متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج المبيعات الميدانية - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا
تم تصميم برنامج المبيعات الميدانية للموظفين المشاركين في ممارسة المبيعات من الباب إلى الباب، حيث يخصص مسارات منطقية لموظفي المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. تساعد هذه الأدوات في توجيه أعضاء الفريق عبر طرق المبيعات وإبقاء المديرين على اطلاع بمواقع موظفيهم في الوقت الفعلي. يتيح البرنامج أيضًا تسجيل المبيعات أو المعاملات الناجحة ويسهل مراقبة أنشطة الفريق على الطريق. تعمل برامج المبيعات الميدانية ضمن المجال الأوسع لبرامج المبيعات. بينما تقوم برامج المبيعات الأخرى بتعيين مناطق رقمية للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو، فإن برامج المبيعات الميدانية تميز نفسها من خلال توفير مناطق الموقع الفعلي، وربط مندوبي المبيعات بسلاسة بالعناوين الفعلية لعملائهم المحتملين. يمكن لبعض الأدوات أيضًا التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو العمل معه، واستخراج معلومات الاتصال والعمل كمركز مركزي للتحديثات والملاحظات الميدانية.
إرسال تطبيق جديد
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) هو مطور برامج وتطبيقات جوال كندي يوفر للمستخدمين منصة تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات لإدارة الخدمة الميدانية للمؤسسات. يقوم التطبيق برقمنة الأعمال الورقية لتمكين العاملين في هذا المجال من القدرة على إكمال النماذج المعقدة على الأجهزة المحمولة، وجمع البيانات الغ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
BeatRoute
beatroute.io
منصة تمكين المبيعات التي تساعد شركات البيع بالتجزئة على الحصول على إيرادات أكثر بنسبة 50٪ من فرق المبيعات والموزعين والعملاء.
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
لا تدعم MobiWork فريق مبيعات السوق فحسب، بل توفر أيضًا حلول الطلب لنقاط بيع MobiWork للبيع بالتجزئة وحلول إدارة فريق تسويق PG.
SimpliField
simplifield.com
أطلق العنان للأداء باستخدام منصة متنقلة متكاملة لعمليات تجارة التجزئة والاتصالات والتحليلات في الوقت الفعلي.
eSpatial
espatial.com
eSpatial هو برنامج رسم خرائط قائم على السحابة تم تصميمه خصيصًا للمؤسسة ومصمم للمستخدم. نحن نؤمن بأن رسم الخرائط يجب أن يكون سريعًا وسهلاً وقويًا. باستخدام برنامج رسم الخرائط الخاص بنا، يمكنك بسهولة تحميل طبقات متعددة من البيانات وتصورها وتحليلها. إنها رؤية بصرية سريعة تزيل التخمين من عملية اتخاذ الق...
Delta Sales App
deltasalesapp.com
تطبيق أتمتة قوة المبيعات للموظفين الميدانيين لديك مصممة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين لتبسيط أنشطة المبيعات الميدانية وتسريع المبيعات
inSitu Sales
insitusales.com
تطبيق مبيعات الهاتف المحمول الكل في واحد للمبيعات الميدانية، DSD، وإدخال الطلب إنشاء أوامر المبيعات وفواتير الهاتف المحمول والتقديرات والمدفوعات. تحسين مسارات المبيعات وتتبع مندوبي المبيعات باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المباشر. بناء بوابات التجارة الإلكترونية
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Map My Customers
mapmycustomers.me
مساعد الطيار لمندوبي المبيعات في الميدان. مركز القيادة لقادة المبيعات الخارجية. يساعد تطبيق Map My Customers للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid مندوبي المبيعات الخارجيين: تصور العملاء كدبابيس على الخريطة • الاطلاع على المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من فرص الأعمال على الخريطة • إنشاء مجموعات اس...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc هو تطبيق لتتبع الموظفين الميدانيين قائم على السحابة لمراقبة نشاط العمل اليومي باستخدام البيانات في الوقت الفعلي. جرب خطتنا المجانية واحصل على 1000 ساعة من التتبع المباشر لـ ∞ المستخدم
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro عبارة عن منصة برمجية تساعد المصنعين والموزعين على إدارة عملياتهم الميدانية اليومية وأتمتتها بسهولة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie هو حل برمجي قائم على السحابة يساعد الشركات على إدارة القوى العاملة المتنقلة لديها في الخدمات الميدانية والمبيعات الميدانية وعمليات التدقيق الميدانية وعمليات التجارة. يحظى FieldPie بثقة العلامات التجارية الرائدة في الصناعة وكذلك الشركات الناشئة المبتكرة، ويساعد الشركات على تحسين كفاءة موارده...
CallProof
callproof.com
CallProof هي أداة قوية مصممة خصيصًا لمساعدة مندوبي المبيعات الخارجيين على زيادة كفاءة عملياتهم اليومية إلى أقصى حد. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخطيط الطريق، مما يسمح للمستخدمين برسم مسارات محسنة لجميع مواعيدهم من أجل توفير الوقت وتكاليف الوقود. ومن خلال ميزة إدارة المناطق، يتيح CallProof أيضًا ل...
allGeo
allgeo.com
توفر شركة Abaqus منصة برمجية (www.allGeo.com) لمساعدة الشركات على التخلص من تعقيدات إدارة عملياتها الميدانية. تستضيف منصة allGeo حلولاً مثل تتبع الوقت وEVV (التحقق الإلكتروني من الزيارة) وتتصل بسلاسة بـ ADP Workforce Now® لتبسيط معالجة كشوف المرتبات. بالإضافة إلى تتبع الوقت والحضور باستخدام Geofenci...
Ecanvasser
ecanvasser.com
يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية جمع الأصوات - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين
URVA
urva.co
يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أ...
Repzo
repzo.com
منصة كاملة لأتمتة المبيعات / القوة الميدانية لإدارة المبيعات والتسويق ومقدمي الخدمات والتي توفر لك تحليلات التغطية في الوقت الفعلي.
Veloxy
veloxy.io
هل أنت غارق في الأنشطة غير البيعية؟ يمكنك تعزيز قدراتك باستخدام برنامج Veloxy Sales AI لبرنامج Salesforce CRM لتسريع مبيعاتك بشكل لم يسبق له مثيل.
LeadPlotter
leadplotter.com
يحتوي LeadPlotter على جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمال أكثر ذكاءً في حزمة مبسطة وسهلة الاستخدام. استمر في القراءة لتتعرف على سبب كونه الخيار الأفضل لمؤسستك. LeadPlotter هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وABM الشخصي الخاص بك والذي يدير بسهولة جميع العملاء المتوقعين والعملاء، ويخطط ويرسم خرائط ...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج مصمم لغرض ي...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويحتوي على جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها، مما يسمح لك بإدارة العملاء والعملاء المتوقعين وعروض الأسعار والحجوزات والفواتير والمدفوعات والتعليقات والمراجعات، بالإضافة إلى موظفيك والعاملين في الميدان. مساعدتك على تقليل الت...