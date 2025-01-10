Defense.com

defense.com

Defense.com عبارة عن منصة XDR تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لاكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها في جميع مناطق شبكتك، دون تحمل تكاليف المؤسسة أو التعقيد. بدون حل مثل Defense.com، يمكنك قضاء الكثير من الوقت والموارد في ربط البيانات يدويًا من أدوات أمان متعددة ومتباينة من أجل تحديد التهديدات السيبرانية ومعالجتها. يقوم موقع Defense.com باستيعاب بيانات الأمان الأصلية وبيانات الطرف الثالث وربطها من جميع مناطق بيئتك في نظام أساسي واحد للكشف والاستجابة، مما يساعدك على تحديد التهديدات بسرعة ومنع الانتهاكات. بالإضافة إلى اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، تساعد منصة Defense.com أيضًا مؤسستك على تعزيز وضعها الأمني ​​من خلال فحص الثغرات الأمنية المضمنة وحماية نقطة النهاية ومراقبة سطح الهجوم الخارجي والتدريب على الوعي الأمني. الخدمات المُدارة غالبًا ما تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الوقت أو الموارد اللازمة لمراقبة بيئتها بشكل صحيح، مما يضطرها إلى الاكتفاء بتغطية ساعات العمل فقط. يحل موقع Defense.com هذا التحدي من خلال خدمة SIEM المُدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بدعم من محللي SOC الداخليين لدينا وتقنية مراقبة السجل المتقدمة لدينا. يمكننا تخفيف الضغط عن فريقك من خلال مراقبة بيئة مؤسستك نيابة عنك، وتنبيهك بالتهديدات الحقيقية وتقديم نصائح علاجية مفصلة للمساعدة في حل المشكلات بسرعة. لماذا تختار موقع Defense.com؟ على عكس العديد من مقدمي الخدمة الآخرين في السوق الذين يعملون كمقدمي خدمة MSSP مع تقنية طرف ثالث، قامت شركة Defense.com بتطوير منصة SIEM خاصة توفر إمكانات متقدمة للكشف عن التهديدات ويمكنها استيعاب السجلات من أي نظام أو بائع. يتيح ذلك للمؤسسات تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها الأمنية الحالية، والتحرر من تقييد البائع، ومراقبة كل شيء في بيئتها بحثًا عن التهديدات الأمنية. نقوم أيضًا بتشغيل فريق SOC الداخلي الخاص بنا، والذي يوفر اكتشافًا استباقيًا للتهديدات ومراقبة السجل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تخفف خدماتنا المُدارة الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات من خلال البحث بشكل استباقي عن الأنشطة الضارة في شبكاتهم ورفع التنبيهات الأمنية لانتباههم، مما يوفر لهم الوقت ويضمن تركيزهم فقط على المخاطر الحقيقية. يقدم البائعون الحاليون في السوق حلولاً معقدة ومكلفة يتم تصميمها عادةً لمؤسسات المؤسسات التي لديها فرق SecOps داخلية. يبرز موقع Defense.com كبديل يسهل الوصول إليه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالمواقع الرائدة الحالية في فئتي MDR وXDR.