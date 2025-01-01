برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Mercury
mercury.com
Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Expensify
expensify.com
تطبيق Expensify هو أداة لإدارة النفقات تتيح للأفراد والشركات تتبع النفقات والفواتير بسهولة، مع ميزات مثل مسح الإيصالات والتكامل مع أنظمة المحاسبة.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Qonto
qonto.com
تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.
Ramp
ramp.com
تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.
Bill.com
bill.com
يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.
Zoho Expense
zoho.com
تطبيق زوهو إكسبنس لإدارة النفقات والسفر يساعد الشركات على تتبع النفقات، وتقديم التقارير، وتحسين التحكم في الميزانية بشكل فعال.
Navan
navan.com
Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
Pleo
pleo.io
PLEO هو تطبيق لإدارة نفقات الشركة يوفر بطاقات ائتمان ذكية للموظفين، ويساعد في تتبع النفقات والفواتير والإيصالات بشكل فعال.
Dext
dext.com
Dext هو تطبيق لأتمتة الإدارة المالية، يلتقط المستندات المالية ويعالج البيانات لتسهيل مهام المحاسبة وتحسين دقة التقارير.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk هو تطبيق لإدارة السفر التجاري يتيح حجز الرحلات والفنادق بسهولة ويتيح تتبع النفقات وتحسين الامتثال للسياسات.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Momenteo
momenteo.com
تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
Capital on Tap
capitalontap.com
تطبيق Capital on Tap يدعم الشركات في إدارة الشؤون المالية، يوفر بطاقات ائتمان مع ميزات مثل مكافآت استرداد النقود وإدارة النفقات بسهولة.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج لفوترة وإدارة مالية يتيح للمستخدمين إنشاء فواتير وتقديرات، وتتبع النفقات والدفعات، ويتميز بدعمه لعدة عملات ولغات.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox هو تطبيق على الإنترنت لإدارة الوقت والمشاريع، يتيح تتبع الوقت والنفقات وإدارة العملاء والمشاريع بطريقة مبسطة.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk هو نظام إدارة شامل للإنفاق يساعد الشركات على مراقبة ومراقبة نفقاتها من خلال بطاقات الشركات، الفواتير، وتعويض النفقات.
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy هو تطبيق لأتمتة إدارة إنفاق الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجمع بين بطاقات الشركات وإدارة النفقات ومعالجة الفواتير في حل واحد.
New Expensify
use.expensify.com
تطبيق New Expensify يتيح إرسال واستلام الأموال، تقسيم الفواتير، وتكليف المهام، مع ميزات متقدمة لتتبع النفقات وإعداد التقارير.
BigTime
bigtime.net
تطبيق BigTime يساعد منظمات الخدمات المهنية على تتبع الوقت والنفقات، إدارة المشاريع، وتسريع عملية الفوترة بفضل واجهته السهلة الاستخدام.
BQE Core
bqe.com
تطبيق BQE Core يدير حسابات الشركات ومشاريعها بفعالية من خلال منصة سحابية موحدة تضم أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة مالية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مثل إدارة المدفوعات والنفقات عبر حساب واحد سهل الاستخدام.
Moss
getmoss.com
Moss هو تطبيق لإدارة النفقات يوفر أدوات لمراقبة النفقات، وإصدار بطاقات ائتمان، وتكامل مع أنظمة المحاسبة لتسهيل العمليات المالية.
Neat
neat.com
Neat هو تطبيق لإدارة الدفاتر والمستندات المالية، يساعد الأفراد والشركات على تنظيم السجلات، مسح الإيصالات، وتصنيف النفقات بسهولة.
Egencia
egencia.com
Egencia هو تطبيق لإدارة السفر للشركات، يوفر أدوات لحجز الرحلات والفنادق، وتحليلات، ودعم على مدار الساعة، مع التركيز على السلامة والاستدامة.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ هو تطبيق لتتبع الأميال تلقائيًا لأغراض العمل، يساعد في تنظيم السجلات والتصنيفات والمصروفات بشكل فعال.
Brex
brex.com
Brex هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على التحكم في النفقات عبر بطاقات الشركات وإدارة المصروفات ومدفوعات الفواتير في نظام موحد.
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce هي أداة لأتمتة المحاسبة تساعد الشركات في إدارة بيانات المبيعات والمعاملات المالية بكفاءة.
Happay
happay.com
Happay هو تطبيق متكامل لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات، يتيح تتبع النفقات وحجز السفر بسهولة مع الامتثال للسياسات.
Circula
circula.com
تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.
Equals Money
equalsmoney.com
تطبيق Equals Money يساعد الشركات على إدارة النفقات والتحكم فيها بسهولة، ويوفر بطاقات للدفع عبر الإنترنت في أكثر من 190 دولة.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks يساعد المستقلين والشركات الصغيرة في إصدار الفواتير وتلقي المدفوعات بسهولة، مع تتبع حالة الفواتير المقبوضة.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed هو تطبيق لإدارة المستندات يمسح وينظم الإيصالات وبطاقات العمل، ويحولها إلى بيانات رقمية قابلة للبحث.
Fiskl
fiskl.com
تطبيق Fiskl لإدارة المالية والمحاسبة يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة الشؤون المالية والفواتير والتقارير بسهولة.
Jenji
jenji.io
جينجي هو تطبيق لإدارة المصروفات المهنية للشركات الكبيرة والمتوسطة، يوفر حلولاً لتقارير المصاريف والتعويضات عبر تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي.
Stampli
stampli.com
يعمل تطبيق Stampli على أتمتة عمليات الحسابات المستحقة الدفع، مع تحسين التواصل وإدارة الفواتير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.
ClickTime
clicktime.com
ClickTime هو تطبيق لإدارة الوقت والموارد، يسهل تتبع الوقت وإدارة المشاريع من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يعزز إنتاجية الموظفين.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro هو منصة لتحديث تبسيط السفر والعمل. توفر حلاً متكاملاً لإدارة السفر والنفقات للشركات، متاحة عبر الويب وiOS وAndroid.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو تطبيق لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على تبسيط المدفوعات والتتبع المالي من خلال بطاقات الشركات وإدارة النفقات والميزانية.
AppZen
appzen.com
تطبيق AppZen يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة ومعالجة النفقات والفواتير، مما يحسن الدقة والامتثال في العمليات المالية.
Airbase
airbase.io
Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox هو أداة إدارة إيصالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها، مع دمج سهل مع تطبيقات المحاسبة.
Wallester
business.wallester.com
Wallester هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على إصدار بطاقات وتتبُّع النفقات بشكل فعال مع ميزات أمان متقدمة.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin هي منصة شاملة للعمليات المالية توفر خدمات الدفع عبر الحدود وإدارة السيولة باستخدام أكثر من 220 عملة ودمج مع أدوات المحاسبة.
B4B Payments
b4bpayments.com
تقدم B4B Payments حلاً لإدارة نفقات الشركات من خلال بطاقات مدفوعة مسبقًا، مع ميزات لتتبع الإنفاق وإعداد التقارير.
Alaan
alaan.com
Alaan هو تطبيق لإدارة النفقات corporate، يساعد الشركات في تتبع الإنفاق وتحسين الميزانيات بضغطة زر.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Payments هو تطبيق لإدارة الإنفاق يوفر تحكمًا في المعاملات المالية، ينظم المدفوعات، يصدر بطاقات افتراضية، ويسهّل العمليات المالية والتقارير.
Mobilexpense
mobilexpense.com
MobileXpense هو تطبيق لإدارة النفقات يتيح للموظفين تتبع نفقاتهم، ومسح الإيصالات، وتقديم التقارير للموافقة بشكل سهل وفعال.
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