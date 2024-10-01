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منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فوكلاند

الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.

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Wiz

Wiz

wiz.io

تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بو...

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

يوفر N-able Passportal إدارة احترافية لكلمات المرور وإدارة الوثائق للخدمات المُدارة ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلومات.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل ...

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.

Defense.com

Defense.com

defense.com

Defense.com عبارة عن منصة XDR تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لاكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها في جميع مناطق شبكتك، دون تحمل تكاليف المؤسسة أو التعقيد. بدون حل مثل Defense.com، يمكنك قضاء الكثير من الوقت والموارد في ربط البيانات يدويًا من أدوات أمان متعددة ومتباينة من أجل تحديد التهديدات ال...

Blumira

Blumira

blumira.com

توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقي...

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

تقدم Valence Security حلاً لإدارة الموقف الأمني ​​SaaS (SSPM) مع سير عمل الإصلاح التعاوني الذي يتفاعل مع مستخدمي الأعمال لوضع سياق وتقليل مشاركة بيانات SaaS وسلسلة التوريد والهوية ومخاطر التكوين الخاطئ. باستخدام Valence، يمكن لفرق الأمان تأمين تطبيقات SaaS الهامة الخاصة بها وضمان الامتثال المستمر لل...

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

فتح خدمات أمان مايكروسوفت. نقدم لكم منصة إدارة خدمة SecOps المصممة لمقدمي الخدمات. باستخدام ContraForce، يمكنك تنسيق سير عمل التحقيق متعدد المستأجرين، وأتمتة معالجة الحوادث الأمنية، وتقديم التميز في خدمة الأمان.

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