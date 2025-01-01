منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.
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Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
تقدم N-able Passportal إدارة كلمات المرور والمستندات للمؤسسات، مع ميزات أمنية متقدمة لحماية المعلومات الحساسة والوصول إليها.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Defense.com
defense.com
تطبيق Defense.com هو منصة لاكتشاف والحماية من التهديدات الإلكترونية، ويوفر مراقبة أمنية شاملة وخدمات إدارة التهديدات على مدار الساعة.
Blumira
blumira.com
بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.
ContraForce
contraforce.com
Contraforce هي منصة لإدارة خدمات الأمن السيبراني، تساعد مقدمي الخدمات في تنسيق عمليات التحقيق والتعامل مع الحوادث الأمنية بكفاءة.
Valence Security
valencesecurity.com
تطبيق Valence Security يدير التعرض للمخاطر في تطبيقات SaaS، مما يوفر حلول مراقبة وأمان مستمرة للحفاظ على الامتثال وتجنب الأخطاء.
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