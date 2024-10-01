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برنامج تحويل الملفات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأردن
يتيح برنامج تحويل الملفات للمستخدمين تغيير مستند من نوع ملف إلى آخر. توفر هذه الأدوات عمليات تحويل سهلة خطوة بخطوة: يقوم المستخدمون ببساطة بتحميل المستند الأصلي واختيار تنسيق الإخراج المطلوب وتحويله. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدعم برنامج تحويل الملفات التحويلات المجمعة، مما يتيح للمستخدمين تحويل مستندات متعددة إلى نفس التنسيق في وقت واحد. كما أنه يسهل عادةً التحويلات بين أنواع ملفات محددة. تشتمل بعض برامج تحويل الملفات على وضع استرداد لضمان التحويل الآمن من تنسيق إلى آخر. تتكامل هذه الحلول بشكل عام مع برنامج قارئ الملفات، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات التي يحتاجونها بسهولة.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
Zamzar
zamzar.com
أصبح تحويل الملفات سهلا. تحويل المستندات والصور ومقاطع الفيديو والصوت - يدعم أكثر من 1100 تنسيقًا.
Convertio
convertio.co
Convertio - أداة سهلة لتحويل الملفات عبر الإنترنت. يدعم أكثر من 309 تنسيقات مختلفة للمستندات والصور وجداول البيانات والكتب الإلكترونية والأرشيف والعروض التقديمية والصوت والفيديو.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هو محول ملفات عبر الإنترنت. نحن ندعم تقريبًا جميع تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والكتب الإلكترونية والأرشيف والصور وجداول البيانات والعروض التقديمية. للبدء، استخدم الزر أدناه وحدد الملفات المطلوب تحويلها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
PDF Candy
pdfcandy.com
قم بالتحويل إلى ملفات PDF وإرجاع الملفات بأكثر من 20 تنسيقًا. علاوة على ذلك، يقدم PDF Candy 47 أداة عبر الإنترنت لمعالجة ملفات PDF: التحرير والتقسيم والدمج والضغط وغير ذلك الكثير.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Backup Remover هي أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لمساعدة المستخدمين على إزالة خلفية صورهم بسهولة. تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لإزالة خلفية الصورة تلقائيًا، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير حجم الصورة وضبطها وحجمها باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات. لا يترك HitPaw Online Screen R...
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة مستندات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR). ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الذاتي، تستطيع Nanonets أتمتة التقاط البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والمزيد. إن تقنية التعر...
GorillaPDF
gorillapdf.com
محول PDF مجاني عبر الإنترنت يقوم بتحويل الصور والملفات النصية وExcel والعروض التقديمية إلى PDF. كما أنه يعمل على تقليل حجم ملفات PDF ودمجها واستخراج النص من الصورة وتشفير ملفات PDF. يعد GorillaPDF حلاً فعالاً وموثوقًا وسهل الاستخدام لإدارة احتياجات PDF الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى تحويل ملفات Word ...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر PDF متطور عبر الإنترنت. تسهل واجهتنا التفاعلية على المستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المختلفة المتاحة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الوقت. من خلال بواباتنا الآمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة البال لأن مستنداتهم آمنة وخاصة.
PDFShift
pdfshift.io
يوفر PDFShift للمطورين أداة لتحويل مستندات HTML الخاصة بهم (الخام أو الرابط) إلى PDF بدقة عالية. تتوفر الحزم لـ Node.js وPython وPHP وتسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام أي لغة برمجة. تتوفر ميزات مثل العلامة المائية والتشفير بالإضافة إلى العديد من الخيارات لتخصيص المستندات المقدمة وفقًا لاحتيا...