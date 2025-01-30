منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي

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الأنظمة الأساسية للكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هي أدوات مصممة لأتمتة اكتشاف التهديدات الأمنية وحلها عبر البيئات المختلطة. يمكن لهذه الأنظمة الأساسية اكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها عبر الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والتطبيقات. تتبنى الشركات بشكل متزايد تقنيات XDR لأن حلول الكشف والاستجابة التقليدية غالبًا ما تقتصر على مجال واحد، مثل أمان نقطة النهاية أو أمان الشبكة، في حين توفر XDR حماية شاملة للبيئات الهجينة المعقدة. توفر حلول XDR نظامًا موحدًا لإدارة الحوادث الأمنية، بغض النظر عن مصدرها داخل المؤسسة. كما أنها تساعد في تبسيط العمليات الأمنية من خلال دمج أدوات الكشف والاستجابة المتكررة، مما يسهل على فرق الأمان تحديد التهديدات ومعالجتها.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بواسطة Bitdefender، أو كجهاز افتراضي واحد يتم تثبيته في مباني الشركة، ويوفر نقطة واحدة لنشر سياسات الأمان وإنفاذها وإدارتها لأي عدد من نقاط النهاية و من أي نوع وفي أي مكان. توفر GravityZone طبقات متعددة من الأمان لنقاط النهاية وخوادم بريد Microsoft Exchange: مكافحة البرامج الضارة مع مراقبة السلوك، والحماية من التهديدات بدون يوم، والتحكم في التطبيقات ووضع الحماية، وجدار الحماية، والتحكم في الجهاز، والتحكم في المحتوى، ومكافحة التصيد الاحتيالي، ومكافحة البريد العشوائي.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
يوفر N-able Passportal إدارة احترافية لكلمات المرور وإدارة الوثائق للخدمات المُدارة ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلومات.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل الأداء التي لا تستطيع الأدوات الأخرى رؤيتها. عندما تتمتع المؤسسات بشفافية كاملة للشبكة مع ExtraHop، يمكنها التحقيق بشكل أكثر ذكاءً وإيقاف التهديدات بشكل أسرع والحفاظ على تشغيل العمليات. يتم نشر RevealX محليًا أو في السحابة. وهو يتناول حالات الاستخدام التالية: - برامج الفدية - الثقة المعدومة - هجمات سلسلة توريد البرامج - الحركة الجانبية واتصالات C2 - النظافة الأمنية - إدارة أداء الشبكة والتطبيقات - IDS - الطب الشرعي والمزيد عدد قليل من العناصر التي تميزنا: PCAP المستمر وعند الطلب : تتفوق معالجة الحزم الكاملة على NetFlow وتؤدي إلى اكتشافات ذات جودة أعلى. يمنحك فك التشفير الاستراتيجي عبر مجموعة متنوعة من البروتوكولات، بما في ذلك SSL/TLS وMS-RPC وWinRM وSMBv3، رؤية أفضل للتهديدات المبكرة المختبئة في حركة المرور المشفرة أثناء محاولتها التحرك أفقيًا عبر شبكتك. تغطية البروتوكول: يقوم RevealX بفك تشفير أكثر من 70 بروتوكول شبكة. التعلم الآلي على نطاق السحابة: بدلاً من الاعتماد على الموارد المحدودة
ContraForce
contraforce.com
فتح خدمات أمان مايكروسوفت. نقدم لكم منصة إدارة خدمة SecOps المصممة لمقدمي الخدمات. باستخدام ContraForce، يمكنك تنسيق سير عمل التحقيق متعدد المستأجرين، وأتمتة معالجة الحوادث الأمنية، وتقديم التميز في خدمة الأمان.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
Defense.com
defense.com
Defense.com عبارة عن منصة XDR تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لاكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها في جميع مناطق شبكتك، دون تحمل تكاليف المؤسسة أو التعقيد. بدون حل مثل Defense.com، يمكنك قضاء الكثير من الوقت والموارد في ربط البيانات يدويًا من أدوات أمان متعددة ومتباينة من أجل تحديد التهديدات السيبرانية ومعالجتها. يقوم موقع Defense.com باستيعاب بيانات الأمان الأصلية وبيانات الطرف الثالث وربطها من جميع مناطق بيئتك في نظام أساسي واحد للكشف والاستجابة، مما يساعدك على تحديد التهديدات بسرعة ومنع الانتهاكات. بالإضافة إلى اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، تساعد منصة Defense.com أيضًا مؤسستك على تعزيز وضعها الأمني من خلال فحص الثغرات الأمنية المضمنة وحماية نقطة النهاية ومراقبة سطح الهجوم الخارجي والتدريب على الوعي الأمني. الخدمات المُدارة غالبًا ما تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الوقت أو الموارد اللازمة لمراقبة بيئتها بشكل صحيح، مما يضطرها إلى الاكتفاء بتغطية ساعات العمل فقط. يحل موقع Defense.com هذا التحدي من خلال خدمة SIEM المُدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بدعم من محللي SOC الداخليين لدينا وتقنية مراقبة السجل المتقدمة لدينا. يمكننا تخفيف الضغط عن فريقك من خلال مراقبة بيئة مؤسستك نيابة عنك، وتنبيهك بالتهديدات الحقيقية وتقديم نصائح علاجية مفصلة للمساعدة في حل المشكلات بسرعة. لماذا تختار موقع Defense.com؟ على عكس العديد من مقدمي الخدمة الآخرين في السوق الذين يعملون كمقدمي خدمة MSSP مع تقنية طرف ثالث، قامت شركة Defense.com بتطوير منصة SIEM خاصة توفر إمكانات متقدمة للكشف عن التهديدات ويمكنها استيعاب السجلات من أي نظام أو بائع. يتيح ذلك للمؤسسات تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها الأمنية الحالية، والتحرر من تقييد البائع، ومراقبة كل شيء في بيئتها بحثًا عن التهديدات الأمنية. نقوم أيضًا بتشغيل فريق SOC الداخلي الخاص بنا، والذي يوفر اكتشافًا استباقيًا للتهديدات ومراقبة السجل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تخفف خدماتنا المُدارة الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات من خلال البحث بشكل استباقي عن الأنشطة الضارة في شبكاتهم ورفع التنبيهات الأمنية لانتباههم، مما يوفر لهم الوقت ويضمن تركيزهم فقط على المخاطر الحقيقية. يقدم البائعون الحاليون في السوق حلولاً معقدة ومكلفة يتم تصميمها عادةً لمؤسسات المؤسسات التي لديها فرق SecOps داخلية. يبرز موقع Defense.com كبديل يسهل الوصول إليه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالمواقع الرائدة الحالية في فئتي MDR وXDR.
Valence Security
valencesecurity.com
تقدم Valence Security حلاً لإدارة الموقف الأمني SaaS (SSPM) مع سير عمل الإصلاح التعاوني الذي يتفاعل مع مستخدمي الأعمال لوضع سياق وتقليل مشاركة بيانات SaaS وسلسلة التوريد والهوية ومخاطر التكوين الخاطئ. باستخدام Valence، يمكن لفرق الأمان تأمين تطبيقات SaaS الهامة الخاصة بها وضمان الامتثال المستمر للسياسات الداخلية ومعايير الصناعة واللوائح، دون إعاقة إنتاجية الأعمال أو سرعة اعتماد SaaS.
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