ويقدم مجموعة متنوعة من أدوات الصور والصوت الأخرى للمستخدمين للاختيار من بينها.
PDF Candy
pdfcandy.com
قم بالتحويل إلى ملفات PDF وإرجاع الملفات بأكثر من 20 تنسيقًا. علاوة على ذلك، يقدم PDF Candy 47 أداة عبر الإنترنت لمعالجة ملفات PDF: التحرير والتقسيم والدمج والضغط وغير ذلك الكثير.
Lumin
luminpdf.com
LUMIN هو برنامج تحرير PDF ومستند وثيقة سير العمل المؤسسة في عام 2014 ومقره في نيوزيلندا. تعمل على مستوى العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، وهناك مستخدم Lumin يقع في كل قارة تقريبًا في العالم - بما في ذلك أنتاركتيكا! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite والقوارب مجموعة من الأدوات الرقمية البديهية لإضافة Esignatures والنص والمعالم البارزة والمزيد لمستندات PDF في السحابة. مع لومين يمكنك: - تحرير نص PDF الخام مباشرة ضمن مستنداتك لسهولة التغييرات في التاريخ والتحديثات البسيطة للعقود والاتفاقيات - قم بإنشاء سير عمل ESIGNAURE سلس لجمع وطلب التوقيعات الرقمية - التعليق والعلامة والتعاون مع فريقك من أي مكان - المزامنة مع أدوات Google التي تعرفها وتحبها - الوصول إلى مجموعة من الأدوات الرقمية بما في ذلك إضافة الأشكال والصور والنص والتعليقات والمعالم البارزة و - الوصول إلى مجموعة من ميزات PDF المتقدمة لمعالجة المستندات وضغط الملفات لإرسال الملفات وتقسيمها وأكثر من ذلك بكثير. تدفق عمليات الوثيقة وسير العمل مع الأدوات التي تشعر وكأنها الطبيعة الثانية وتعمل فقط كيف تتوقع منها. استخدم لومين للدراسة والعمل والحياة. Lumin مجاني في التنزيل والاستخدام ، أو يمكنك فتح الميزات والوظائف المتقدمة من 9 دولارات فقط/م. خطط الأعمال والمؤسسات متوفرة وسهلة التنسيق لتناسب فريقك.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة مستندات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR). ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الذاتي، تستطيع Nanonets أتمتة التقاط البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والمزيد. إن تقنية التعرف الضوئي على الحروف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي قادرة على التعرف على البيانات واستخراجها من المستندات بأي تنسيق وحجم، بغض النظر عن مدى تعقيدها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Nanonets مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدة العملاء على تبسيط سير عمل معالجة المستندات الخاصة بهم مثل AP Automation، ومعالجة الفواتير بدون لمس، وتحليل البريد الإلكتروني، وتكامل ERP. وقد تم تجهيز Nanonets أيضًا بمجموعة من محولات التعرف الضوئي على الحروف المجانية التي يمكن استخدامها للتحويل ملفات PDF إلى Excel وCSV وJSON وXML والنص. علاوة على ذلك، توفر الخدمة أيضًا أداة Web Scraper، وImage to Excel، وImage to Text. وقد حظيت Nanonets بثقة أكثر من 10000 عميل حول العالم وتم تصنيفها بدرجة عالية على G2 Crowd وCapterra وGetApp. وقد ساعدت الخدمة العملاء على توفير الوقت والمال من خلال أتمتة إدخال البيانات يدويًا. تشمل أمثلة حالات الاستخدام الناجحة شركة Remediation Contractor ومقرها ماريلاند والتي وفرت 90% من الوقت لفريق الحسابات الدائنة من خلال Nanonets' Invoice Extraction، وExpatrio Global Services GMBH التي حققت انخفاضًا بنسبة 95% في الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف من Nanonets، ومشروع In2. الإدارة التي ساعدت شركة إمدادات المياه في توفير 700000 دولار أسترالي باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Nanonets. هل أنت مستعد للبدء؟ توفر Nanonets حلولاً جاهزة للاستخدام لأنواع المستندات الأكثر شيوعًا مثل الفواتير والإيصالات وبطاقات الهوية وبطاقات القائمة والسيرة الذاتية والنماذج وقراءات العدادات. يمكن للعملاء إنشاء نموذج مخصص خاص بهم وإعداده ببضع نقرات. يمكن للعملاء أيضًا حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة مع خبراء Nanonets للحصول على استشارة مخصصة
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر PDF متطور عبر الإنترنت. تسهل واجهتنا التفاعلية على المستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المختلفة المتاحة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الوقت. من خلال بواباتنا الآمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة البال لأن مستنداتهم آمنة وخاصة.
PDFShift
pdfshift.io
يوفر PDFShift للمطورين أداة لتحويل مستندات HTML الخاصة بهم (الخام أو الرابط) إلى PDF بدقة عالية. تتوفر الحزم لـ Node.js وPython وPHP وتسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام أي لغة برمجة. تتوفر ميزات مثل العلامة المائية والتشفير بالإضافة إلى العديد من الخيارات لتخصيص المستندات المقدمة وفقًا لاحتياجاتك المحددة.
GorillaPDF
gorillapdf.com
محول PDF مجاني عبر الإنترنت يقوم بتحويل الصور والملفات النصية وExcel والعروض التقديمية إلى PDF. كما أنه يعمل على تقليل حجم ملفات PDF ودمجها واستخراج النص من الصورة وتشفير ملفات PDF. يعد GorillaPDF حلاً فعالاً وموثوقًا وسهل الاستخدام لإدارة احتياجات PDF الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى تحويل ملفات Word أو Excel أو PowerPoint إلى PDF، أو تحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى تنسيقات قابلة للتحرير، فإن GorillaPDF لديه الأدوات المناسبة. دمج وضغط وحماية مستندات PDF بسهولة. استمتع براحة التعامل مع ملفات PDF كما لم يحدث من قبل. واجه تحديات المستندات الرقمية الخاصة بك بقوة الغوريلا.
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