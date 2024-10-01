الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - ناميبيا

الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.