برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Promomash

promomash.com

Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية لأكبر مشاكلك، والخصومات، من خلال عملية مُدارة متكاملة وشاملة. من خلال إدارة كل ذلك في Promomash، تتمتع العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة بمصدر واحد للحقيقة لمساعدتها على الترويج بشكل أفضل في مجال البيع بالتجزئة واتخاذ أفضل الخيارات من خلال إنفاقها التجاري المحدود. لا يوجد حل آخر يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية لإدارة كل جانب من جوانب التسويق التجاري وجهود الترويج. لا حاجة لمزيد من جداول البيانات أو الأنظمة المتعددة! • إدارة العروض الترويجية والعروض التوضيحية والمبيعات والخصومات في مكان واحد. • احصل على خلاصات بيانات المبيعات اليومية التلقائية من خلال شراكتنا مع Crisp. • التخلص من عبء إدارة الخصم من خلال خدمة متكاملة متكاملة. • رؤية الإنفاق التجاري بشكل أكثر وضوحًا من خلال التخطيط الدقيق وإعداد التقارير وبيانات الخصم. • قارن بين الخطة والأداء التجاري الفعلي من خلال عرض واحد سهل القراءة. خطط الاشتراك التي تلبي احتياجاتك الآن. سجل للحصول على ما تحتاجه فقط، أو استفد من المزايا الكاملة لإدارة العروض الترويجية الشاملة مع Promomash. بغض النظر عن كيفية البدء، فإن جميع اشتراكاتنا شهرية ويتم تحديد الأسعار لتناسب حجم شركتك وميزانيتها. • إدارة ترويج التجارة (TPM): تخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية التجارية الخاصة بك عبر جميع التكتيكات والعملاء. • إدارة التسويق الميداني: جدولة وإدارة وإعداد تقرير عن أحداث التسويق الميداني والعروض التوضيحية وأنشطة الترويج. • إدارة الخصم: استفد من الأتمتة وفريق الخبراء لدينا لالتقاط الخصومات وتصنيفها والتحقق من صحتها والاعتراض عليها.