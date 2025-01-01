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برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج المبيعات الميدانية للموظفين المشاركين في ممارسة المبيعات من الباب إلى الباب، حيث يخصص مسارات منطقية لموظفي المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. تساعد هذه الأدوات في توجيه أعضاء الفريق عبر طرق المبيعات وإبقاء المديرين على اطلاع بمواقع موظفيهم في الوقت الفعلي. يتيح البرنامج أيضًا تسجيل المبيعات أو المعاملات الناجحة ويسهل مراقبة أنشطة الفريق على الطريق. تعمل برامج المبيعات الميدانية ضمن المجال الأوسع لبرامج المبيعات. بينما تقوم برامج المبيعات الأخرى بتعيين مناطق رقمية للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو، فإن برامج المبيعات الميدانية تميز نفسها من خلال توفير مناطق الموقع الفعلي، وربط مندوبي المبيعات بسلاسة بالعناوين الفعلية لعملائهم المحتملين. يمكن لبعض الأدوات أيضًا التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو العمل معه، واستخراج معلومات الاتصال والعمل كمركز مركزي للتحديثات والملاحظات الميدانية.

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SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial هو برنامج رسم خرائط سحابي يساعد الشركات على تصور وتحليل البيانات، وتحسين المبيعات وخطط الطرق بشكل فعال.

Repsly

Repsly

repsly.com

Repsly هو تطبيق لإدارة الفعاليات الميدانية ومبيعات التجزئة، يوفر أدوات لجمع البيانات وتنظيم المهام وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

تطبيق موبا وورك يدعم فرق المبيعات ويقدم حلول لطلب المنتجات وإدارة فرق التسويق في متاجر التجزئة.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

BeatRoute هي منصة تساعد العلامات التجارية في تعزيز مبيعاتها من خلال تسهيل التعاون بين فرق المبيعات والموزعين والعملاء في مجال البيع بالتجزئة.

TrueContext

TrueContext

truecontext.com

تطبيق TrueContext يمكّن المؤسسات من رقمنة العمليات الميدانية، مما يتيح جمع البيانات وإدارة النماذج بكفاءة، حتى دون اتصال بالإنترنت.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

تطبيق ForceManager هو أداة CRM تساعد فرق المبيعات على تتبع الأنشطة وتحليل الأداء لتحسين إدارة المبيعات، سواء من الحاسوب أو الهاتف.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

تطبيق دلتا للمبيعات هو برنامج لتتبع المبيعات وإدارة أنشطة المبيعات الميدانية وموقع الموظفين بسهولة وفعالية.

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO هي أداة لإدارة مبيعات الميدان تساعد الفرق في تحسين الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتتبع الأداء وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.

Promomash

Promomash

promomash.com

برووموش هو منصة متكاملة لإدارة الترويج للعلامات التجارية في مجال التجزئة، تشمل التخطيط والتنفيذ والتحليل لترويج التجارة وإدارة الخصومات.

Repzo

Repzo

repzo.com

REPZO هي منصة لإدارة المبيعات والتسويق والخدمات، توفر أدوات لتحسين الكفاءة وتحليلات تغطية في الوقت الحقيقي.

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

تطبيق Map My Customers يساعد مندوبي المبيعات على تصور العملاء، تخطيط الزيارات، وتسجيل البيانات بكل سهولة لتحقيق إنتاجية أعلى.

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro هو تطبيق لإدارة العمليات الميدانية، يساعد الشركات على تتبع وتحليل البيانات لتحسين الكفاءة وتبسيط سير العمل.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

تطبيق inSitu Sales هو نظام متكامل لإدارة الطلبات السحابية يدعم الفواتير المحمولة وإدارة المخزون وتكامل ERP، مما يسهل عمليات المبيعات وتتبع الأداء.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

تطبيق Veloxy هو نظام لزيادة الإيرادات، يساعد فرق المبيعات في تحسين الإنتاجية وكفاءة العمليات من خلال أتمتة المهام وتقديم أدوات فعالة للتفاعل مع العملاء.

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Simplifield هو تطبيق مخصص لإدارة العمليات الميدانية، يساعد الفرق في تحقيق الأهداف وتوفير تقارير في الوقت الحقيقي لدعم التعاون بين الفرق.

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

تطبيق FieldPie إلكتروني يساعد الشركات في إدارة قواها العاملة المتنقلة وجمع البيانات عبر نماذج مخصصة، مما يسهّل تحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الورق.

allGeo

allGeo

allgeo.com

AllGeo هو تطبيق لإدارة الخدمات الميدانية، يساعد الشركات في جدولة المهام، تتبع العمال، وتحسين الكفاءة من خلال أدوات مخصصة والتكامل مع الأنظمة القائمة.

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

Ecanvasser هو تطبيق لإدارة الحملات السياسية، يسهل التواصل مع الناخبين وتحليل البيانات لتحسين فعالية الحملة.

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يساعد في تنظيم العملاء والحجوزات والمدفوعات والموظفين، مما يسهل تحسين العمليات وتبسيطها.

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc هو تطبيق لتتبع الحضور وإدارة أنشطة المبيعات الميدانية، يساعد المؤسسات في تحسين التواصل وكفاءة الموظفين في العمل.

CallProof

CallProof

callproof.com

تطبيق CallProof هو أداة تساعد ممثلي المبيعات الخارجيين في تحسين كفاءة عملياتهم من خلال تخطيط المسارات وإدارة المناطق، مما يعزز إنتاجيتهم.

URVA

URVA

urva.co

URVA هو تطبيق مخصص لإدارة مبيعات الفرق، يتيح تتبع تفاعلات العملاء وتقديم تقارير فورية للمسؤولين، مما يسهل تنسيق الأعمال وتحقيق الأهداف.

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

تطبيق LeadPlotter يساعد المستخدمين في إدارة وتحليل العملاء المتوقعين، وتخطيط المهام، وتحسين التعامل مع العملاء من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

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