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برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.

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Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Expensify

Expensify

expensify.com

تطبيق Expensify هو أداة لإدارة النفقات تتيح للأفراد والشركات تتبع النفقات والفواتير بسهولة، مع ميزات مثل مسح الإيصالات والتكامل مع أنظمة المحاسبة.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Qonto

Qonto

qonto.com

تطبيق Qonto يوفر حسابات مصرفية للشركات مع خدمات مالية متكاملة مثل إدارة الفواتير، التحكم في النفقات، وإمكانيات التمويل.

Ramp

Ramp

ramp.com

تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.

Bill.com

Bill.com

bill.com

يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

تطبيق زوهو إكسبنس لإدارة النفقات والسفر يساعد الشركات على تتبع النفقات، وتقديم التقارير، وتحسين التحكم في الميزانية بشكل فعال.

Navan

Navan

navan.com

Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.

Pleo

Pleo

pleo.io

PLEO هو تطبيق لإدارة نفقات الشركة يوفر بطاقات ائتمان ذكية للموظفين، ويساعد في تتبع النفقات والفواتير والإيصالات بشكل فعال.

Dext

Dext

dext.com

Dext هو تطبيق لأتمتة الإدارة المالية، يلتقط المستندات المالية ويعالج البيانات لتسهيل مهام المحاسبة وتحسين دقة التقارير.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk هو تطبيق لإدارة السفر التجاري يتيح حجز الرحلات والفنادق بسهولة ويتيح تتبع النفقات وتحسين الامتثال للسياسات.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

تطبيق Capital on Tap يدعم الشركات في إدارة الشؤون المالية، يوفر بطاقات ائتمان مع ميزات مثل مكافآت استرداد النقود وإدارة النفقات بسهولة.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice هو برنامج لفوترة وإدارة مالية يتيح للمستخدمين إنشاء فواتير وتقديرات، وتتبع النفقات والدفعات، ويتميز بدعمه لعدة عملات ولغات.

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox هو تطبيق على الإنترنت لإدارة الوقت والمشاريع، يتيح تتبع الوقت والنفقات وإدارة العملاء والمشاريع بطريقة مبسطة.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk هو نظام إدارة شامل للإنفاق يساعد الشركات على مراقبة ومراقبة نفقاتها من خلال بطاقات الشركات، الفواتير، وتعويض النفقات.

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy هو تطبيق لأتمتة إدارة إنفاق الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجمع بين بطاقات الشركات وإدارة النفقات ومعالجة الفواتير في حل واحد.

BigTime

BigTime

bigtime.net

تطبيق BigTime يساعد منظمات الخدمات المهنية على تتبع الوقت والنفقات، إدارة المشاريع، وتسريع عملية الفوترة بفضل واجهته السهلة الاستخدام.

Moss

Moss

getmoss.com

Moss هو تطبيق لإدارة النفقات يوفر أدوات لمراقبة النفقات، وإصدار بطاقات ائتمان، وتكامل مع أنظمة المحاسبة لتسهيل العمليات المالية.

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

تطبيق New Expensify يتيح إرسال واستلام الأموال، تقسيم الفواتير، وتكليف المهام، مع ميزات متقدمة لتتبع النفقات وإعداد التقارير.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تطبيق BQE Core يدير حسابات الشركات ومشاريعها بفعالية من خلال منصة سحابية موحدة تضم أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire هي منصة مالية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مثل إدارة المدفوعات والنفقات عبر حساب واحد سهل الاستخدام.

Neat

Neat

neat.com

Neat هو تطبيق لإدارة الدفاتر والمستندات المالية، يساعد الأفراد والشركات على تنظيم السجلات، مسح الإيصالات، وتصنيف النفقات بسهولة.

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ هو تطبيق لتتبع الأميال تلقائيًا لأغراض العمل، يساعد في تنظيم السجلات والتصنيفات والمصروفات بشكل فعال.

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia هو تطبيق لإدارة السفر للشركات، يوفر أدوات لحجز الرحلات والفنادق، وتحليلات، ودعم على مدار الساعة، مع التركيز على السلامة والاستدامة.

Brex

Brex

brex.com

Brex هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على التحكم في النفقات عبر بطاقات الشركات وإدارة المصروفات ومدفوعات الفواتير في نظام موحد.

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Dext Commerce هي أداة لأتمتة المحاسبة تساعد الشركات في إدارة بيانات المبيعات والمعاملات المالية بكفاءة.

Happay

Happay

happay.com

Happay هو تطبيق متكامل لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات، يتيح تتبع النفقات وحجز السفر بسهولة مع الامتثال للسياسات.

Circula

Circula

circula.com

تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

تطبيق Equals Money يساعد الشركات على إدارة النفقات والتحكم فيها بسهولة، ويوفر بطاقات للدفع عبر الإنترنت في أكثر من 190 دولة.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks يساعد المستقلين والشركات الصغيرة في إصدار الفواتير وتلقي المدفوعات بسهولة، مع تتبع حالة الفواتير المقبوضة.

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed هو تطبيق لإدارة المستندات يمسح وينظم الإيصالات وبطاقات العمل، ويحولها إلى بيانات رقمية قابلة للبحث.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

تطبيق Fiskl لإدارة المالية والمحاسبة يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة الشؤون المالية والفواتير والتقارير بسهولة.

Jenji

Jenji

jenji.io

جينجي هو تطبيق لإدارة المصروفات المهنية للشركات الكبيرة والمتوسطة، يوفر حلولاً لتقارير المصاريف والتعويضات عبر تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي.

Stampli

Stampli

stampli.com

يعمل تطبيق Stampli على أتمتة عمليات الحسابات المستحقة الدفع، مع تحسين التواصل وإدارة الفواتير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

ClickTime هو تطبيق لإدارة الوقت والموارد، يسهل تتبع الوقت وإدارة المشاريع من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يعزز إنتاجية الموظفين.

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

WegoPro هو منصة لتحديث تبسيط السفر والعمل. توفر حلاً متكاملاً لإدارة السفر والنفقات للشركات، متاحة عبر الويب وiOS وAndroid.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk هو تطبيق لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على تبسيط المدفوعات والتتبع المالي من خلال بطاقات الشركات وإدارة النفقات والميزانية.

AppZen

AppZen

appzen.com

تطبيق AppZen يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة ومعالجة النفقات والفواتير، مما يحسن الدقة والامتثال في العمليات المالية.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox هو أداة إدارة إيصالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها، مع دمج سهل مع تطبيقات المحاسبة.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على إصدار بطاقات وتتبُّع النفقات بشكل فعال مع ميزات أمان متقدمة.

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin هي منصة شاملة للعمليات المالية توفر خدمات الدفع عبر الحدود وإدارة السيولة باستخدام أكثر من 220 عملة ودمج مع أدوات المحاسبة.

B4B Payments

B4B Payments

b4bpayments.com

تقدم B4B Payments حلاً لإدارة نفقات الشركات من خلال بطاقات مدفوعة مسبقًا، مع ميزات لتتبع الإنفاق وإعداد التقارير.

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan هو تطبيق لإدارة النفقات corporate، يساعد الشركات في تتبع الإنفاق وتحسين الميزانيات بضغطة زر.

Mesh Payments

Mesh Payments

meshpayments.com

Mesh Payments هو تطبيق لإدارة الإنفاق يوفر تحكمًا في المعاملات المالية، ينظم المدفوعات، يصدر بطاقات افتراضية، ويسهّل العمليات المالية والتقارير.

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

تطبيق Emburse Abacus لإدارة النفقات في الوقت الحقيقي، يوفر تتبع آلي للنفقات وموافقة مخصصة، مع تقارير دقيقة لتحسين الفعالية.

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