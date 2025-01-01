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منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR).
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منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.

Blumira

Blumira

blumira.com

بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

تقدم N-able Passportal إدارة كلمات المرور والمستندات للمؤسسات، مع ميزات أمنية متقدمة لحماية المعلومات الحساسة والوصول إليها.

Defense.com

Defense.com

defense.com

تطبيق Defense.com هو منصة لاكتشاف والحماية من التهديدات الإلكترونية، ويوفر مراقبة أمنية شاملة وخدمات إدارة التهديدات على مدار الساعة.

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

تطبيق Valence Security يدير التعرض للمخاطر في تطبيقات SaaS، مما يوفر حلول مراقبة وأمان مستمرة للحفاظ على الامتثال وتجنب الأخطاء.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

Contraforce هي منصة لإدارة خدمات الأمن السيبراني، تساعد مقدمي الخدمات في تنسيق عمليات التحقيق والتعامل مع الحوادث الأمنية بكفاءة.

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