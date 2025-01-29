برنامج تحويل الملفات - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركات Fortune 500. باستخدام Acrobat، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وتحويلها ومشاركتها وتوقيعها ودمجها بسهولة - كل ذلك من منصة Adobe واحدة. يمكنك إنشاء تجارب رقمية سلسة تمكن فريقك من التعاون والعمل بسهولة من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكّن الوضع Liquid Mode في Acrobat أيضًا المستخدمين من عرض ملفات PDF على الشاشات الصغيرة دون الحاجة إلى التكبير والتصغير. بالشراكة مع Microsoft، نقوم بإعادة تصور كيفية إنجاز العمل في مكان عمل مختلط حديث وآمن ومتصل. تم تصميم حلول Acrobat لتتكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft المفضلة لديك. يمكنك توفير الوقت من خلال الإنشاء والتحرير والمشاركة والتوقيع، كل ذلك مباشرةً من Microsoft 365 وTeams وOutlook والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الوصول إلى عمليات التكامل الذكية مع Google وBox والعديد من التطبيقات الأخرى التي تستخدمها يوميًا. باستخدام Acrobat، يمكنك الوصول إلى ميزات حماية الملفات لحماية مستنداتك من النسخ أو التغيير أو الطباعة - لمزيد من راحة البال. يساعد Acrobat المؤسسات على الالتزام بمعايير الأمان والمتطلبات التنظيمية مثل GLBA وFERPA. كما أنه يفي بمعايير ISO 32000 لتبادل المستندات الإلكترونية، بما في ذلك معايير الأغراض الخاصة مثل PDF/A للأرشفة، وPDF/E للهندسة، وPDF/X للطباعة.