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شبكات الخبراء - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المارتينيك
تعمل شبكات الخبراء كوسطاء يسهلون الاتصالات بين الشركات والخبراء المتخصصين عبر مختلف المجالات. يتم استخدام هذه الشبكات من قبل الشركات والمستثمرين الباحثين عن استشارة متخصصة في صناعات أو موضوعات أو نماذج أعمال محددة. يقوم مقدمو الخدمات في مجال شبكة الخبراء بجمع المتطلبات من العملاء، وتحديد الخبراء المناسبين من شبكتهم، وتسهيل قنوات الاتصال، سواء من خلال المكالمات أو الاجتماعات وجهًا لوجه. يساعد هؤلاء الخبراء الذين تم فحصهم بعناية الشركات في مشاريع مختلفة، بدءًا من صياغة استراتيجيات الأعمال وحتى إجراء أبحاث السوق وتحسين استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق.
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Third Bridge
thirdbridge.com
ثيرد بريدج هي شركة أبحاث أولية رائدة تخدم مجتمع الاستثمار. معظم كبار المستثمرين في الأسهم والائتمان في العالم هم من العملاء. يصل العملاء إلى واحدة من أكبر شبكات الخبراء في العالم ويتمكنون من الوصول إلى عشرات الآلاف من النصوص التي تصف الفعالية التشغيلية للشركات العامة والخاصة. يُعرف الجسر الثالث بأنه...
Maven
maven.co
Maven هي شركة شبكات خبراء تعمل بالبرمجيات وتقدم مقابلات مع الخبراء، واستطلاعات رأي، والاستعانة بمصادر استشارية، وعينة من أبحاث السوق B2B، وتطبيقات إدارة شبكة متخصصة "ذات علامات بيضاء" عالية التخصيص. يضم مجتمع خبراء Maven العالمي أكثر من نصف مليون محترف في أكثر من 200 دولة، بدءًا من كل مستوى صناعي وخ...
Experfy
experfy.com
يعد Experfy الذي احتضنته جامعة هارفارد سوقًا لتوظيف كبار علماء البيانات ومهندسي البيانات والمطورين والمبرمجين والمهندسين المعماريين. تعتمد الشركات والشركات الناشئة المرموقة على العاملين المستقلين في مجال علوم البيانات في مشاريعهم ذات المهام الحرجة.
Inex One
inex.one
قم بالوصول إلى أفضل شبكات الخبراء وشركات المسح - كل ذلك في منصة واحدة. يمكنك توفير الوقت وخفض التكلفة. قم بتبسيط أبحاث السوق الخاصة بك، واحصل على مزيد من الوقت للرؤى والقرارات التي تخلق القيمة. Inex One هي المنصة الأسرع نموًا في صناعة الشبكات المتخصصة. يتم استخدامه من قبل أكثر من 400 شركة في جميع أن...
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet هو سوق الخدمات القانونية في العالم، وهو منتج لشركة Seadaka Ltd.، وهي شركة تكنولوجيا شبكات ملتزمة ببناء منصة لتبادل الأعمال للخبراء العالميين في مجال التحكم في المخاطر، وتسهيل الخبراء في مختلف المجالات لتقديم المشورة المهنية و الخدمات لمؤسسات التجارة الخارجية. نحن الآن أكبر منصة متنوعة ...
Zintro
zintro.com
Zintro هو مزود عينات بحثية وشبكة خبراء تساعد الشركات في الحصول على مشاركين وخبراء متخصصين للغاية وإشراكهم بتكلفة معقولة لإجراء مقابلات أبحاث السوق ومقابلات الخبراء والاستطلاعات والاجتهاد والاستشارات وأعمال المشروع. يضم أكثر من 1,000,000 خبير في Zintro آلاف التخصصات عبر قطاعات الصناعة والمناطق الجغرا...
MeasureMatch
web.measurematch.com
يعد MeasureMatch Partner Exchange مجموعة قوية من الأدوات في سوق الخدمات الاحترافية MeasureMatch لـ SaaS وبائعي برامج المؤسسات لتحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء ونمو الشركاء والمبيعات والمزيد. يستخدم قادة نجاح العملاء والشراكات برنامج MeasureMatch Partner Exchange من أجل: 1. تنمية العلاقات مع مقدمي الخ...
Bridger
mybridger.com
تعمل Bridger مع مديري الأصول والشركات والشركات الاستشارية من خلال ربط فرق البحث الخاصة بهم بخبراء متخصصين تم فحصهم. يتحدث العملاء مباشرة مع الخبراء عبر مشاورات هاتفية خاصة كل ساعة واحدة للحصول على رؤى غير متحيزة وغير مستغلة حول الأسواق المتخصصة والموضوعات محل الاهتمام. تعمل منصة التكنولوجيا الخاصة ب...
Arbolus
arbolus.com
منصة تساعدك على بناء الرؤى بشكل أسرع. تمنحك تقنية Arbolus المبتكرة الأدوات اللازمة للوصول إلى محترفي الصناعة بشكل أسرع حتى تتمكن من بناء رؤى أفضل. شارك معرفتك واكسب - تتيح منصة Arbolus للمحترفين تحقيق الدخل من خبرتهم في الصناعة من خلال مساعدتهم على التواصل ومشاركة الأفكار مع الشركات الأكثر شهرة في ا...
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
منذ عام 2015، أصبحت Slingshot Insights الخيار الأفضل لنصوص واستطلاعات مقابلات الخبراء في مجال الرعاية الصحية. تم تصميم قاعدة البيانات خصيصًا للمستثمرين في Buyside، وهي تفتح آفاق الاستثمار والخبرة مباشرة من قادة الصناعة. تساعد الخدمة الفعالة والمتعمقة والتي تركز على الجودة المستثمرين على تحديد الفرص ...
Procursys
procursys.com
Procursys عبارة عن منصة تقنية قائمة على السحابة تربط مقدمي الخدمات التجارية مع مديري المرافق وأصحاب العقارات في جميع أنحاء البلاد.