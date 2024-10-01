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منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المارتينيك
الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.
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Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بو...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
يوفر N-able Passportal إدارة احترافية لكلمات المرور وإدارة الوثائق للخدمات المُدارة ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلومات.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل ...
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Defense.com
defense.com
Defense.com عبارة عن منصة XDR تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لاكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها في جميع مناطق شبكتك، دون تحمل تكاليف المؤسسة أو التعقيد. بدون حل مثل Defense.com، يمكنك قضاء الكثير من الوقت والموارد في ربط البيانات يدويًا من أدوات أمان متعددة ومتباينة من أجل تحديد التهديدات ال...
Valence Security
valencesecurity.com
تقدم Valence Security حلاً لإدارة الموقف الأمني SaaS (SSPM) مع سير عمل الإصلاح التعاوني الذي يتفاعل مع مستخدمي الأعمال لوضع سياق وتقليل مشاركة بيانات SaaS وسلسلة التوريد والهوية ومخاطر التكوين الخاطئ. باستخدام Valence، يمكن لفرق الأمان تأمين تطبيقات SaaS الهامة الخاصة بها وضمان الامتثال المستمر لل...
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقي...
ContraForce
contraforce.com
فتح خدمات أمان مايكروسوفت. نقدم لكم منصة إدارة خدمة SecOps المصممة لمقدمي الخدمات. باستخدام ContraForce، يمكنك تنسيق سير عمل التحقيق متعدد المستأجرين، وأتمتة معالجة الحوادث الأمنية، وتقديم التميز في خدمة الأمان.