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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.