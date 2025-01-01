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شبكات الخبراء - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل شبكات الخبراء كوسطاء يسهلون الاتصالات بين الشركات والخبراء المتخصصين عبر مختلف المجالات. يتم استخدام هذه الشبكات من قبل الشركات والمستثمرين الباحثين عن استشارة متخصصة في صناعات أو موضوعات أو نماذج أعمال محددة. يقوم مقدمو الخدمات في مجال شبكة الخبراء بجمع المتطلبات من العملاء، وتحديد الخبراء المناسبين من شبكتهم، وتسهيل قنوات الاتصال، سواء من خلال المكالمات أو الاجتماعات وجهًا لوجه. يساعد هؤلاء الخبراء الذين تم فحصهم بعناية الشركات في مشاريع مختلفة، بدءًا من صياغة استراتيجيات الأعمال وحتى إجراء أبحاث السوق وتحسين استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق.

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Third Bridge

Third Bridge

thirdbridge.com

يقدم تطبيق Third Bridge بحوثاً أولية للمستثمرين، موفراً الوصول لشبكة خبراء ضخمة ونصوص عن أداء الشركات العامة والخاصة.

Maven

Maven

maven.co

مافن هو تطبيق يدعم الشبكات الخبيرة من خلال تقديم مقابلات خبراء، استبيانات، وتوفير مستشارين، مع إدارة مخصصة للشبكات.

Experfy

Experfy

experfy.com

Experfy هو منصة تربط الشركات بمواهب مستقلة في مجالات تحليل البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التوظيف السريع والموثوق.

Inex One

Inex One

inex.one

تطبيق Inex One يتيح الوصول إلى شبكات الخبراء وشركات الاستطلاع لإجراء أبحاث السوق بكفاءة، مما يسهل جمع الرؤى وتتبع النفقات.

Zintro

Zintro

zintro.com

Zintro هو تطبيق يربط الشركات مع خبراء متخصصين لتقديم المشورة والدعم في أبحاث السوق والمشاريع بتكاليف معقولة.

Expert Planet

Expert Planet

expertplanet.io

تطبيق "Expert Planet" هو منصة خدمات قانونية عالمية تتيح للمحترفين التواصل وتقديم مشورات للحد من المخاطر والتجارة الخارجية.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

تطبيق MeasureMatch يربط الشركات بمقدمي الخدمات المحترفين في مجالات البرمجيات والتحليلات لتلبية احتياجات الأعمال وتعزيز النمو.

Bridger

Bridger

mybridger.com

تطبيق Bridger يربط مديري الأصول والشركات بالخبراء المناسبين لتوفير مشاورات هاتفية خاصة واستشارات بحثية متعمقة.

Arbolus

Arbolus

arbolus.com

تطبيق Arbolus يوفر منصة للوصول السريع للمهنيين في مختلف الصناعات، مما يساعد على بناء رؤى أفضل ومشاركة المعرفة لتحقيق الربح.

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

تطبيق Slingshot Insights يوفر نصوص ومسوحات لمقابلات خبراء الرعاية الصحية لمستثمري Buyside، مما يساعدهم على تحديد الفرص في قطاع الرعاية الصحية.

Procursys

Procursys

procursys.com

بروكيورسيز هو تطبيق سحابي يربط مقدمي الخدمات التجارية بمدراء المنشآت ومالكي العقارات على مستوى البلاد.

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