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الأكثر شعبية المضافة حديثًا شبكات الخبراء - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل شبكات الخبراء كوسطاء يسهلون الاتصالات بين الشركات والخبراء المتخصصين عبر مختلف المجالات. يتم استخدام هذه الشبكات من قبل الشركات والمستثمرين الباحثين عن استشارة متخصصة في صناعات أو موضوعات أو نماذج أعمال محددة. يقوم مقدمو الخدمات في مجال شبكة الخبراء بجمع المتطلبات من العملاء، وتحديد الخبراء المناسبين من شبكتهم، وتسهيل قنوات الاتصال، سواء من خلال المكالمات أو الاجتماعات وجهًا لوجه. يساعد هؤلاء الخبراء الذين تم فحصهم بعناية الشركات في مشاريع مختلفة، بدءًا من صياغة استراتيجيات الأعمال وحتى إجراء أبحاث السوق وتحسين استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق.