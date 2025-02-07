شبكات الخبراء - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet هو سوق الخدمات القانونية في العالم، وهو منتج لشركة Seadaka Ltd.، وهي شركة تكنولوجيا شبكات ملتزمة ببناء منصة لتبادل الأعمال للخبراء العالميين في مجال التحكم في المخاطر، وتسهيل الخبراء في مختلف المجالات لتقديم المشورة المهنية و الخدمات لمؤسسات التجارة الخارجية. نحن الآن أكبر منصة متنوعة عبر الإنترنت لصناعة التحكم في المخاطر في الصين. Expert Planet هو منتج اجتماعي يساعد الخبراء على توسيع شبكة أعمالهم. في Expert Planet، يمكن للممارسين من مختلف الصناعات الاستمتاع بالتواصل الخالي من العوائق مع خبراء من نفس الصناعة أو عبر الصناعات الأخرى لإثراء شبكة أعمالهم والحصول على المزيد من الفرص التجارية. يمكنك أيضًا عرض شركتك على هذه المنصة الاجتماعية لزيادة ظهور شركتك. ينشط مستخدمو التجارة الخارجية الصينيون أيضًا على هذه المنصة الاجتماعية، ويبحثون عن حلول احترافية لمشاكل أعمالهم. في الوقت الحاضر، يمكن للمنصة أن توفر للمستخدمين أنواعًا مختلفة من الخدمات مثل تحصيل الديون الدولية، والاستشارات القانونية، وإعادة حساب التجارة الإلكترونية، وأبحاث السوق الخارجية، والتخصيم، وشراء الديون المعدومة، وما إلى ذلك. إذا كانت شركتك تعمل في هذه المجالات، سيساعدك Expert Planet على دخول سوق جديد والحصول على المزيد من العملاء! نحن لا نفرض أي نوع من رسوم التسجيل (الرسوم السنوية، رسوم العضوية، رسوم الاشتراك، وما إلى ذلك). يمكن لجميع الخبراء الاستفادة الكاملة من خبراتهم التجارية لحل المشكلات للمستخدمين المحتاجين والحصول على المكافأة. سجل الآن في ExpertPlanet.io لبناء شبكة التعاون التجاري الخاصة بك. إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].