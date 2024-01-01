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برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
تم تصميم برنامج المبيعات الميدانية للموظفين المشاركين في ممارسة المبيعات من الباب إلى الباب، حيث يخصص مسارات منطقية لموظفي المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. تساعد هذه الأدوات في توجيه أعضاء الفريق عبر طرق المبيعات وإبقاء المديرين على اطلاع بمواقع موظفيهم في الوقت الفعلي. يتيح البرنامج أيضًا تسجيل المبيعات أو المعاملات الناجحة ويسهل مراقبة أنشطة الفريق على الطريق. تعمل برامج المبيعات الميدانية ضمن المجال الأوسع لبرامج المبيعات. بينما تقوم برامج المبيعات الأخرى بتعيين مناطق رقمية للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو، فإن برامج المبيعات الميدانية تميز نفسها من خلال توفير مناطق الموقع الفعلي، وربط مندوبي المبيعات بسلاسة بالعناوين الفعلية لعملائهم المحتملين. يمكن لبعض الأدوات أيضًا التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو العمل معه، واستخراج معلومات الاتصال والعمل كمركز مركزي للتحديثات والملاحظات الميدانية.
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ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) هو مطور برامج وتطبيقات جوال كندي يوفر للمستخدمين منصة تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات لإدارة الخدمة الميدانية للمؤسسات. يقوم التطبيق برقمنة الأعمال الورقية لتمكين العاملين في هذا المجال من القدرة على إكمال النماذج المعقدة على الأجهزة المحمولة، وجمع البيانات الغ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
Repsly
repsly.com
تعد منصة تنفيذ البيع بالتجزئة الخاصة بـ Repsly القوة الدافعة وراء فرق المبيعات والمبيعات الميدانية الأكثر فعالية في العالم. من العلامات التجارية إلى الوسطاء، تعمل Repsly على تمكين فرق RetEx بالبيانات والأدوات التي يحتاجونها لإحداث أكبر تأثير ممكن في هذا المجال كل يوم. بالنسبة لقادة الفرق الإقليمية و...
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الش...
eSpatial
espatial.com
eSpatial هو برنامج رسم خرائط قائم على السحابة تم تصميمه خصيصًا للمؤسسة ومصمم للمستخدم. نحن نؤمن بأن رسم الخرائط يجب أن يكون سريعًا وسهلاً وقويًا. باستخدام برنامج رسم الخرائط الخاص بنا، يمكنك بسهولة تحميل طبقات متعددة من البيانات وتصورها وتحليلها. إنها رؤية بصرية سريعة تزيل التخمين من عملية اتخاذ الق...
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute عبارة عن منصة لتمكين مبيعات المؤسسات تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من الوصول إلى أهداف أعمالها من خلال التعاون العميق بين فرق المبيعات وشركاء القنوات وعملاء B2B. باعتبارنا حل SaaS للصناعة، فإننا نفخر بتقديم تنفيذ سريع وخالي من المخاطر، ومصمم لمواجهة تحديات البيع بالتجزئة ...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
لا تدعم MobiWork فريق مبيعات السوق فحسب، بل توفر أيضًا حلول الطلب لنقاط بيع MobiWork للبيع بالتجزئة وحلول إدارة فريق تسويق PG.
SimpliField
simplifield.com
SimpliField هو الحل الأول للهواتف المحمولة للعلامات التجارية، وهو مصمم لتسريع طريقك نحو التميز في مجال البيع بالتجزئة وزيادة ربحيتك في كل متجر. يساعد هذا الحل فرقك الميدانية على تحقيق أهداف علامتك التجارية في كل متجر وإخطار المقر الرئيسي في الوقت الفعلي بأي عمليات تحدث على أرض الواقع. تعمل هذه الأدا...
Delta Sales App
deltasalesapp.com
تطبيق Delta Sales هو برنامج لتتبع المبيعات لأتمتة المبيعات الميدانية وتتبع موقع الموظف لأتمتة مبيعات الشركة وأنشطة المبيعات الميدانية الخارجية بسهولة. تم تصميم هذا البرنامج وتطويره لمديري المبيعات والموزعين والعلامات التجارية لإدارة أنشطة قوى المبيعات الميدانية. باستخدام تطبيق Delta Sales، يمكن للعل...
inSitu Sales
insitusales.com
إن InSitu Sales هو نظام إدارة طلبات متنقل قائم على السحابة الكل في واحد مع تكامل ERP (QuickBooks® وXero وSAP وExcel). امنح مندوبي المبيعات والسائقين المرونة اللازمة لإنشاء فواتير الهاتف المحمول أو تلقي الطلبات أثناء التنقل. توفر إدارة المنطقة ومحاسبة المسار طرق تسليم مخططة مسبقًا مع تتبع نظام تحديد ...
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro عبارة عن منصة برمجية تساعد المصنعين والموزعين على إدارة عملياتهم الميدانية اليومية وأتمتتها بسهولة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.
Repzo
repzo.com
منصة كاملة لأتمتة المبيعات / القوة الميدانية لإدارة المبيعات والتسويق ومقدمي الخدمات والتي توفر لك تحليلات التغطية في الوقت الفعلي.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Map My Customers
mapmycustomers.me
مساعد الطيار لمندوبي المبيعات في الميدان. مركز القيادة لقادة المبيعات الخارجية. يساعد تطبيق Map My Customers للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid مندوبي المبيعات الخارجيين: تصور العملاء كدبابيس على الخريطة • الاطلاع على المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من فرص الأعمال على الخريطة • إنشاء مجموعات اس...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc هي شركة تقدم منتجات SaaS لذكاء الموقع والتحليلات، وتقدم حلولاً كاملة للتحديات القائمة على الموقع لعملائنا. بدأ Lystloc كمنتج داخلي يهدف إلى تتبع حضور المستخدمين الميدانيين والمكاتب حسب الموقع عبر تطبيق الهاتف المحمول بدلاً من البطاقات المثقبة للأجهزة. لقد نجح الأمر بشكل جيد للغاية بالنسبة لن...
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie هو حل برمجي قائم على السحابة يساعد الشركات على إدارة القوى العاملة المتنقلة لديها في الخدمات الميدانية والمبيعات الميدانية وعمليات التدقيق الميدانية وعمليات التجارة. يحظى FieldPie بثقة العلامات التجارية الرائدة في الصناعة وكذلك الشركات الناشئة المبتكرة، ويساعد الشركات على تحسين كفاءة موارده...
CallProof
callproof.com
CallProof هي أداة قوية مصممة خصيصًا لمساعدة مندوبي المبيعات الخارجيين على زيادة كفاءة عملياتهم اليومية إلى أقصى حد. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخطيط الطريق، مما يسمح للمستخدمين برسم مسارات محسنة لجميع مواعيدهم من أجل توفير الوقت وتكاليف الوقود. بفضل ميزة إدارة المناطق، يتيح CallProof أيضًا لمندو...
allGeo
allgeo.com
توفر شركة Abaqus منصة برمجية (www.allGeo.com) لمساعدة الشركات على التخلص من تعقيدات إدارة عملياتها الميدانية. تستضيف منصة allGeo حلولاً مثل تتبع الوقت وEVV (التحقق الإلكتروني من الزيارة) وتتصل بسلاسة بـ ADP Workforce Now® لتبسيط معالجة كشوف المرتبات. بالإضافة إلى تتبع الوقت والحضور باستخدام Geofenci...
Ecanvasser
ecanvasser.com
يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية التصويت الخاصة بك - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين
URVA
urva.co
يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أ...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج تم تصميمه ل...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع ...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويحتوي على جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها، مما يسمح لك بإدارة العملاء والعملاء المتوقعين وعروض الأسعار والحجوزات والفواتير والمدفوعات والتعليقات والمراجعات، بالإضافة إلى موظفيك والعاملين في الميدان. مساعدتك في تقليل التك...
LeadPlotter
leadplotter.com
يحتوي LeadPlotter على جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمال أكثر ذكاءً في حزمة مبسطة وسهلة الاستخدام. استمر في القراءة لتتعرف على سبب كونه الخيار الأفضل لمؤسستك. LeadPlotter هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وABM الشخصي الخاص بك والذي يدير بسهولة جميع العملاء المحتملين والعملاء، ويخطط ويرسم يومك ب...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر...