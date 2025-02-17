برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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تم تصميم برنامج المبيعات الميدانية للموظفين المشاركين في ممارسة المبيعات من الباب إلى الباب، حيث يخصص مسارات منطقية لموظفي المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. تساعد هذه الأدوات في توجيه أعضاء الفريق عبر طرق المبيعات وإبقاء المديرين على اطلاع بمواقع موظفيهم في الوقت الفعلي. يتيح البرنامج أيضًا تسجيل المبيعات أو المعاملات الناجحة ويسهل مراقبة أنشطة الفريق على الطريق. تعمل برامج المبيعات الميدانية ضمن المجال الأوسع لبرامج المبيعات. بينما تقوم برامج المبيعات الأخرى بتعيين مناطق رقمية للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو، فإن برامج المبيعات الميدانية تميز نفسها من خلال توفير مناطق الموقع الفعلي، وربط مندوبي المبيعات بسلاسة بالعناوين الفعلية لعملائهم المحتملين. يمكن لبعض الأدوات أيضًا التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو العمل معه، واستخراج معلومات الاتصال والعمل كمركز مركزي للتحديثات والملاحظات الميدانية.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
مساعد الطيار لمندوبي المبيعات في الميدان. مركز القيادة لقادة المبيعات الخارجية. يساعد تطبيق Map My Customers للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid مندوبي المبيعات الخارجيين: تصور العملاء كدبابيس على الخريطة • الاطلاع على المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من فرص الأعمال على الخريطة • إنشاء مجموعات استنادًا إلى أفضل العملاء وخطوط الإنتاج والأقاليم والمزيد • معرفة أي منهم لم يتم لمس الشركات لعدد محدد من الأيام. قم بإجراء المزيد من التوقفات • حدد العملاء لزيارتهم وبناء طريق محسّن في ثوانٍ • ابحث عن عملاء جدد على طول طريقك لتحقيق أهداف التنقيب أو ملء الوقت الإضافي. التخلص من إدخال البيانات • قم بتسجيل زيارة العميل بضع نقرات فقط وقم بتحويل الملاحظات الصوتية إلى نصية • التقاط المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا أثناء التنقل • التكامل مع Hubspot وSalesforce وQuickbooks والمزيد
LeadPlotter
leadplotter.com
يحتوي LeadPlotter على جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمال أكثر ذكاءً في حزمة مبسطة وسهلة الاستخدام. استمر في القراءة لتتعرف على سبب كونه الخيار الأفضل لمؤسستك. LeadPlotter هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وABM الشخصي الخاص بك والذي يدير بسهولة جميع العملاء المحتملين والعملاء، ويخطط ويرسم يومك بسرعة بناءً على وجهاتك، ويحسن رضا العملاء: كل ذلك من أي جهاز من أجهزتك، وفي أي وقت وفي أي مكان.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc هي شركة تقدم منتجات SaaS لذكاء الموقع والتحليلات، وتقدم حلولاً كاملة للتحديات القائمة على الموقع لعملائنا. بدأ Lystloc كمنتج داخلي يهدف إلى تتبع حضور المستخدمين الميدانيين والمكاتب حسب الموقع عبر تطبيق الهاتف المحمول بدلاً من البطاقات المثقبة للأجهزة. لقد نجح الأمر بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا مما وفر الكثير من الوقت والمال. لقد كان تطورًا طبيعيًا لتطوير هذا كمنتج SaaS للشركات الأخرى التي تواجه مشكلات يومية مماثلة في المواقع. لذلك، Lystloc هو متجر شامل لجميع الحلول المستندة إلى موقعك. نحن الحل SaaS الرائد في السوق في مجال معلومات الموقع في الوقت الفعلي للقوى العاملة أو المركبات أو تكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API).
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro عبارة عن منصة برمجية تساعد المصنعين والموزعين على إدارة عملياتهم الميدانية اليومية وأتمتتها بسهولة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie هو حل برمجي قائم على السحابة يساعد الشركات على إدارة القوى العاملة المتنقلة لديها في الخدمات الميدانية والمبيعات الميدانية وعمليات التدقيق الميدانية وعمليات التجارة. يحظى FieldPie بثقة العلامات التجارية الرائدة في الصناعة وكذلك الشركات الناشئة المبتكرة، ويساعد الشركات على تحسين كفاءة مواردها الميدانية، ويبسط إلى حد كبير عملية جمع البيانات الميدانية وتحليلها. يمكنك جدولة المهام بسهولة، وإرسال فريقك الميداني إلى المهام الصحيحة، وتصميم نماذج محمولة جميلة لجمع بيانات الهاتف المحمول ومراقبة كل نشاط ميداني في الوقت الفعلي باستخدام FieldPie.
CallProof
callproof.com
CallProof هي أداة قوية مصممة خصيصًا لمساعدة مندوبي المبيعات الخارجيين على زيادة كفاءة عملياتهم اليومية إلى أقصى حد. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخطيط الطريق، مما يسمح للمستخدمين برسم مسارات محسنة لجميع مواعيدهم من أجل توفير الوقت وتكاليف الوقود. بفضل ميزة إدارة المناطق، يتيح CallProof أيضًا لمندوبي المبيعات إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء والفرص في منطقتهم المحددة. في نهاية المطاف، تم تصميم CallProof لمساعدة مندوبي المبيعات على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال تبسيط سير عملهم وزيادة كفاءة عملياتهم. من خلال تطبيقنا، يمكن للفرق تجربة رؤية محسنة لأداء كل مندوب والثقة في أنهم يستخدمون الوقت الثمين في الميدان بحكمة. استمتع بالراحة التي توفرها تجربة المبيعات المحسنة والمخصصة بالكامل، وذلك بفضل CallProof. بفضل مجموعة الميزات الشاملة مثل الاتصال غير المتزامن، وإنشاء التقارير تلقائيًا، ومسح بطاقات العمل، وصوت CallProof، واجتماعات المبيعات الفورية، والخطوط، وأهداف المبيعات. CallProof هي أداة لا تقدر بثمن لأي فريق مبيعات خارجي يتطلع إلى زيادة إنتاجيته وكفاءته. جربه اليوم لتعظيم نجاحك على الطريق!
SimpliField
simplifield.com
SimpliField هو الحل الأول للهواتف المحمولة للعلامات التجارية، وهو مصمم لتسريع طريقك نحو التميز في مجال البيع بالتجزئة وزيادة ربحيتك في كل متجر. يساعد هذا الحل فرقك الميدانية على تحقيق أهداف علامتك التجارية في كل متجر وإخطار المقر الرئيسي في الوقت الفعلي بأي عمليات تحدث على أرض الواقع. تعمل هذه الأداة المشتركة بين الأقسام على تعزيز التعاون عبر فرق العمل في مجالك ومتجرك والمقر الرئيسي.
allGeo
allgeo.com
توفر شركة Abaqus للشركات حلولاً لأتمتة عمليات الخدمة الميدانية الخاصة بها لتحسين إنتاجية موظفيها بشكل كبير، وتوفير الرواتب، والربحية. في عصر التحول الرقمي هذا، تقود شركة Abaqus الطريق من خلال توفير حلول لمختلف الصناعات بدءًا من إدارة المرافق والبناء وحتى إدارة الأسطول والرعاية الصحية. يعمل Abaqus على تبسيط التعقيد الهائل لإدارة المؤسسات الميدانية مع عشرات الآلاف من العاملين المتنقلين في الميدان من خلال توفير أدوات للجدولة وتتبع الأميال وتسجيل الوقت وإرسال الرسائل وجمع البيانات الميدانية والنماذج المحمولة ومراقبة الاستثناءات والتحليلات. يمكن استخدام منصة allGeo الخاصة بشركة Abaqus لإنشاء حلول سير عمل مخصصة للعملاء من الشركات متوسطة الحجم والمؤسسات. تشمل الحلول المستضافة على allGeo تتبع الموارد، والوقت والحضور، والتحقق الإلكتروني من الزيارة، وسلامة العمال المنفردين، وتتبع الأحمال، وسجلات الفحص والتدقيق، وما إلى ذلك. وتواجه المنصة مجموعة واسعة من الأجهزة مثل أجهزة Android، وأجهزة iOS، وأجهزة التحكم عن بعد . يضم فريق Abaqus مديرين تنفيذيين من Philips Electronics وQualcomm وCisco وIntel وJitterbit يتمتعون بعقود من الخبرة في مجال الويب والهواتف المحمولة والبرمجيات السحابية.
Ecanvasser
ecanvasser.com
يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية التصويت الخاصة بك - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحقيق أقصى استفادة من بياناتك! اتصل بنا، أو تحدث معنا، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا، فنحن هنا للمساعدة.
URVA
urva.co
يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المتوقعين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أنه نادرًا ما تكون هناك رؤية لما يحدث بدون أداة تربط الفريق على الأرض بالقادة في المقر الرئيسي. URVA تمكن من سد هذه الفجوة بالذات. يمتلك موظفو المبيعات أثناء التنقل تطبيقًا أنيقًا معهم، والذي يسمح لهم بتسجيل جميع تفاعلات العملاء في ثوانٍ، وذلك أيضًا مع وضع العلامات الجغرافية من أجل الرؤية. في المقابل، يستطيع المديرون الاطلاع على ما يحدث وتوجيه فرقهم حول المنتجات والخدمات الجديدة بالإضافة إلى تحديد الأهداف والخطط للأسبوع/الشهر دون الحاجة إلى التحدث إلى كل عضو في الفريق. وأخيرًا، على مستوى القيادة، تتوفر كل هذه التفاعلات للاستهلاك في لوحات معلومات صغيرة الحجم وتقارير مجدولة. تعمل جميع إمكانيات مبيعات URVA في كل مكان بدءًا من الهاتف وحتى الشاشة الكبيرة وكل شيء بينهما. تحظى مبيعات URVA بثقة بعض البنوك وشركات الاتصالات والأدوية الرائدة في العالم.
Repzo
repzo.com
منصة كاملة لأتمتة المبيعات / القوة الميدانية لإدارة المبيعات والتسويق ومقدمي الخدمات والتي توفر لك تحليلات التغطية في الوقت الفعلي.
eSpatial
espatial.com
eSpatial هو برنامج رسم خرائط قائم على السحابة تم تصميمه خصيصًا للمؤسسة ومصمم للمستخدم. نحن نؤمن بأن رسم الخرائط يجب أن يكون سريعًا وسهلاً وقويًا. باستخدام برنامج رسم الخرائط الخاص بنا، يمكنك بسهولة تحميل طبقات متعددة من البيانات وتصورها وتحليلها. إنها رؤية بصرية سريعة تزيل التخمين من عملية اتخاذ القرار. نحن خبراء في رسم الخرائط ونقدم الحلول الجغرافية منذ أكثر من عشرين عامًا. نحن نحظى بثقة عملائنا وشركائنا من شركات Fortune 500 إلى المنظمات غير الربحية التي تغطي كل الصناعات تقريبًا، ونحن ملتزمون بمساعدة مستخدمينا على تحقيق أهدافهم في رسم الخرائط. يحتوي eSpatial على مجموعة شاملة من الميزات التي تمكنك من تصور وتحليل ومشاركة بيانات عملك المخزنة حاليًا في جداول البيانات أو أنظمة CRM أو ERP.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية لأكبر مشاكلك، والخصومات، من خلال عملية مُدارة متكاملة وشاملة. من خلال إدارة كل ذلك في Promomash، تتمتع العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة بمصدر واحد للحقيقة لمساعدتها على الترويج بشكل أفضل في مجال البيع بالتجزئة واتخاذ أفضل الخيارات من خلال إنفاقها التجاري المحدود. لا يوجد حل آخر يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية لإدارة كل جانب من جوانب التسويق التجاري وجهود الترويج. لا حاجة لمزيد من جداول البيانات أو الأنظمة المتعددة! • إدارة العروض الترويجية والعروض التوضيحية والمبيعات والخصومات في مكان واحد. • احصل على خلاصات بيانات المبيعات اليومية التلقائية من خلال شراكتنا مع Crisp. • التخلص من عبء إدارة الخصم من خلال خدمة متكاملة متكاملة. • رؤية الإنفاق التجاري بشكل أكثر وضوحًا من خلال التخطيط الدقيق وإعداد التقارير وبيانات الخصم. • قارن بين الخطة والأداء التجاري الفعلي من خلال عرض واحد سهل القراءة. خطط الاشتراك التي تلبي احتياجاتك الآن. سجل للحصول على ما تحتاجه فقط، أو استفد من المزايا الكاملة لإدارة العروض الترويجية الشاملة مع Promomash. بغض النظر عن كيفية البدء، فإن جميع اشتراكاتنا شهرية ويتم تحديد الأسعار لتناسب حجم شركتك وميزانيتها. • إدارة ترويج التجارة (TPM): تخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية التجارية الخاصة بك عبر جميع التكتيكات والعملاء. • إدارة التسويق الميداني: جدولة وإدارة وإعداد تقرير عن أحداث التسويق الميداني والعروض التوضيحية وأنشطة الترويج. • إدارة الخصم: استفد من الأتمتة وفريق الخبراء لدينا لالتقاط الخصومات وتصنيفها والتحقق من صحتها والاعتراض عليها.
TrueContext
truecontext.com
يمكّن TrueContext المؤسسات من تكييف عمليات الخدمة الميدانية الخاصة بها وأتمتتها وتحويلها من خلال سير عمل متنقل ديناميكي وسريع النشر يلتقط تعقيد بيئتها. بفضل الإمكانات المتقدمة لالتقاط البيانات بتنسيقات مختلفة، يمنح TrueContext المؤسسات الرؤية الآن والقدرة على التنبؤ بالمستقبل. TrueContext، ProntoForms سابقًا - هو مطور برامج وتطبيقات جوال كندي يوفر للمستخدمين منصة تطوير ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات لإدارة الخدمة الميدانية للمؤسسات. يقوم التطبيق برقمنة الأعمال الورقية لتمكين العاملين في هذا المجال من القدرة على إكمال النماذج المعقدة على الأجهزة المحمولة، وجمع البيانات الغنية، وإرسال بيانات النموذج مباشرة إلى موظفي الإدارة، وأنظمة المكاتب الخلفية، وأدوات التحليلات. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2005 ويتم تداولها في بورصة TSX Venture Exchange تحت رمز شريط الأسهم، PFM. في عام 2015، كرمت شركة Frost & Sullivan شركة ProntoForms بجائزة "North American Mobile Forms Competitive Strategy Innovation and Leadership". في عام 2019، تم الاعتراف بـ ProntoForms في تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات لعام 2019 كواحد من 18 حلاً من حلول LCAP.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر مع عملائك. لمن هو سكينامو؟ يتم استخدام Skynamo من قبل الشركات المصنعة وتجار الجملة وموزعي المنتجات مع فرق المبيعات في الميدان الذين يقومون بزيارة العملاء وبيعهم بشكل منتظم. تطبيق مبيعات Skynamo عبر الهاتف المحمول لمندوبي المبيعات الميدانية: يستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا للمبيعات الميدانية البيانات والمعلومات المجمعة عبر تقنية GPS لأتمتة المهام الإدارية وتحسين الإنتاجية وخدمة العملاء في الميدان وزيادة الطلبات. يستخدم مندوبو المبيعات الميدانية Skynamo لتعزيز علاقاتهم مع عملائهم، والتقاط الطلبات وتقليل الوقت الضائع على المشرف. تطبيق Skynamo Web App للمديرين وفرق دعم المبيعات المستندة إلى المكاتب: يحصل المديرون وفرق دعم المبيعات المستندة إلى المكاتب على وصول سطح المكتب المستند إلى الويب إلى وظائف Skynamo. يمكن للمديرين عرض تحديثات النشاط في الوقت الفعلي، والتقارير، ولوحة المعلومات حول مؤشرات الأداء الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأداء مندوبي المبيعات، وتوقعات المبيعات، ومجالات المشكلات في مؤسسة المبيعات الخاصة بك. يقوم مديرو المبيعات بتسجيل الدخول إلى تطبيق الويب Skynamo لتتبع ما يحدث في الميدان والحصول على تقارير حول أداء الفريق الذي يقدم تقاريره إليهم.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج تم تصميمه لغرض يوفر تعيين CRM، والتشغيل التلقائي، وتتبع الأنشطة، والتنقيب، ولوحات معلومات التقارير المضمنة. إن مركزية أنشطة فريق المبيعات الخارجية توفر لمؤسسات المبيعات الرؤية والرؤية اللازمة لزيادة الإيرادات. قم ببناء خط الأنابيب، وتحسين الإنتاجية، وإبرام المزيد من الصفقات، وعدم السماح للعملاء المحتملين بالسقوط من خلال الشقوق مرة أخرى. SPOTIO يساندك من الرصاص إلى الإغلاق، في كل مرة.
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إضافية متعددة مثل مكتبة التدريب ومنصة التسويق ذات النطاق الجغرافي ومعلومات مالك المنزل لمساعدتك على البيع بشكل أكثر ذكاءً. والأهم من ذلك أنهم يعملون شخصيًا معك ومع شركتك للتأكد من حصولك على النتائج التي تريدها. تعرف على المزيد عنها على موقع salesrabbit.com.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع الأجهزة لمساعدتك على إبرام المزيد من الصفقات وجذب المزيد من العملاء المحتملين. يقوم الآلاف من مندوبي المبيعات الميدانيين، ومندوبي المبيعات الداخليين، ومديري المبيعات بتحويل أقسام المبيعات إلى مراكز إيرادات حقيقية مع Veloxy.
OctopusPro
octopuspro.com
OctOpusPro هو برنامج لإدارة الخدمات المستند إلى مجموعة النظراء مع جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية عملك ، مما يسمح لك بإدارة العملاء ، والخيوط ، والاقتباسات ، والحجوزات ، والفواتير ، والمدفوعات ، والتعليقات ، والمراجعات ، وكذلك موظفيك والعمال في هذا المجال. تساعدك على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية ، وزيادة التحويلات والاحتفاظ بالعملاء ، وتحسين التواصل بين مكتبك والعمال الميدانيين والعملاء.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
تطبيق Delta Sales هو برنامج لتتبع المبيعات لأتمتة المبيعات الميدانية وتتبع موقع الموظف لأتمتة مبيعات الشركة وأنشطة المبيعات الميدانية الخارجية بسهولة. تم تصميم هذا البرنامج وتطويره لمديري المبيعات والموزعين والعلامات التجارية لإدارة أنشطة قوى المبيعات الميدانية. باستخدام تطبيق Delta Sales، يمكن للعلامات التجارية والموزعين ومديري المبيعات إدارة أنشطة موظفي المبيعات الميدانية وتتبع موقعهم الجغرافي، بينما يمكن لممثلي المبيعات الميدانيين الذين لديهم تطبيق Delta Sales App المثبت على أجهزتهم أتمتة أنشطتهم الروتينية مثل تلقي الطلبات وتحصيل المدفوعات، تسجيل الحضور، التقدم بطلب للحصول على إجازة، إدارة النفقات، وأكثر من ذلك. أكثر من 20.000 مندوب مبيعات يستخدمون بالفعل تطبيق Delta Sales لتحسين تجربة المبيعات الميدانية لديهم ⚡ ⚡ تنزيل التطبيق: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app ميزات تطبيق Delta Sales لتتبع الموظفين الميدانيين والأتمتة وإدارة المبيعات 1. إعداد تقارير الطلبات 2. أتمتة التحصيل 3. تتبع موقع الموظف القائم على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 4. تحديد الحضور والإجازات 5. إعداد تقارير النفقات 6. تعيين الأنشطة 7. إدارة الأطراف/العملاء 8. إدارة المنتج 9. جرد المخزون 10. خطة التفوق 11. الإعلانات 12. التقارير والتحليلات الآلية 13. خطة الجولة 14. تتبع زيارة العملاء 15. إدارة الموزع 16. سجلات العمل اليومية 17. مشاركة الملفات مع الفريق الميداني 18. أداء فريق المبيعات الميدانية 19. إدارة القوة الميدانية 20. طلبات العملاء المباشرة بين الشركات، قم بأتمتة تتبع المبيعات الميدانية وقم بتغيير طريقة عملك وابدأ في التتبع، وإدارة موظف المبيعات الميداني الخاص بك اليوم.
inSitu Sales
insitusales.com
إن InSitu Sales هو نظام إدارة طلبات متنقل قائم على السحابة الكل في واحد مع تكامل ERP (QuickBooks® وXero وSAP وExcel). امنح مندوبي المبيعات والسائقين المرونة اللازمة لإنشاء فواتير الهاتف المحمول أو تلقي الطلبات أثناء التنقل. توفر إدارة المنطقة ومحاسبة المسار طرق تسليم مخططة مسبقًا مع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والنشاط المختوم بالوقت ومواقع إرسال الفاتورة مع التقاط التوقيع الاختياري لمندوبي المبيعات الميدانيين لديك. سيتلقى جميع المندوبين والمديرين تقريرًا في نهاية اليوم يعكس الكمية التي تم بيعها، وعدد المبيعات المكتملة، وكم المخزون المتبقي لتجديد المستودعات، مع التأكد من إرجاع المخزون واحتسابه في المبيعات المستقبلية، وعدم تفويت أي مدفوعات. ستعمل جميع البيانات المأخوذة في الميدان مع تكامل QuickBooks® ثنائي المزامنة لضمان دقة البيانات دائمًا وتلبية التوقعات المقدرة. تخلص من أخطاء البيانات اليدوية مثل الوقت الضائع على المسارات، أو المخزون المفقود/المفقود، أو فقدان الإيرادات بسبب الفواتير غير الدقيقة، باستخدام برنامج DSD الآلي.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
لا تدعم MobiWork فريق مبيعات السوق فحسب، بل توفر أيضًا حلول الطلب لنقاط بيع MobiWork للبيع بالتجزئة وحلول إدارة فريق تسويق PG.
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الشاحنات) في حل متكامل للهاتف المحمول يعمل أصلاً على جميع الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الحضور الشخصي وعبر الإنترنت. مبيعات B2B. يعتمد أكثر من 1000 عميل، في أكثر من 60 دولة، عبر قطاعات مختلفة - السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والجمال ومستحضرات التجميل، والأغذية والمشروبات، والنظارات وغيرها الكثير - على Pepperi لتخطيط وتنفيذ وتحليل مبيعات القنوات الشاملة B2B الخاصة بهم: • الويب والهواتف المحمولة B2B الإلكترونية- تتيح منصة التجارة للمشترين إمكانية الطلب في أي وقت وفي أي مكان • أصبحت عملية تلقي الطلب عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت سهلة بفضل الكتالوجات الإلكترونية والعروض الترويجية التجارية وبيانات العملاء الكاملة • تطبيق تنفيذ البيع بالتجزئة للتدقيق داخل المتجر والترويج التجديد • التسليم المباشر للمتجر ومبيعات الشاحنات المدعومة من خلال تطبيق محاسبة الطريق لنظامي التشغيل iOS وAndroid • إدارة العروض الترويجية للتسويق التجاري عبر جميع القنوات في وقت واحد، باستخدام واجهة مستخدم بديهية • تعمل الإدارة المركزية على تبسيط عمليات القنوات متعددة القنوات عبر نقاط اتصال العملاء منصة Pepperi على مستوى المؤسسات بسلاسة وأمان يتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP Business One وSAP Business By Design وغيرها الكثير، مما يجعل الوصول إلى البيانات متاحًا بشكل كامل للممثلين الميدانيين والمشترين، على جميع الأجهزة، عبر الإنترنت وغير متصل.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute عبارة عن منصة لتمكين مبيعات المؤسسات تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من الوصول إلى أهداف أعمالها من خلال التعاون العميق بين فرق المبيعات وشركاء القنوات وعملاء B2B. باعتبارنا حل SaaS للصناعة، فإننا نفخر بتقديم تنفيذ سريع وخالي من المخاطر، ومصمم لمواجهة تحديات البيع بالتجزئة والتوزيع. نحن نعطي الأولوية لتمكين المبيعات الشاملة لكل أصحاب المصلحة المشاركين في الطريق إلى السوق للعلامة التجارية، بدلاً من مجرد الأتمتة لفرق المبيعات وحدها. يمكن للعلامات التجارية ضم جميع أصحاب المصلحة إلى BeatRoute، بما في ذلك فرق المبيعات والموزعين والتجار وتجار التجزئة وحتى توجيه المؤثرين مثل الرسامين والكهربائيين وأخصائيي التجميل وما إلى ذلك وتمكين كل منهم من خلال سير عمل قابل للتكوين يهدف إلى جعلهم أكثر إنتاجية.
Repsly
repsly.com
تعد منصة تنفيذ البيع بالتجزئة الخاصة بـ Repsly القوة الدافعة وراء فرق المبيعات والمبيعات الميدانية الأكثر فعالية في العالم. من العلامات التجارية إلى الوسطاء، تعمل Repsly على تمكين فرق RetEx بالبيانات والأدوات التي يحتاجونها لإحداث أكبر تأثير ممكن في هذا المجال كل يوم. بالنسبة لقادة الفرق الإقليمية ومديري الحسابات الوطنية، تسهل Repsly تعيين العمل وتوزيعه على الميدان وتأكيد التنفيذ على نطاق واسع في الوقت الفعلي. بالنسبة لجهودك على أرض الواقع، تعمل Repsly على تبسيط الجدولة وتخطيط المسار وجمع البيانات وإدخال الطلبات والمزيد - مما يمنحهم كل ما يحتاجونه للعمل بشكل أكثر ذكاءً في كل حساب. ومن خلال الرؤى والتحليلات القوية، تساعد Repsly قادة الأعمال في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالترويج وتنفيذ المخطط وأداء الفريق وتخصيص الموارد والمزيد. يشمل العملاء Kraft Heinz، وDyson، وMattel، وCuraleaf، وL'Oreal، وBeyondMeat، وOlaplex، وCoreMark، وSpar، وSodastream، وL&R Distributors، وAB InBev، والمزيد!
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