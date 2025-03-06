برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

URVA

urva.co

يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المتوقعين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أنه نادرًا ما تكون هناك رؤية لما يحدث بدون أداة تربط الفريق على الأرض بالقادة في المقر الرئيسي. URVA تمكن من سد هذه الفجوة بالذات. يمتلك موظفو المبيعات أثناء التنقل تطبيقًا أنيقًا معهم، والذي يسمح لهم بتسجيل جميع تفاعلات العملاء في ثوانٍ، وذلك أيضًا مع وضع العلامات الجغرافية من أجل الرؤية. في المقابل، يستطيع المديرون الاطلاع على ما يحدث وتوجيه فرقهم حول المنتجات والخدمات الجديدة بالإضافة إلى تحديد الأهداف والخطط للأسبوع/الشهر دون الحاجة إلى التحدث إلى كل عضو في الفريق. وأخيرًا، على مستوى القيادة، تتوفر كل هذه التفاعلات للاستهلاك في لوحات معلومات صغيرة الحجم وتقارير مجدولة. تعمل جميع إمكانيات مبيعات URVA في كل مكان بدءًا من الهاتف وحتى الشاشة الكبيرة وكل شيء بينهما. تحظى مبيعات URVA بثقة بعض البنوك وشركات الاتصالات والأدوية الرائدة في العالم.