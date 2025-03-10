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تم تصميم برنامج المبيعات الميدانية للموظفين المشاركين في ممارسة المبيعات من الباب إلى الباب، حيث يخصص مسارات منطقية لموظفي المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. تساعد هذه الأدوات في توجيه أعضاء الفريق عبر طرق المبيعات وإبقاء المديرين على اطلاع بمواقع موظفيهم في الوقت الفعلي. يتيح البرنامج أيضًا تسجيل المبيعات أو المعاملات الناجحة ويسهل مراقبة أنشطة الفريق على الطريق. تعمل برامج المبيعات الميدانية ضمن المجال الأوسع لبرامج المبيعات. بينما تقوم برامج المبيعات الأخرى بتعيين مناطق رقمية للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو، فإن برامج المبيعات الميدانية تميز نفسها من خلال توفير مناطق الموقع الفعلي، وربط مندوبي المبيعات بسلاسة بالعناوين الفعلية لعملائهم المحتملين. يمكن لبعض الأدوات أيضًا التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو العمل معه، واستخراج معلومات الاتصال والعمل كمركز مركزي للتحديثات والملاحظات الميدانية.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
تطبيق Map My Customers يساعد مندوبي المبيعات على تصور العملاء، تخطيط الزيارات، وتسجيل البيانات بكل سهولة لتحقيق إنتاجية أعلى.
LeadPlotter
leadplotter.com
يحتوي LeadPlotter على جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمال أكثر ذكاءً في حزمة مبسطة وسهلة الاستخدام. استمر في القراءة لتتعرف على سبب كونه الخيار الأفضل لمؤسستك. LeadPlotter هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وABM الشخصي الخاص بك والذي يدير بسهولة جميع العملاء المحتملين والعملاء، ويخطط ويرسم يومك بسرعة بناءً على وجهاتك، ويحسن رضا العملاء: كل ذلك من أي جهاز من أجهزتك، وفي أي وقت وفي أي مكان.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc هي شركة منتجات SaaS للذكاء والتحليلات التي تقدم حلولًا كاملة حول التحديات القائمة على الموقع لعملائنا. بدأت Lystloc كمنتج داخلي يهدف إلى تتبع حضور مستخدمينا في المكاتب والمكاتب عن طريق الموقع عبر تطبيق الهاتف المحمول بدلاً من بطاقات الأدوات. لقد نجحت بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا لتوفير الكثير من الوقت والمال. كان ذلك بمثابة تقدم طبيعي لتطوير هذا كمنتج SaaS للشركات الأخرى التي تمر بمشاكل مماثلة ليوم لليوم في المواقع. لذلك ، Lystloc هو متجر واحد لجميع الحلول القائمة على موقعك. نحن حل SaaS في السوق في الوقت الفعلي لذكاءك في القوى العاملة أو مركباتك أو تكامل API.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro هو تطبيق لإدارة العمليات الميدانية، يساعد الشركات على تتبع وتحليل البيانات لتحسين الكفاءة وتبسيط سير العمل.
FieldPie
fieldpie.com
Fieldpie هو حل برمجيات قائم على السحابة يساعد الشركات على إدارة القوى العاملة المحمولة في الخدمات الميدانية ، والمبيعات الميدانية ، وعمليات التدقيق الميدانية وعمليات الترويج. يساعد Fieldpie الموثوق بها من قبل العلامات التجارية القادة في الصناعة بالإضافة إلى الشركات الناشئة المبتكرة ، وهي تساعد الشركات على تحسين كفاءة مواردها الميدانية ، وتبسيط بشكل كبير جمع البيانات الميدانية وتحليلها. بسهولة جدولة المهام ، وإرسال فريق الميدان الخاص بك إلى المهام الصحيحة ، وتصميم نماذج متنقلة جميلة لجمع بيانات الهاتف المحمول ومراقبة كل نشاط ميداني في الوقت الفعلي مع FieldPie.
CallProof
callproof.com
CallProof هي أداة قوية مصممة خصيصًا لمساعدة مندوبي المبيعات الخارجيين على زيادة كفاءة عملياتهم اليومية إلى أقصى حد. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخطيط الطريق، مما يسمح للمستخدمين برسم مسارات محسنة لجميع مواعيدهم من أجل توفير الوقت وتكاليف الوقود. بفضل ميزة إدارة المناطق، يتيح CallProof أيضًا لمندوبي المبيعات إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء والفرص في منطقتهم المحددة. في نهاية المطاف، تم تصميم CallProof لمساعدة مندوبي المبيعات على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال تبسيط سير عملهم وزيادة كفاءة عملياتهم. من خلال تطبيقنا، يمكن للفرق تجربة رؤية محسنة لأداء كل مندوب والثقة في أنهم يستخدمون الوقت الثمين في الميدان بحكمة. استمتع بالراحة التي توفرها تجربة المبيعات المحسنة والمخصصة بالكامل، وذلك بفضل CallProof. بفضل مجموعة الميزات الشاملة مثل الاتصال غير المتزامن، وإنشاء التقارير تلقائيًا، ومسح بطاقات العمل، وصوت CallProof، واجتماعات المبيعات الفورية، والخطوط، وأهداف المبيعات. CallProof هي أداة لا تقدر بثمن لأي فريق مبيعات خارجي يتطلع إلى زيادة إنتاجيته وكفاءته. جربه اليوم لتعظيم نجاحك على الطريق!
SimpliField
simplifield.com
Simplifield هو تطبيق مخصص لإدارة العمليات الميدانية، يساعد الفرق في تحقيق الأهداف وتوفير تقارير في الوقت الحقيقي لدعم التعاون بين الفرق.
allGeo
allgeo.com
توفر ABAQUS للشركات حلولًا لأتمتة عمليات الخدمة الميدانية الخاصة بها لتحسين إنتاجية الموظفين بشكل كبير ، وفورات كشوف المرتبات ، والربحية. في عصر التحول الرقمي هذا ، تقود ABAQUS الطريق من خلال توفير حلول لمختلف الصناعات من إدارة المرافق والبناء إلى إدارة الأسطول والرعاية الصحية. يقوم Abaqus بتبسيط التعقيد الهائل للمنظمات الميدانية الجارية مع عشرات الآلاف من العمال المتنقلين في هذا المجال من خلال توفير أدوات للجدولة ، وتتبع الأميال ، وقلة الوقت ، وإرسال الرسائل ، وجمع البيانات الميدانية ، ونماذج الهاتف المحمول ، ومراقبة الاستثناءات ، والتحليلات. يمكن استخدام منصة Allgoo من ABAQUS لإنشاء حلول عمل مخصصة لسير العمل لعملاء متوسط الحجم والمؤسسات. تشمل الحلول المستضافة على Allgeo تتبع الموارد ، والوقت والحضور ، والتحقق من الزيارة الإلكترونية ، وسلامة العمال الوحيدة ، وتتبع الحمل ، وسجلات الفحص وسجلات التدقيق ، وما إلى ذلك. يجلب فريق ABAQUS المديرين التنفيذيين من Philips Electronics و Qualcomm و Cisco و Intel و Jitterbit مع عقود من الخبرة في صناعات البرمجيات على شبكة الإنترنت والجوال والسحابة.
Ecanvasser
ecanvasser.com
يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية التصويت الخاصة بك - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين
Mapline
mapline.com
Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.
URVA
urva.co
يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المتوقعين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أنه نادرًا ما تكون هناك رؤية لما يحدث بدون أداة تربط الفريق على الأرض بالقادة في المقر الرئيسي. URVA تمكن من سد هذه الفجوة بالذات. يمتلك موظفو المبيعات أثناء التنقل تطبيقًا أنيقًا معهم، والذي يسمح لهم بتسجيل جميع تفاعلات العملاء في ثوانٍ، وذلك أيضًا مع وضع العلامات الجغرافية من أجل الرؤية. في المقابل، يستطيع المديرون الاطلاع على ما يحدث وتوجيه فرقهم حول المنتجات والخدمات الجديدة بالإضافة إلى تحديد الأهداف والخطط للأسبوع/الشهر دون الحاجة إلى التحدث إلى كل عضو في الفريق. وأخيرًا، على مستوى القيادة، تتوفر كل هذه التفاعلات للاستهلاك في لوحات معلومات صغيرة الحجم وتقارير مجدولة. تعمل جميع إمكانيات مبيعات URVA في كل مكان بدءًا من الهاتف وحتى الشاشة الكبيرة وكل شيء بينهما. تحظى مبيعات URVA بثقة بعض البنوك وشركات الاتصالات والأدوية الرائدة في العالم.
Repzo
repzo.com
REPZO هي منصة لإدارة المبيعات والتسويق والخدمات، توفر أدوات لتحسين الكفاءة وتحليلات تغطية في الوقت الحقيقي.
eSpatial
espatial.com
eSpatial هو برنامج رسم خرائط سحابي يساعد الشركات على تصور وتحليل البيانات، وتحسين المبيعات وخطط الطرق بشكل فعال.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية لأكبر مشاكلك، والخصومات، من خلال عملية مُدارة متكاملة وشاملة. من خلال إدارة كل ذلك في Promomash، تتمتع العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة بمصدر واحد للحقيقة لمساعدتها على الترويج بشكل أفضل في مجال البيع بالتجزئة واتخاذ أفضل الخيارات من خلال إنفاقها التجاري المحدود. لا يوجد حل آخر يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية لإدارة كل جانب من جوانب التسويق التجاري وجهود الترويج. لا حاجة لمزيد من جداول البيانات أو الأنظمة المتعددة! • إدارة العروض الترويجية والعروض التوضيحية والمبيعات والخصومات في مكان واحد. • احصل على خلاصات بيانات المبيعات اليومية التلقائية من خلال شراكتنا مع Crisp. • التخلص من عبء إدارة الخصم من خلال خدمة متكاملة متكاملة. • رؤية الإنفاق التجاري بشكل أكثر وضوحًا من خلال التخطيط الدقيق وإعداد التقارير وبيانات الخصم. • قارن بين الخطة والأداء التجاري الفعلي من خلال عرض واحد سهل القراءة. خطط الاشتراك التي تلبي احتياجاتك الآن. سجل للحصول على ما تحتاجه فقط، أو استفد من المزايا الكاملة لإدارة العروض الترويجية الشاملة مع Promomash. بغض النظر عن كيفية البدء، فإن جميع اشتراكاتنا شهرية ويتم تحديد الأسعار لتناسب حجم شركتك وميزانيتها. • إدارة ترويج التجارة (TPM): تخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية التجارية الخاصة بك عبر جميع التكتيكات والعملاء. • إدارة التسويق الميداني: جدولة وإدارة وإعداد تقرير عن أحداث التسويق الميداني والعروض التوضيحية وأنشطة الترويج. • إدارة الخصم: استفد من الأتمتة وفريق الخبراء لدينا لالتقاط الخصومات وتصنيفها والتحقق من صحتها والاعتراض عليها.
TrueContext
truecontext.com
تطبيق TrueContext يمكّن المؤسسات من رقمنة العمليات الميدانية، مما يتيح جمع البيانات وإدارة النماذج بكفاءة، حتى دون اتصال بالإنترنت.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة لإدارة مبيعات الميدان تساعد الفرق في تحسين الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتتبع الأداء وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع الأجهزة لمساعدتك على إبرام المزيد من الصفقات وجذب المزيد من العملاء المحتملين. يقوم الآلاف من مندوبي المبيعات الميدانيين، ومندوبي المبيعات الداخليين، ومديري المبيعات بتحويل أقسام المبيعات إلى مراكز إيرادات حقيقية مع Veloxy.
OctopusPro
octopuspro.com
OctOpusPro هو برنامج لإدارة الخدمات المستند إلى مجموعة النظراء مع جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية عملك ، مما يسمح لك بإدارة العملاء والقيادة والاقتباسات والحجوزات والفواتير والمدفوعات والتعليقات والمراجعات ، فضلاً عن موظفيك والعمال في هذا المجال. تساعدك على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية ، وزيادة التحويلات والاحتفاظ بالعملاء ، وتحسين التواصل بين مكتبك والعمال الميدانيين والعملاء.
ForceManager
forcemanager.com
تطبيق ForceManager هو أداة CRM تساعد فرق المبيعات على تتبع الأنشطة وتحليل الأداء لتحسين إدارة المبيعات، سواء من الحاسوب أو الهاتف.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
تطبيق Delta Sales هو برنامج لتتبع المبيعات لأتمتة المبيعات الميدانية وتتبع موقع الموظف لأتمتة مبيعات الشركة وأنشطة المبيعات الميدانية الخارجية بسهولة. تم تصميم هذا البرنامج وتطويره لمديري المبيعات والموزعين والعلامات التجارية لإدارة أنشطة قوى المبيعات الميدانية. باستخدام تطبيق Delta Sales، يمكن للعلامات التجارية والموزعين ومديري المبيعات إدارة أنشطة موظفي المبيعات الميدانية وتتبع موقعهم الجغرافي، بينما يمكن لممثلي المبيعات الميدانيين الذين لديهم تطبيق Delta Sales App المثبت على أجهزتهم أتمتة أنشطتهم الروتينية مثل تلقي الطلبات وتحصيل المدفوعات، تسجيل الحضور، التقدم بطلب للحصول على إجازة، إدارة النفقات، وأكثر من ذلك. أكثر من 20.000 مندوب مبيعات يستخدمون بالفعل تطبيق Delta Sales لتحسين تجربة المبيعات الميدانية لديهم ⚡ ⚡ تنزيل التطبيق: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app ميزات تطبيق Delta Sales لتتبع الموظفين الميدانيين والأتمتة وإدارة المبيعات 1. إعداد تقارير الطلبات 2. أتمتة التحصيل 3. تتبع موقع الموظف القائم على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 4. تحديد الحضور والإجازات 5. إعداد تقارير النفقات 6. تعيين الأنشطة 7. إدارة الأطراف/العملاء 8. إدارة المنتج 9. جرد المخزون 10. خطة التفوق 11. الإعلانات 12. التقارير والتحليلات الآلية 13. خطة الجولة 14. تتبع زيارة العملاء 15. إدارة الموزع 16. سجلات العمل اليومية 17. مشاركة الملفات مع الفريق الميداني 18. أداء فريق المبيعات الميدانية 19. إدارة القوة الميدانية 20. طلبات العملاء المباشرة بين الشركات، قم بأتمتة تتبع المبيعات الميدانية وقم بتغيير طريقة عملك وابدأ في التتبع، وإدارة موظف المبيعات الميداني الخاص بك اليوم.
inSitu Sales
insitusales.com
تطبيق inSitu Sales هو نظام متكامل لإدارة الطلبات السحابية يدعم الفواتير المحمولة وإدارة المخزون وتكامل ERP، مما يسهل عمليات المبيعات وتتبع الأداء.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
تطبيق موبا وورك يدعم فرق المبيعات ويقدم حلول لطلب المنتجات وإدارة فرق التسويق في متاجر التجزئة.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute هي منصة تساعد العلامات التجارية في تعزيز مبيعاتها من خلال تسهيل التعاون بين فرق المبيعات والموزعين والعملاء في مجال البيع بالتجزئة.
Repsly
repsly.com
Repsly هو تطبيق لإدارة الفعاليات الميدانية ومبيعات التجزئة، يوفر أدوات لجمع البيانات وتنظيم المهام وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة.
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