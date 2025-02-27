شبكات الخبراء - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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تعمل شبكات الخبراء كوسطاء يسهلون الاتصالات بين الشركات والخبراء المتخصصين عبر مختلف المجالات. يتم استخدام هذه الشبكات من قبل الشركات والمستثمرين الباحثين عن استشارة متخصصة في صناعات أو موضوعات أو نماذج أعمال محددة. يقوم مقدمو الخدمات في مجال شبكة الخبراء بجمع المتطلبات من العملاء، وتحديد الخبراء المناسبين من شبكتهم، وتسهيل قنوات الاتصال، سواء من خلال المكالمات أو الاجتماعات وجهًا لوجه. يساعد هؤلاء الخبراء الذين تم فحصهم بعناية الشركات في مشاريع مختلفة، بدءًا من صياغة استراتيجيات الأعمال وحتى إجراء أبحاث السوق وتحسين استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق.
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Maven
maven.co
Maven هي شركة شبكات خبراء تعمل بالبرمجيات وتقدم مقابلات مع الخبراء، واستطلاعات رأي، والاستعانة بمصادر استشارية، وعينة من أبحاث السوق B2B، وتطبيقات إدارة شبكة متخصصة "ذات علامات بيضاء" عالية التخصيص. يضم مجتمع خبراء Maven العالمي أكثر من نصف مليون محترف في أكثر من 200 دولة، بدءًا من كل مستوى صناعي وخبرة. تنمو شبكة Maven بشكل عضوي، مدعومة بتقنية إحالة النظراء الفريدة لدينا - مما يؤدي إلى أكبر شبكة إحالة استشارية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسمح منصة MavenX لإدارة المستشارين الفريدة من نوعها من Maven بإنشاء شبكات خبراء خاصة ومخصصة لمشاركة المعرفة داخل المؤسسات والتسويق.
MeasureMatch
web.measurematch.com
يعد MeasureMatch Partner Exchange مجموعة قوية من الأدوات في سوق الخدمات الاحترافية MeasureMatch لـ SaaS وبائعي برامج المؤسسات لتحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء ونمو الشركاء والمبيعات والمزيد. يستخدم قادة نجاح العملاء والشراكات برنامج MeasureMatch Partner Exchange من أجل: 1. تنمية العلاقات مع مقدمي الخدمة 2. عرض شركاء الخدمات المعتمدين لعملاء MeasureMatch 3. شراء الخدمات 4. تقديم الخدمات من خلال الشركاء 5. زيادة المبيعات مع الشركاء 6. زيادة المبيعات مباشرة
Inex One
inex.one
قم بالوصول إلى أفضل شبكات الخبراء وشركات المسح - كل ذلك في منصة واحدة. يمكنك توفير الوقت وخفض التكلفة. قم بتبسيط أبحاث السوق الخاصة بك، واحصل على مزيد من الوقت للرؤى والقرارات التي تخلق القيمة. Inex One هي المنصة الأسرع نموًا في صناعة الشبكات المتخصصة. يتم استخدامه من قبل أكثر من 400 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 7 من أفضل 10 شركات استشارات استراتيجية عالمية، و3 من أفضل 10 شركات أسهم خاصة، و7 من أفضل 10 شركات أبحاث السوق ومئات من فرق استراتيجية الشركات. عند استخدام Inex One، يمكنك الوصول إلى أكثر من 40 من أفضل الشبكات المتخصصة وشركات المسح في جميع أنحاء العالم. يتم تبسيط سير العمل والفواتير في النظام الأساسي. من السهل التعاون مع الزملاء وجمع الأفكار وتتبع الإنفاق. يمكن لفرق الامتثال إدارة جميع استخدامات أبحاث السوق على مستوى الشركة في بوابة واحدة فعالة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.inex.one، أو تواصل معنا على [email protected]. لدى Inex One مكاتب في ستوكهولم ونيويورك وسنغافورة ولندن وباريس.
Zintro
zintro.com
Zintro هو مزود عينات بحثية وشبكة خبراء تساعد الشركات في الحصول على مشاركين وخبراء متخصصين للغاية وإشراكهم بتكلفة معقولة لإجراء مقابلات أبحاث السوق ومقابلات الخبراء والاستطلاعات والاجتهاد والاستشارات وأعمال المشروع. يضم أكثر من 1,000,000 خبير في Zintro آلاف التخصصات عبر قطاعات الصناعة والمناطق الجغرافية. تتخصص Zintro في العثور على أفضل الخبراء لهذا العمل، بأسعار معقولة (20-50% أقل من متوسط السوق).
Arbolus
arbolus.com
منصة تساعدك على بناء الرؤى بشكل أسرع. تمنحك تقنية Arbolus المبتكرة الأدوات اللازمة للوصول إلى محترفي الصناعة بشكل أسرع حتى تتمكن من بناء رؤى أفضل. شارك معرفتك واكسب - تتيح منصة Arbolus للمحترفين تحقيق الدخل من خبرتهم في الصناعة من خلال مساعدتهم على التواصل ومشاركة الأفكار مع الشركات الأكثر شهرة في العالم.
Bridger
mybridger.com
تعمل Bridger مع مديري الأصول والشركات والشركات الاستشارية من خلال ربط فرق البحث الخاصة بهم بخبراء متخصصين تم فحصهم. يتحدث العملاء مباشرة مع الخبراء عبر مشاورات هاتفية خاصة كل ساعة واحدة للحصول على رؤى غير متحيزة وغير مستغلة حول الأسواق المتخصصة والموضوعات محل الاهتمام. تعمل منصة التكنولوجيا الخاصة بنا كحل/أداة لسير العمل التعاوني، مدعومة بفريق بحث متكامل الخدمات مسؤول عن تحديد المصادر المخصصة لكل مستجيب وفحصه وجدولةه. يمكن توفير الملفات الشخصية التي تم فحصها بالكامل خلال إطار زمني يتراوح بين 24 و48 ساعة.
Experfy
experfy.com
يعد Experfy الذي احتضنته جامعة هارفارد سوقًا لتوظيف كبار علماء البيانات ومهندسي البيانات والمطورين والمبرمجين والمهندسين المعماريين. تعتمد الشركات والشركات الناشئة المرموقة على العاملين المستقلين في مجال علوم البيانات في مشاريعهم ذات المهام الحرجة.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet هو سوق الخدمات القانونية في العالم، وهو منتج لشركة Seadaka Ltd.، وهي شركة تكنولوجيا شبكات ملتزمة ببناء منصة لتبادل الأعمال للخبراء العالميين في مجال التحكم في المخاطر، وتسهيل الخبراء في مختلف المجالات لتقديم المشورة المهنية و الخدمات لمؤسسات التجارة الخارجية. نحن الآن أكبر منصة متنوعة عبر الإنترنت لصناعة التحكم في المخاطر في الصين. Expert Planet هو منتج اجتماعي يساعد الخبراء على توسيع شبكة أعمالهم. في Expert Planet، يمكن للممارسين من مختلف الصناعات الاستمتاع بالتواصل الخالي من العوائق مع خبراء من نفس الصناعة أو عبر الصناعات الأخرى لإثراء شبكة أعمالهم والحصول على المزيد من الفرص التجارية. يمكنك أيضًا عرض شركتك على هذه المنصة الاجتماعية لزيادة ظهور شركتك. ينشط مستخدمو التجارة الخارجية الصينيون أيضًا على هذه المنصة الاجتماعية، ويبحثون عن حلول احترافية لمشاكل أعمالهم. في الوقت الحاضر، يمكن للمنصة أن توفر للمستخدمين أنواعًا مختلفة من الخدمات مثل تحصيل الديون الدولية، والاستشارات القانونية، وإعادة حساب التجارة الإلكترونية، وأبحاث السوق الخارجية، والتخصيم، وشراء الديون المعدومة، وما إلى ذلك. إذا كانت شركتك تعمل في هذه المجالات، سيساعدك Expert Planet على دخول سوق جديد والحصول على المزيد من العملاء! نحن لا نفرض أي نوع من رسوم التسجيل (الرسوم السنوية، رسوم العضوية، رسوم الاشتراك، وما إلى ذلك). يمكن لجميع الخبراء الاستفادة الكاملة من خبراتهم التجارية لحل المشكلات للمستخدمين المحتاجين والحصول على المكافأة. سجل الآن في ExpertPlanet.io لبناء شبكة التعاون التجاري الخاصة بك. إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].
Procursys
procursys.com
Procursys عبارة عن منصة تقنية قائمة على السحابة تربط مقدمي الخدمات التجارية مع مديري المرافق وأصحاب العقارات في جميع أنحاء البلاد.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
منذ عام 2015، أصبحت Slingshot Insights الخيار الأفضل لنصوص واستطلاعات مقابلات الخبراء في مجال الرعاية الصحية. تم تصميم قاعدة البيانات خصيصًا للمستثمرين في Buyside، وهي تفتح آفاق الاستثمار والخبرة مباشرة من قادة الصناعة. تساعد الخدمة الفعالة والمتعمقة والتي تركز على الجودة المستثمرين على تحديد الفرص والتفوق في قطاع الرعاية الصحية سريع الخطى.
Third Bridge
thirdbridge.com
ثيرد بريدج هي شركة أبحاث أولية رائدة تخدم مجتمع الاستثمار. معظم كبار المستثمرين في الأسهم والائتمان في العالم هم من العملاء. يصل العملاء إلى واحدة من أكبر شبكات الخبراء في العالم ويتمكنون من الوصول إلى عشرات الآلاف من النصوص التي تصف الفعالية التشغيلية للشركات العامة والخاصة. يُعرف الجسر الثالث بأنه رائد في هذا المجال واخترع فئة النصوص.
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